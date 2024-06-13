В Албании из-за Евро-2024 отменили заседание парламента на следующей неделе – большая часть депутатов поедет на турнир в Германию. Глава Демократической партии назвал решение «позорным»

Теги происшествия Сборная Албании по футболу Евро-2024 Политика Футбол

В Албании из-за Евро-2024 отменили заседание парламента на следующей неделе.

Как передает As, большая часть из 140 депутатов албанского парламента планирует посетить матчи сборной на групповом этапе Евро-2024 – при этом многие из них планируют отправиться в Германию на машине и проведут в дороге более одного дня. По этой причине пленарное заседание на этой неделе, запланированное на четверг, провели в среду, а собрание на следующей неделе было отменено.

Отмечается, что некоторые представители оппозиции негативно отнеслись к действиям парламента, посчитав отмену заседания нарушением регламента. На прошедшем в среду заседании глава Демократической партии Албании Газмент Барди выразил протест премьер-министру Албании Эди Раме.

«Вы отнеслись к парламенту как к своей частной лавочке. Как руководитель, вы должны будете объяснить гражданам, по какой причине сессия была перенесена с четверга на среду. Вы обязаны это сделать, потому что приняли решение в одностороннем порядке, не посоветовавшись с оппозицией. Если причина заключается в этом [поездке на чемпионат Европы], то это позорный поступок, и мы дистанцируемся от этого», – сказал Барди.

Сборная Албании начнет выступление на Евро-2024 в субботу матчем против Италии. Также албанцы сыграют на групповом этапе с Хорватией и Испанией.

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но в итоге все подумают, что это албанская свадьба едет
+18
-1
+17
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Я знаю несколько депутатов, которые любят съездить в "командировку" в ОАЭ, за счет бюджета области, вместо заседаний. Такой пример пойдет?
+22
-9
+13
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Кто вас и где об этом убеждал? Можно конкретику, а не дешевый наброс)
+14
-5
+9
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Дык они хотя бы честно отменяют заседание.

У нас же полупустая дума на заседаниях - привычная картина. Причем у них есть даже свой телеканал, на трансляциях которого этого не скрывают и это прекрасно видно. И если депутат не пришел на заседание его не порицают, за него просто нажимают нужную кнопочку)
+5
0
+5
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Почему же, в Африке такого полно, ну и в Албании, вот это примеры для подражания!
+5
-2
+3
Ответ korysh
ну то, что за счет бюджета это факт, но вот чтоб большинство поехало и из-за этого отменили заседание государственной думы, то я такого не припомню
Раньше и отменять ничего не надо было. Половина депутатов на заседания не ходило, а другая половина за них кнопки тыкали насколько помню
В мосгордуме на голосованиях до сих пор не редкость, что некоторая часть депутатов в некоторых голосованиях имеет просто прочерк
Это конечно лучше, чем просто на день отменить посиделки
+6
-3
+3
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
Ты теперь Албанию за Запад принимаешь?
+1
0
+1
Ответ Savardus
Дык они хотя бы честно отменяют заседание. У нас же полупустая дума на заседаниях - привычная картина. Причем у них есть даже свой телеканал, на трансляциях которого этого не скрывают и это прекрасно видно. И если депутат не пришел на заседание его не порицают, за него просто нажимают нужную кнопочку)
На нужную кнопочку нажимают … если вовремя успевают проснуться )))
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Соответственно, у нас решения принимаются даже при полупустой думе. Это не то же самое, что "забили на работу".
У нас ещё хуже, регламент позволяет забить на работу
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Соответственно, у нас решения принимаются даже при полупустой думе. Это не то же самое, что "забили на работу".
У нас в думе принимаются решения, которые спускаются сверху. Без обсуждений. Без прений. "Парламент не место для дискуссий"
Это не то же самое, что парламент, каким он должен быть. И подобный подход к работе в гораздо большей степени забивание на свою работу, чем перенос заседаний
+2
-1
+1
Большая часть депутатов поедет на турнир в Германию и останется там на ПМЖ.
+2
-1
+1
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
ну то, что за счет бюджета это факт, но вот чтоб большинство поехало и из-за этого отменили заседание государственной думы, то я такого не припомню
0
0
0
Ответ Вадим Сидоров
Ну для кавказцев, большинство за них будет топить
Каким боком Кавказ к Албании?
0
0
0
Ответ Вадим Сидоров
Ну для кавказцев, большинство за них будет топить
Для депутатов, такие же ленивые транжиры
+1
-1
0
Ответ Tun
Вот они, наши истинные братушки)
Ну для кавказцев, большинство за них будет топить
+1
-1
0
Заседания каждую неделю проводят, а чемпионат Европы раз в 4 года, поэтому выбор очевиден )
0
0
0
Поедут служить народу.
0
0
0
Ответ Алешка Терминатор
"Это не то же самое, что парламент, каким он должен быть" А как ты понял, каким должен быть парламент?
Парламент, по определению - высший представительный и законодательный орган в государствах с наличием системы разделения властей. Нет разделения властей (как в России) нет нормального парламента.

так что применительно к России парламент должен быть Aqua Blue.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Вот они, наши истинные братушки)
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий