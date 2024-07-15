Родри признан лучшим игроком Евро-2024, Ямаль – лучшим молодым футболистом
Два футболиста сборной Испании получили награды по итогам Евро-2024.
Лучшим игроком чемпионата Европы признан Родри. Он забил один гол и пасовал с точностью 92.84%.
Лучшим молодым футболистом стал 17-летний Ламин Ямаль, отметившийся одним голом и 4 результативными передачами.
Фото: uefa.com
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Родри > Кроос
Наконец-то оценили персонально!
В свои 17 в плей офф Евро сделал столько же голевых действий, сколько Роналду на 11 турнире ЧМ/Евро за 20 лет:)
Ямаль - 1 ассист в финале Евро
Роналду - 0+0 за 2 финала Евро
Жаль, что такой игрок до сих пор не получил ЗМ.
Отмечу на этом Евро еще Ямаля и Ольмо.
Ямаль свой приз получил, жаль, что Ольмо нет, не считая золотой медали ЧЕ.
Лучший молодой ЕВРО 2024 - Ямал
Какая же у Барсы молодежь
Испания и выиграла именно потому, что играла, как единый механизм и каждый элемент этого механизма работал исправно.
В 2008 вместо Сенны.
В 2010-2012 вместо Алонсо/Бускетса.
Я не вижу, чем Родри слабее Алонсо или Бускетса — технически он будто вобрал всё лучшее от них, но при этом у него потрясающая физика и мобильность.