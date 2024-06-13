В Албании из-за Евро-2024 отменили заседание парламента на следующей неделе – большая часть депутатов поедет на турнир в Германию. Глава Демократической партии назвал решение «позорным»

В Албании из-за Евро-2024 отменили заседание парламента на следующей неделе.

Как передает As, большая часть из 140 депутатов албанского парламента планирует посетить матчи сборной на групповом этапе Евро-2024 – при этом многие из них планируют отправиться в Германию на машине и проведут в дороге более одного дня. По этой причине пленарное заседание на этой неделе, запланированное на четверг, провели в среду, а собрание на следующей неделе было отменено.

Отмечается, что некоторые представители оппозиции негативно отнеслись к действиям парламента, посчитав отмену заседания нарушением регламента. На прошедшем в среду заседании глава Демократической партии Албании Газмент Барди выразил протест премьер-министру Албании Эди Раме.

«Вы отнеслись к парламенту как к своей частной лавочке. Как руководитель, вы должны будете объяснить гражданам, по какой причине сессия была перенесена с четверга на среду. Вы обязаны это сделать, потому что приняли решение в одностороннем порядке, не посоветовавшись с оппозицией. Если причина заключается в этом [поездке на чемпионат Европы], то это позорный поступок, и мы дистанцируемся от этого», – сказал Барди.

начнет выступление на в субботу матчем против Италии. Также албанцы сыграют на групповом этапе с Хорватией и Испанией.