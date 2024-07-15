Родри признан лучшим игроком Евро-2024, Ямаль – лучшим молодым футболистом

Два футболиста сборной Испании получили награды по итогам Евро-2024.

Лучшим игроком чемпионата Европы признан . Он забил один гол и пасовал с точностью 92.84%.

Лучшим молодым футболистом стал 17-летний , отметившийся одним голом и 4 результативными передачами.

Фото: uefa.com

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