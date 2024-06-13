Златан Ибрагимович: «Фонсека – топ-тренер. Он не работал бы в «Милане», будь это не так»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Паулу Фонсека Футбол

Златан Ибрагимович прокомментировал приглашение Паулу Фонсеки в «Милан».

«Мы выбрали Фонсеку, чтобы он привнес свою идентичность в команду. Мы общаемся, делимся идеями и стратегиями каждый день.

Улучшение команды индивидуально и коллективно – его приоритет. Это движение в сторону доминирующего и атакующего футбола. Конечно, баланс в обороне при этом тоже важен.

В следующем сезоне у нас будет еще более молодой состав». Фонсека любит и умеет работать с молодежью.

Мы считаем Паулу топ-тренером. Если бы это было не так, он не получил бы работу в «Милане», – заявил советник владельцев «россонери».

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6 комментариев
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Чисто выступление свадебного генерала. Жаль
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Топ-тренер, не тренировавший топ-клубы и не выигравший ни одного значимого трофея. Однозначно топ!
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У тебя колпак съехал, и нос поправь.
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Я его выбрал, а я не могу ошибаться.
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