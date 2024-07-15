Каррагер о сборной Англии: «Забавно, что всегда виноват тренер, да? Футбол сборных – это про игроков. Наши топы не проявили себя!»

Теги Джейми Каррагер Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Фабио Капелло Свен-Йоран Эрикссон Евро-2024 Футбол

Джейми Каррагер встал на защиту Гарета Саутгейта и раскритиковал игроков Англии.

Сборная Англии проиграла в финале Евро-2024 Испании (1:2).

«Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком строгий, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этот турнире. И в прошлые годы тоже.

Футбол сборных – это про игроков. Он не переполнен топ-тренерами. Наши застыли в первом тайме, позволив вратарю выбивать вперед, не требуя мяча.

Топ-игроки не проявили себя! До финала мы владели мячом примерно 60% времени, потому что играли со средними командами. Вы вините Саутгейта в том, что одни из лучших атакующих игроков Европы не могут сломать защиту средних команд?» – написал бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» в твиттере.

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69 комментариев
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Хорошо что в Испании игроки Аль Насра, Атлетика Бильбао, Реал Сосьедада, 16 летний пацан и увядающий в клубе Кукурелья проявили себя!
И правда, причем тут тренер?
+120
0
+120
Да я виню Саутгейта, потому что тренера Испании и Германии, каким-то образом поставили атакующий футбол. А он играл в ватокат, при том, что у Англичан сейчас топовое поколение. Все ругают Моуриньо из-за автобусов, а почему Саутгейт вдруг должен оцениваться по другому.

И пусть это на этом Евро многие играли в анти футбол, но это не снимает ответственности с тренера. И не забывайте тот факт, что им попались легкие соперники, с которыми они мучались до последнего, не считая Голландии, у которой не пошла игра
+30
-3
+27
Ответ Камбоджа Иванов
Когда ты и твой друг Джеррард получали по внутренней стороне щёчек на всех турнирах с вашей распиаренной сборной, то виноваты были все, но не игроки, а сейчас виноваты именно игроки, но не тренер или команда в целом, так получается? Удобно.
он вроде ясно сказал, что в предыдущие годы тоже...
+21
-1
+20
И сколько мы ещё будем читать их нытьё? Неделю? Месяц?))
+19
-3
+16
Ответ DAVID19-91
Да я виню Саутгейта, потому что тренера Испании и Германии, каким-то образом поставили атакующий футбол. А он играл в ватокат, при том, что у Англичан сейчас топовое поколение. Все ругают Моуриньо из-за автобусов, а почему Саутгейт вдруг должен оцениваться по другому. И пусть это на этом Евро многие играли в анти футбол, но это не снимает ответственности с тренера. И не забывайте тот факт, что им попались легкие соперники, с которыми они мучались до последнего, не считая Голландии, у которой не пошла игра
Ну нет. Моу не дам в обиду. У Моу всегда футбол работал как механизм, его Челси что ранний ,что поздний жалил контр атаками . Всегда была мысль, а у этого днаря нет никакой мысли игроки не знают куда бежать . Он элементарно состав не может выбрать правильный
+17
-2
+15
Ответ Мыкола
И сколько мы ещё будем читать их нытьё? Неделю? Месяц?))
Пару недель еще подождем, в следующий раз будут раздувать ноздри перед ЧМ))
+11
0
+11
Ответ Мыкола
И сколько мы ещё будем читать их нытьё? Неделю? Месяц?))
Да самое смешное, что это ж не нытье, а попытка даже после проигранного финала и отвратительной игры по ходу всего турнира, рассказать нам тупым фанатам и хейтерам, что Саутгейт то торт
+11
-2
+9
Ответ Armbull
Хорошо что в Испании игроки Аль Насра, Атлетика Бильбао, Реал Сосьедада, 16 летний пацан и увядающий в клубе Кукурелья проявили себя! И правда, причем тут тренер?
Я только хотел написать про доминирующий на планете сосьедат. Но вы меня опередили. Жаль Джимми этого не знает. И Гарет.
+9
-1
+8
Как же они защищают этого физрука. Он буквально с божьей помощью дошел до этого финала, имеет xG меньше, чем Хорватия за весь турнир, но кто-то его защищает. Должен был вылететь со Словакией и с позором уволен, но теперь его продлят минимум до 2026 года
+9
-1
+8
Тупее тренера Саутгейта есть только тренер Невилл, но он после обсера в Валенсиии хоть молчит в тряпочку, жаль Карагеру никого потренить не дают, как был тупым деревянным лесорубом, так и схлопнулся бы как тренер,
+8
-2
+6
Ответ DonaldBrashear 2.0
Во многом тренеры сборных должны быть мотиваторами больше или сплотить коллектив, чтобы все были едины, атмосфера хорошая в коллективе, чтобы каждый чувствовал себя нужным, был мотивирован и все горели бы общим делом. Во многом это может помочь выиграть турниры. Вот, у Испании такая сборная, все едины, поддерживают друг друга, почти каждый сыграл хоть немного на турнире, все дружелюбны. Или Аргентина, где все за Месси, иногда даже как шестёрки его выглядят, но все равно, боготворят его и готовы землю за него грязь, все едины. У Англии совсем такого нет, все чёт по себе, то играют, то не играют. Трент начинал, потом вообще пропал, Боуэн выходил в первых играх и все. Трипьер то сюда, то туда, потом в запас в итоге. Магуайра выкинули, хотя даже с травмой, могли бы бы просто взять, посидеть на скамейке, все равно мест много, заслужил своей игрой в прошлом и в отборе. Джека Грилиша выкинули тоже, хотя он душа компании был, и не хуже других игроков. Как будто, каждый по себе, и нет прямо горения общей целью, выиграть кубок. Англии нужен кто-то, кто их объединит обязательно и даст свободу игрокам, такой добродушный дядька вроде, но требовальный. Думаю, что как тренер им подходит Клопп, конечно. Вот он был бы идеален. Ну или можно сэра Дэвида Мойеса взять, хуже не будет все равно.
Гаскойн подошел бы им - и душевный, и по щщам может дать, и по 150 раздавить и в душ сводить
+5
0
+5
Команда это продолжения тренера, если Саутгейт трус, то он этим заразил всю команду.
+6
-1
+5
Ага. Фоден и Беллингем - лучшие игроки АПЛ и Ла Лиги соответственно, зажигающие в более сложном клубном футболе. Сака - шикарный вингер, разрывающий АПЛ. Кейн - сильнейший форвард мира, который демонстрировал свой уровень при всех тренерах, в каком бы состоянии его команда ни была.
Если все они разом превращаются в мешок картошки в одной определенной команде, то вопросы именно к тому, кто этой командой управляет и какие задачи он им ставит.
Если Сака и Уокер по задумке тренера должны просто бесцельно бегать туда сюда по флангу - вопросы к тренеру.
Если Фоден вынужден играть на фланге, когда есть в команде профильные вингеры - вопросы к тренеру.
Если действительно полумертвый Беллингем бегает все матчи, пока тренер не пытается что-то менять - вопросы к тренеру.
Если при наличии толпы качественный креативных полузащитников Кейн вынужден бегать в глубину, что бы хоть как-то потрогать мяч - вопросы к тренеру.
Если за весь турнир профильный форвард при помощи партнеров имеет один по настоящему опасный момент, созданный ими (а не рикошетами и привозами) - вопросы к тренеру.
И можно написать еще слишком много "Если".

Хватит оправдывать Саутгейта. Он ставит ужасный футбол при наличии топовый ресурсов.
+7
-2
+5
Топы физрука до финала дотащили, умудрились без игры забить и едва не сравняли в конце. Дайте им тренера
+6
-1
+5
Ну может не такие уж они и топы?

Я вот следил, например, за Райсом в ЛЧ и на Евро. Честно говоря, давно не видел опорника с таким диким количеством брака и косяков. Может кто расскажет, почему он топ-то?
+7
-2
+5
топы играли в гениальный 7-3-0, они просто не смогли осознать всю совершенность системы
+4
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+4
Ответ Asl Ali
Ну нет. Моу не дам в обиду. У Моу всегда футбол работал как механизм, его Челси что ранний ,что поздний жалил контр атаками . Всегда была мысль, а у этого днаря нет никакой мысли игроки не знают куда бежать . Он элементарно состав не может выбрать правильный
Жозе после второго захода в Челси начал скатываться, до этого был одним из лучших, и не сказал бы что всегда защитный футбол ставил, вспомнить хотя бы его эпоху в Реале и как результативно играла та команда ..
+3
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+3
Ответ sinkindragon@gmail.com
Так в футболе уже все придумано же
Обвел, ударил в девятку, гол!!! Ничего изобретать не надо!
+3
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+3
Ответ Tornado of Souls
Ну может не такие уж они и топы? Я вот следил, например, за Райсом в ЛЧ и на Евро. Честно говоря, давно не видел опорника с таким диким количеством брака и косяков. Может кто расскажет, почему он топ-то?
Я встречал людей, которые всерьез считают, что Райс сильнее Родри
+4
-1
+3
Ответ Armbull
Хорошо что в Испании игроки Аль Насра, Атлетика Бильбао, Реал Сосьедада, 16 летний пацан и увядающий в клубе Кукурелья проявили себя! И правда, причем тут тренер?
Так в футболе уже все придумано же
+2
0
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Когда ты и твой друг Джеррард получали по внутренней стороне щёчек на всех турнирах с вашей распиаренной сборной, то виноваты были все, но не игроки, а сейчас виноваты именно игроки, но не тренер или команда в целом, так получается? Удобно.
Джеррард был в лучшей команде турнира на Евро 2012 например. Всегда выступал достойно за Англию.
+2
0
+2
Ответ laruff
Зачем ты так про Кукурелью ? 😂😂😂
Ну Почетино в конце сезона и правда перепредумал Кукурелью как ложного фулбека.
Но в сборной Кукурелья играл там эпизодами, все равно чаще делал ширину. И был органичен, надежен и полезен.
А в это время Фоден - лучший игрок АПЛ, Беллингем - претендент на ЗМ, Кейн - один из лучших нападающих мира почему-то не смогли себя проявить. Как же это так получилось.
+2
0
+2
Аутгейт самый настоящий физрук. Располагая самым дорогим составом прививает тошнотворный футбол. Было видно что эта Англия способна на большее, но физрук будто нарочно подавляет потенциал своей команды
+3
-1
+2
Кто-то же должен был им сказать: "Не ссыте! Если что, валите все на меня.Это я заставил вас идти вперед, брать на себя инициативу."

