Стив Керр о покушении на Трампа: «Ужасный день для США»

Теги происшествия Голден Стэйт сборная США НБА Стив Керр олимпийский баскетбольный турнир Политика Дональд Трамп Баскетбол

Стив Керр отреагировал на покушение на Дональда Трампа.

В ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

Стив Керр вместе со сборной США находится в Абу-Даби, где команда под его руководством готовится к Олимпийским играм.

«Я узнал об этом из группового чата с семьей. Они написали в 05:30. Я ответил: «Серьезно?» Вот как я узнал о случившемся.

Конечно, мы сразу же полезли на новостные сайты, чтобы узнать, что произошло. Это было ужасное, печальное зрелище. Погибли двое мужчин. Это очень деморализующий день для нашей страны», – заявил Керр.

Главный тренер «Голден Стэйт» давно критикует нынешнюю политику США в отношении оружия и выступает за ограничение его доступности для покупки. Специалиста снова указал на это после нападения.

«Еще один пример не только политического раскола, но и кризиса культуры обращения с оружием. Двадцатилетний мужчина пытается застрелить бывшего президента.

Трудно все это осмыслить, и страшно думать о том, к чему это приведет на фоне проблем, которые уже существуют в стране. Это действительно ужасный день», – сказал Керр.

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44 комментария
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Трамп сегодня окончательно выиграл выборы
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Прекрасный день для новостников Спортса зато
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Ответ BearS
Спортс решил побить рекорд по количеству новостей за день. А ведь еще даже до комментаторов из НХЛ не добрались
вы сами комментируете эти новости нагоняя трафик, а потом удивляетесь почему спортс клепает подобное )))0
+25
-1
+24
Спортс решил побить рекорд по количеству новостей за день. А ведь еще даже до комментаторов из НХЛ не добрались
+14
-4
+10
Ответ Vegas Knight
Трамп сегодня окончательно выиграл выборы
Напомню, выборы не сегодня, а в середине осени. Еще столько всего произойдет
+7
0
+7
Весело я смотрю там в Америке. Один кандидат в президенты до выборов может не дожить в связи со своим физическим состоянием, а другого могут просто убить. Голливуд отдыхает. Только не могу понять это комедия или трагедия?
+10
-4
+6
Ответ Potapson
Весело я смотрю там в Америке. Один кандидат в президенты до выборов может не дожить в связи со своим физическим состоянием, а другого могут просто убить. Голливуд отдыхает. Только не могу понять это комедия или трагедия?
Сдаётся мне джентльмены, что это была трагикомедия.
+8
-3
+5
Ответ Vegas Knight
Трамп сегодня окончательно выиграл выборы
И тут я задумался...
+7
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Ответ Вадим flanec
Сдаётся мне джентльмены, что это была трагикомедия.
Почему была? Наблюдаем в прямой трансляции
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+3
Ответ Xellos
Спорно, но шансы точно увеличились. Рональд Рейган после покушения проиграл, если правильно помню. Республиканцы точно раскрутят историю)
Рейган два срока отмотал
+4
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+3
Сегодня в финале играет Англия, ужасный день для любителей футбола
+8
-5
+3
Ужасный, потому что промахнулись? 😂
+6
-4
+2
Ответ Vegas Knight
Трамп сегодня окончательно выиграл выборы
Спорно, но шансы точно увеличились. Рональд Рейган после покушения проиграл, если правильно помню. Республиканцы точно раскрутят историю)
+6
-4
+2
Ответ Xellos
Спорно, но шансы точно увеличились. Рональд Рейган после покушения проиграл, если правильно помню. Республиканцы точно раскрутят историю)
Рейган все два срока отсидел.
+4
-2
+2
Ответ Krimax
И тут я задумался...
Ага, понадеялся на выстрел в ухо и точность Леголаса)))
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Ответ Фут.Боль
Если что, сегодня финал Евро. Ну так, к слову.
Керр - финал Евро, и это ужасный день для сша
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Ответ Oleg Takida
Либеральный терроризм в последние годы бушует знатно. Нужно проводить работу по внутренним либералам, в России они не меньше лютуют, а так же по их главарям в Европе
’Либеральной терроризм’ как ты эти слова сформулировал в своей голове? Ты под чем?
+2
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Полагаю, самая серьезная аналитика будет сегодня из мира фигурного катания и Т.А.Тарасовой в частности.
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В поддержку Трампа : ухо не х… , сильно не горюй.)
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Новость о трампе переплюнула уже финал на ЧЕ...
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Это же демократия))) Либерахи как так?)
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Тут необходимо понимать,что именно республиканцы и лично Трамп ,в отличие от демократов, выступают за свободный оборот оружия. Так что подтекст слов Керра таков : сам виноват.
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о неудачном покушении
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Плохой день для Зели и Бидона. Трамп пока живой.
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Это была рука Кремля или Бидона?😉
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приплели всё-таки))
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Ответ Xellos
Тогда это не он. Точно помню, что был президент США, который после покушения проиграл выборы
Джимми Картер в 1979 году, потом как раз Рейгану проиграл
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Сегодня финал недоевро а тут про Трампа пишут)
0
0
0
Ответ Vegas Knight
Трамп сегодня окончательно выиграл выборы
Только его предупредили, что случится, коли он на посту переборщит со своими инициативами
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Ответ Xellos
Тогда это не он. Точно помню, что был президент США, который после покушения проиграл выборы
Картер, Рузвельт Т.
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