Каррагер о сборной Англии: «Забавно, что всегда виноват тренер, да? Футбол сборных – это про игроков. Наши топы не проявили себя!»
Джейми Каррагер встал на защиту Гарета Саутгейта и раскритиковал игроков Англии.
Сборная Англии проиграла в финале Евро-2024 Испании (1:2).
«Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком строгий, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этот турнире. И в прошлые годы тоже.
Футбол сборных – это про игроков. Он не переполнен топ-тренерами. Наши застыли в первом тайме, позволив вратарю выбивать вперед, не требуя мяча.
Топ-игроки не проявили себя! До финала мы владели мячом примерно 60% времени, потому что играли со средними командами. Вы вините Саутгейта в том, что одни из лучших атакующих игроков Европы не могут сломать защиту средних команд?» – написал бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» в твиттере.
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И правда, причем тут тренер?
И пусть это на этом Евро многие играли в анти футбол, но это не снимает ответственности с тренера. И не забывайте тот факт, что им попались легкие соперники, с которыми они мучались до последнего, не считая Голландии, у которой не пошла игра
Если все они разом превращаются в мешок картошки в одной определенной команде, то вопросы именно к тому, кто этой командой управляет и какие задачи он им ставит.
Если Сака и Уокер по задумке тренера должны просто бесцельно бегать туда сюда по флангу - вопросы к тренеру.
Если Фоден вынужден играть на фланге, когда есть в команде профильные вингеры - вопросы к тренеру.
Если действительно полумертвый Беллингем бегает все матчи, пока тренер не пытается что-то менять - вопросы к тренеру.
Если при наличии толпы качественный креативных полузащитников Кейн вынужден бегать в глубину, что бы хоть как-то потрогать мяч - вопросы к тренеру.
Если за весь турнир профильный форвард при помощи партнеров имеет один по настоящему опасный момент, созданный ими (а не рикошетами и привозами) - вопросы к тренеру.
И можно написать еще слишком много "Если".
Хватит оправдывать Саутгейта. Он ставит ужасный футбол при наличии топовый ресурсов.
Я вот следил, например, за Райсом в ЛЧ и на Евро. Честно говоря, давно не видел опорника с таким диким количеством брака и косяков. Может кто расскажет, почему он топ-то?
Но в сборной Кукурелья играл там эпизодами, все равно чаще делал ширину. И был органичен, надежен и полезен.
А в это время Фоден - лучший игрок АПЛ, Беллингем - претендент на ЗМ, Кейн - один из лучших нападающих мира почему-то не смогли себя проявить. Как же это так получилось.
На самом деле, это так и работает.
Во многом это может помочь выиграть турниры.
Вот, у Испании такая сборная, все едины, поддерживают друг друга, почти каждый сыграл хоть немного на турнире, все дружелюбны.
Или Аргентина, где все за Месси, иногда даже как шестёрки его выглядят, но все равно, боготворят его и готовы землю за него грязь, все едины.
У Англии совсем такого нет, все чёт по себе, то играют, то не играют. Трент начинал, потом вообще пропал, Боуэн выходил в первых играх и все. Трипьер то сюда, то туда, потом в запас в итоге.
Магуайра выкинули, хотя даже с травмой, могли бы бы просто взять, посидеть на скамейке, все равно мест много, заслужил своей игрой в прошлом и в отборе.
Джека Грилиша выкинули тоже, хотя он душа компании был, и не хуже других игроков.
Как будто, каждый по себе, и нет прямо горения
общей целью, выиграть кубок.
Англии нужен кто-то, кто их объединит обязательно и даст свободу игрокам, такой добродушный дядька вроде, но требовальный.
Думаю, что как тренер им подходит Клопп, конечно. Вот он был бы идеален.
Ну или можно сэра Дэвида Мойеса взять, хуже не будет все равно.