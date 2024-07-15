Родри признан лучшим игроком Евро-2024, Ямаль – лучшим молодым футболистом

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу рейтинги Евро-2024 Родри Ламин Ямаль Футбол

Два футболиста сборной Испании получили награды по итогам Евро-2024.

Лучшим игроком чемпионата Европы признан Родри. Он забил один гол и пасовал с точностью 92.84%.

Лучшим молодым футболистом стал 17-летний Ламин Ямаль, отметившийся одним голом и 4 результативными передачами.

Фото: uefa.com

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

160 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну вручите ему уже золотой мяч!!!
+202
-12
+190
Ответ Anya Belova
Ну вручите ему уже золотой мяч!!!
Месси с финалом Копы: ага щааас
+153
-30
+123
«Золотой мяч» этому господину! 👏🏻

Родри > Кроос
+183
-68
+115
Абсолютно заслуженная награда. Системообразующий игрок. Как же было страшно, когда он получил травму, но благо Испания выиграла! Просто все матчи провел на высочайшем уровне. И игрой команды прекрасно дирижировал и столько отборов, перехватов совершил. Да и в штрафной площади постоянно блокировал удары по воротам и подчищал.
+79
-9
+70
Лучший вратарь турнира Дани Ольмо 😂
+62
-1
+61
Как же радостно за Родри!
Наконец-то оценили персонально!
+45
-3
+42
Тут пару месяцев назад писали, что опять дадут Голден Бой и трофей Копа игроку Барселоны (Ямалю). После такого Евро вообще есть претенденты на эти награды, кроме Ламина?
+41
-3
+38
Ответ ArtemEgs
Тут пару месяцев назад писали, что опять дадут Голден Бой и трофей Копа игроку Барселоны (Ямалю). После такого Евро вообще есть претенденты на эти награды, кроме Ламина?
Пухлому Эндрику дадут за один точный пас в центре поля
+38
-5
+33
Тут либо Ольмо, либо Родри. Сказать, что кого-то ограбили будет нечестно
+31
-2
+29
Родри единственный из этого состава который по уровню абсолютно точно соответствует старту великой Испании 2008-2012
+39
-10
+29
Наконец-то Родри получил всемирное признание официально!
+30
-3
+27
Без Ямаля - этого титула могло и не быть. Весомый вклад внес - красавчик
+19
-2
+17
Родри и Фабиан Руис – это читерский центр какой-то
+16
-1
+15
Я бы ещё Карвахаля отметил. Просто зверюга!
+20
-5
+15
Заслуженно!

В свои 17 в плей офф Евро сделал столько же голевых действий, сколько Роналду на 11 турнире ЧМ/Евро за 20 лет:)

Ямаль - 1 ассист в финале Евро
Роналду - 0+0 за 2 финала Евро
+38
-26
+12
Родри заслужил, хребет этой сборной!
+15
-5
+10
Родри красава! Дайте ему Золотой мяч!
+10
0
+10
Родри был хорош в Атлетико, но каким же монстром он стал у Пепа.
Жаль, что такой игрок до сих пор не получил ЗМ.
Отмечу на этом Евро еще Ямаля и Ольмо.
Ямаль свой приз получил, жаль, что Ольмо нет, не считая золотой медали ЧЕ.
+10
-1
+9
У Испании была самая тяжёлая сетка в истории ЧЕ/ЧМ. Обыграны: хорваты, итальянцы, немцы, французы и англичане.
+7
0
+7
ЗМ этому господину!
+11
-5
+6
Ответ Отец Абду
Заслуженно! В свои 17 в плей офф Евро сделал столько же голевых действий, сколько Роналду на 11 турнире ЧМ/Евро за 20 лет:) Ямаль - 1 ассист в финале Евро Роналду - 0+0 за 2 финала Евро
Вот только посмотрим, сможет ли он стабильно на протяжении 20 лет, держать высочайшую планку лучшего в мире игрока
+20
-14
+6
Лучший молодой ЕВРО 2020 - Педри
Лучший молодой ЕВРО 2024 - Ямал
Какая же у Барсы молодежь
+8
-2
+6
Ответ Benjamin
Комментарий удален модератором
им нечего сказать. Ямаль произвёл на них ужас
+6
0
+6
Родри 💙
+10
-4
+6
Ответ Its my life
Без Ямаля - этого титула могло и не быть. Весомый вклад внес - красавчик
Да там много кто внес вклад в победу Испании.
Испания и выиграла именно потому, что играла, как единый механизм и каждый элемент этого механизма работал исправно.
+6
0
+6
Ответ Давид Кочинян
«Золотой мяч» этому господину! 👏🏻 Родри > Кроос
Ерунду написал ради плюсиков на фоне победы Испании
+77
-71
+6
Родри был очень хорош, но по мне, на этом Евро себя невероятно Руис показал.
+9
-3
+6
наконец-то справедливость
+5
0
+5
Хоть где-то вклад Родри оценили, заслужил
+6
-1
+5
Ответ Akil Akil
И вместо кого бы он вышел в старте той Испании ?
Допустим, Хави неприкосновенный, а Иньеста тогда на фланге больше играл.
В 2008 вместо Сенны.
В 2010-2012 вместо Алонсо/Бускетса.
Я не вижу, чем Родри слабее Алонсо или Бускетса — технически он будто вобрал всё лучшее от них, но при этом у него потрясающая физика и мобильность.
+5
0
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий