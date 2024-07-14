Кейн не выиграл ни одного трофея за карьеру. Харри сыграл в двух финалах Евро и финале ЛЧ
Харри Кейн упустил очередную возможность завоевать трофей.
Англия потерпела поражение от Испании (1:2) в финале Евро-2024. Капитан был заменен на 61-й минуте.
Кейн за свою карьеру не выиграл ни одного турнира. Он дважды играл в финале чемпионата Европы, вместе с «Тоттенхэмом» доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги (дважды), но ни разу в них не победил.
Статистику футболиста «Баварии» можно изучить здесь.
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Что угодно рассказывать могут британские СМИ и его фанаты, но это не проклятие.
Он абсолютный 0 в каждом финале, это никакое не невезение, поэтому и трофеев у него 0.
Браво ИСПАНИЯ !!!