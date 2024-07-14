Кейн не выиграл ни одного трофея за карьеру. Харри сыграл в двух финалах Евро и финале ЛЧ

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн упустил очередную возможность завоевать трофей.

Англия потерпела поражение от Испании (1:2) в финале Евро-2024. Капитан был заменен на 61-й минуте.

Кейн за свою карьеру не выиграл ни одного турнира. Он дважды играл в финале чемпионата Европы, вместе с «Тоттенхэмом» доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги (дважды), но ни разу в них не победил.

Статистику футболиста «Баварии» можно изучить здесь.

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171 комментарий
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У Ямаля в 17 лет больше трофеев
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Спортс запустил свои факты из консервов))
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Надо зенит идти,в рпл сразу интрига появится
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Ответ 2vdhrvmmzf
Спортс запустил свои факты из консервов))
Сейчас навалят еще новостей про Ямаля
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Ответ Джек Потрошитель
У Ямаля в 17 лет больше трофеев
И это в 17 лет!
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не заслужил этот Евро уж точно. ужасный финал провёл
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Ауди кап брал, так что не надо тут ))
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Это не проклятие.
Что угодно рассказывать могут британские СМИ и его фанаты, но это не проклятие.

Он абсолютный 0 в каждом финале, это никакое не невезение, поэтому и трофеев у него 0.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Спортс запустил свои факты из консервов))
Я бы с его везением не ездил бы с ним в лифте - точно застрянет
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+41
Ответ Born is the King
Стабильный игрок, который 0 в финале. Есть Дрогба, а есть Кейн, который набивает стату просто
Пфф ну ты дал .Дрогба в соло выгрызал , на его фоне Кейн просто куст за стадионом.
+44
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+40
Жаль этого добряка на самом деле
+40
-5
+35
Ольмо сдержал свое слово
+28
-1
+27
Полностью пропал в матче, в недоумении как его не сожрали журналюги и пресса. Золотая бутса у человека
+20
0
+20
Стабильный игрок, который 0 в финале. Есть Дрогба, а есть Кейн, который набивает стату просто
+26
-6
+20
Кому как повезёт.Кейн просто неудачник.Даже в Баварию перешёл и она не чемпион.
+18
0
+18
Ответ Иван Шуткин
Англия это трусы конкретные, даже в Финале также играли, как и весь турнир
Ну, после первого гола они забегали, то есть играть и давить могут, когда прижмет. Их проблема - ссыкливый Саутгейт. Пардон: "сэр Сайтгейт" )
+12
0
+12
Ответ Джек Потрошитель
У Ямаля в 17 лет больше трофеев
Причем 17 исполнилось за день до финала.
+11
-1
+10
Англия это трусы конкретные, даже в Финале также играли, как и весь турнир
+8
0
+8
вот интересно - если в финале еврокубка встретятся Бенфика и команда Кейна то чьё невезение окажется более сильным? )))
+8
0
+8
Лица болельщиков Саутгейта представили?
+7
0
+7
Ответ Евгений Семенченко
вот интересно - если в финале еврокубка встретятся Бенфика и команда Кейна то чьё невезение окажется более сильным? )))
На стадион упадет летающая тарелка и финал отменят.
+6
0
+6
Ответ Streetbor
Ауди кап брал, так что не надо тут ))
Копа дель Соль?))
+7
-2
+5
Его Ромка Пав проклял)
+4
0
+4
И прекрасно
Браво ИСПАНИЯ !!!
+4
0
+4
на нем черная метка тоттенхэма
+5
-1
+4
И есть Миша Кержаков, который даже точно не знает, сколько у него чашек в шкафу.
+4
0
+4
Ответ Джек Потрошитель
У Ямаля в 17 лет больше трофеев
У него уже даже в 16 было больше - ЛаЛига )))
+4
0
+4
Проклятие имени Кейна одно из самых сильных в Хогвардс.
+4
0
+4
Ответ Potapson
Комментарий удален пользователем
простите, а за что?))
+5
-2
+3
Ответ Direct free kick
Опять Кейн завалил финал, но версии хомячья финалы валит Холанд. Update: очень титулованный Анри завалил по сути все свои финалы. Такие дела
Это другое)
+3
0
+3
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