На самом деле, это так и работает.
+2
0
+2
Во многом тренеры сборных должны быть мотиваторами больше или сплотить коллектив, чтобы все были едины, атмосфера хорошая в коллективе, чтобы каждый чувствовал себя нужным, был мотивирован и все горели бы общим делом.

Во многом это может помочь выиграть турниры.

Вот, у Испании такая сборная, все едины, поддерживают друг друга, почти каждый сыграл хоть немного на турнире, все дружелюбны.

Или Аргентина, где все за Месси, иногда даже как шестёрки его выглядят, но все равно, боготворят его и готовы землю за него грязь, все едины.

У Англии совсем такого нет, все чёт по себе, то играют, то не играют. Трент начинал, потом вообще пропал, Боуэн выходил в первых играх и все. Трипьер то сюда, то туда, потом в запас в итоге.

Магуайра выкинули, хотя даже с травмой, могли бы бы просто взять, посидеть на скамейке, все равно мест много, заслужил своей игрой в прошлом и в отборе.

Джека Грилиша выкинули тоже, хотя он душа компании был, и не хуже других игроков.

Как будто, каждый по себе, и нет прямо горения
общей целью, выиграть кубок.

Англии нужен кто-то, кто их объединит обязательно и даст свободу игрокам, такой добродушный дядька вроде, но требовальный.

Думаю, что как тренер им подходит Клопп, конечно. Вот он был бы идеален.

Ну или можно сэра Дэвида Мойеса взять, хуже не будет все равно.
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+2
Ответ Дмитрий Калашников
вот б кого сейчас Бразилии!
да и в Англии не был бы лишним
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Ответ Tornado of Souls
Ну может не такие уж они и топы? Я вот следил, например, за Райсом в ЛЧ и на Евро. Честно говоря, давно не видел опорника с таким диким количеством брака и косяков. Может кто расскажет, почему он топ-то?
Я посматривал АПЛ, когда ставками баловался. Обратил внимание на Райса тогда, что хорош в отбор и попахать может. Но чё-то прям вау я тогда не увидел. Ну да, ударить тоже может иногда, но в основном, обычный опорник, где-то на уровне Денисова праймового (хотя у Денисова качество передач возросло потом, потому что он был атакующим полузащитником вначале карьеры)
+1
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+1
Ответ Armbull
Хорошо что в Испании игроки Аль Насра, Атлетика Бильбао, Реал Сосьедада, 16 летний пацан и увядающий в клубе Кукурелья проявили себя! И правда, причем тут тренер?
Канте был лучшим у Французов, Лапорт главный защитник этой сборной. У Реал Сосьедада классный современный футбол. Атлетик Бильбао. Как это может быть указателем на более низкий уровень игроков. По Кукурелье согласен. Гримальдо самый нещастный игрок этой сборной оказался.
+1
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+1
Ответ Armbull
Хорошо что в Испании игроки Аль Насра, Атлетика Бильбао, Реал Сосьедада, 16 летний пацан и увядающий в клубе Кукурелья проявили себя! И правда, причем тут тренер?
Кстате, Кукурелья чё за тип)))))) Я даже подумать не мог, что он будет основным игроком у испанцев. Я его помню по Хетафе и как они с Краснодаром тогда играли. Не команда, а 11 бульдологов олд-скулов были
+1
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Ваши топы сидели на лавке. Потому что тренер так решил.
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