Златан Ибрагимович: «Фонсека – топ-тренер. Он не работал бы в «Милане», будь это не так»
Златан Ибрагимович прокомментировал приглашение Паулу Фонсеки в «Милан».
«Мы выбрали Фонсеку, чтобы он привнес свою идентичность в команду. Мы общаемся, делимся идеями и стратегиями каждый день.
Улучшение команды индивидуально и коллективно – его приоритет. Это движение в сторону доминирующего и атакующего футбола. Конечно, баланс в обороне при этом тоже важен.
В следующем сезоне у нас будет еще более молодой состав». Фонсека любит и умеет работать с молодежью.
Мы считаем Паулу топ-тренером. Если бы это было не так, он не получил бы работу в «Милане», – заявил советник владельцев «россонери».