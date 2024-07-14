Стив Керр о покушении на Трампа: «Ужасный день для США»

Стив Керр отреагировал на покушение на Дональда Трампа.

В ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит. Погиб один человек. Трое, включая Трампа, ранены. Сейчас жизни экс-президента США ничего не угрожает.

вместе со сборной США находится в Абу-Даби, где команда под его руководством готовится к Олимпийским играм.

«Я узнал об этом из группового чата с семьей. Они написали в 05:30. Я ответил: «Серьезно?» Вот как я узнал о случившемся.

Конечно, мы сразу же полезли на новостные сайты, чтобы узнать, что произошло. Это было ужасное, печальное зрелище. Погибли двое мужчин. Это очень деморализующий день для нашей страны», – заявил Керр.

Главный тренер « » давно критикует нынешнюю политику США в отношении оружия и выступает за ограничение его доступности для покупки. Специалиста снова указал на это после нападения.

«Еще один пример не только политического раскола, но и кризиса культуры обращения с оружием. Двадцатилетний мужчина пытается застрелить бывшего президента.

Трудно все это осмыслить, и страшно думать о том, к чему это приведет на фоне проблем, которые уже существуют в стране. Это действительно ужасный день», – сказал Керр.