ЦСКА представил три комплекта формы на сезон: с красной, белой и черной футболками

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ВЭБ Арена игровая форма стиль Футбол

ЦСКА представил форму на новый сезон.

Армейцы будут использовать три комплекта: с красной футболкой, белой и черной. На красной просматриваются геометрические фигуры (четырехугольники), на белой – бежевые зигзагообразные полосы.

«Домашний комплект формы состоит из красной футболки и синих шорт – именно в таком сочетании армейцы впервые сыграли 85 лет назад.

Ключевой элемент формы – паттерн в виде нашего дома, «ВЭБ Арены». Благодаря изображению нашего стадиона, этот комплект формы можно назвать по-настоящему домашним.

Гостевой комплект формы выполнен с песчаным оттенком и узором, напоминающим песок, раздуваемый ветром.

Задумка связана с нашей родной 3-й Песчаной улицей, на которой еще в 1961 году был построен стадион ЦСКА имени Григория Федотова.

А сегодня в этом историческом месте располагается «ВЭБ Арена». И теперь даже на выездных матчах родная «Песчанка» всегда будет с нами», – говорится в сообщениях ЦСКА.

Фото: t.me/pfccskamoscow

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37 комментариев
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Круто, что форму сделали под собственным брендом )
И выглядит очень даже неплохо )
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Топовая, гостевая вообще шикарная.
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Главное, чтобы после игр так улыбались. Вперед, армейцы.
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Хорошая форма , но реклама фон бета все портит, почему ее нельзя сделать на рукаве или еще где-нибудь
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Флаг на груди нравится очень. Гостевая песчаная лучшая, а вот черную можно было и интереснее сделать! 🔴🔵
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Ответ lovec23
Хорошая форма , но реклама фон бета все портит, почему ее нельзя сделать на рукаве или еще где-нибудь
на рукаве она тоже есть)
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Ответ Алексей Иванов
А у ЦСКА разве форма не в полоску исторически?
Нет, полоска была основной с 1998 года.
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Ответ Зелёный гопник
Захотел играть в середняке, его право
Играл до этого сезона.
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Ответ Насрауи Эбана
Комментарий удален модератором
Как немного тебе достаточно для самоудовлетворения..
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Ответ Архитектор Мендисабаль
До чего же убого выглядит круговой в красном фартуке... Иуда.
Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл
Круто, что форму сделали под собственным брендом ) И выглядит очень даже неплохо )
Вдвойне молодцы 👏
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слева как будто флаг сборной Чехии :D
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Фонбет можно было и одной большой полосой на форме расположить, как у заклятых
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Полосатые формы армейцев никогда не нравились, а сейчас прям шикарно смотрятся. Причем все три. Браво!
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Красно-синий без синего.
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Аж самим смешно!!!
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А у ЦСКА разве форма не в полоску исторически?
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ФОРМА ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ!
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Гостевая — шик
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