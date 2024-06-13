Златан Ибрагимович: «Фонсека – топ-тренер. Он не работал бы в «Милане», будь это не так»

Златан Ибрагимович прокомментировал приглашение Паулу Фонсеки в «Милан».

«Мы выбрали Фонсеку, чтобы он привнес свою идентичность в команду. Мы общаемся, делимся идеями и стратегиями каждый день.

Улучшение команды индивидуально и коллективно – его приоритет. Это движение в сторону доминирующего и атакующего футбола. Конечно, баланс в обороне при этом тоже важен.

В следующем сезоне у нас будет еще более молодой состав». Фонсека любит и умеет работать с молодежью.

Мы считаем топ-тренером. Если бы это было не так, он не получил бы работу в « », – заявил советник владельцев «россонери».