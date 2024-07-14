Кейн не выиграл ни одного трофея за карьеру. Харри сыграл в двух финалах Евро и финале ЛЧ

Харри Кейн упустил очередную возможность завоевать трофей.

Англия потерпела поражение от Испании (1:2) в финале . Капитан был заменен на 61-й минуте.

за свою карьеру не выиграл ни одного турнира. Он дважды играл в финале чемпионата Европы, вместе с « » доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги (дважды), но ни разу в них не победил.

Статистику футболиста «Баварии» можно изучить здесь.

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