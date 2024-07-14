ЦСКА представил три комплекта формы на сезон: с красной, белой и черной футболками

ЦСКА представил форму на новый сезон.

Армейцы будут использовать три комплекта: с красной футболкой, белой и черной. На красной просматриваются геометрические фигуры (четырехугольники), на белой – бежевые зигзагообразные полосы.

«Домашний комплект формы состоит из красной футболки и синих шорт – именно в таком сочетании армейцы впервые сыграли 85 лет назад.

Ключевой элемент формы – паттерн в виде нашего дома, « ». Благодаря изображению нашего стадиона, этот комплект формы можно назвать по-настоящему домашним.

Гостевой комплект формы выполнен с песчаным оттенком и узором, напоминающим песок, раздуваемый ветром.

Задумка связана с нашей родной 3-й Песчаной улицей, на которой еще в 1961 году был построен стадион ЦСКА имени Григория Федотова.

А сегодня в этом историческом месте располагается «ВЭБ Арена». И теперь даже на выездных матчах родная «Песчанка» всегда будет с нами», – говорится в сообщениях .

Фото: t.me/pfccskamoscow

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