«Зенит» заплатит 17+2 млн евро за Жедсона, 4,5 млн – за Зайнутдинова. О трансферах хавбеков «Бешикташа» могут объявить на выходных (Sabah)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов Жедсон Фернандеш Футбол

Жедсон Фернандеш и Бахтиер Зайнутдинов близки к переходу в «Зенит».

Как утверждает Sabah, «Зенит» и «Бешикташ» очень близки к договоренности о трансферах полузащитников.

За 25-летнего португальца петербуржцы заплатят 17 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов. Как сообщалось ранее, Жедсону предложен 4-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы. Половина суммы за трансфер будет отдана «Бенфике», откуда Фернандеш перешел в «Бешикташ».

За Зайнутдинова сине-бело-голубые отдадут 4,5 млн евро. 15 процентов от суммы трансфера достанутся ЦСКА.

Ожидается, что о трансферах официально объявят на выходных.

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67 комментариев
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Хорошую молодёжь воспитала академия Зенита, наши ребята достойны влиться в основную команду и потеснить латиносов...
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Хочется верить, что это турецкая новостная фабрика уток и эти переходы не состоятся.
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Ответ Юрий Кечко
*шутка про бабушек оплативших трансферы*
Москвичи: не уступают бабушкам место в метро
Бабушки: покупают в Зенит игроков
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Ответ Иван Рыбаков
Хочется верить, что это турецкая новостная фабрика уток и эти переходы не состоятся.
Лучше Зайнутдинов, чем Ромашкин или Скопинцев. Тем более чем Горшков.
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Честно говоря, вообще непонятен переход Жедсона без ухода кого-то из пары Клаудиньо/Вендел, никто из них троих на скамейке сидеть не будет
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8 легов, 2 казаха и Латышонок... Да уж
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Казах для паспорта?
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В общем, правильно Зенит делает, что озаботился трансферами ДО начала предсезонной подготовки.

Богданыч из отпуска выйдет и уже будет понимать, с какой обоймой игроков клуб будет играть в юбилейном сезоне.
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Ответ Spartakus1984
Как народ обворовывать учиться?)
А чего там учиться? Берёте у государственного Уренгойгазпрома неустановленное количество газового конденсата, передаёте какому-нибудь футбольному клубу, тот передаёт конденсат частному Лукойлу, Лукойл возвращает в футбольный клуб миллион долларов. Вуаля!
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Ответ Russ Ivan
Хорошую молодёжь воспитала академия Зенита, наши ребята достойны влиться в основную команду и потеснить латиносов...
Ой ли, спартачам говорить про молодёжь) Дай волю, всех легов скопят, потому что единственно что делает спартаковская школа последние лет 10-15 - выпускает древесины в промышленных масштабах
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Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Это не бразилец
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Зенит гениален.
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Ответ Spartakus1984
не могут 20 лямов за игрока отдать?Да это сложно научиться.
Почему 13+2 за Угальде это хорошо,а 17+2 нет при Рябчуках за 6?
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Ответ Лол Лолов
Честно говоря, вообще непонятен переход Жедсона без ухода кого-то из пары Клаудиньо/Вендел, никто из них троих на скамейке сидеть не будет
Вендел уже давно на выход напрашивается. Обленился. Да и Клаудиньо можно продать за хорошую сумму. Пусть Педро, Артур развиваются без него
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Ответ ыеем
Позорный клуб российского футбола🤮
о клубах из москвы в других ветках
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Ответ Spartakus1984
Потом Генка Орлов и ему подобные будут говорить,учитесь у газпром-зенита как надо)).
Правильно будет говорить, спартаку-лукойлу надо учиться у лучших пока не поздно)))
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Ответ Owen_the_Simple
Для утверждения о том, что Зенит подписывает игроков из ЦСКА — да.
ваша селекция выбрала не плохую тактику
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Ответ Owen_the_Simple
Шутки от участников кубка Интертото за 300.
Президент Зенита тот еще шутник. По составу, и по уровню игры уверен, что «Зенит» составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем - заявил Медведев.
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Ответ Psicho
Очевидно вместо Зобнина или Хлусевича. Ну или кто там у вас будет за майку Вендела дергать
Странно,что его не берут в сборную Португалии.
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Ответ Spartakus1984
Потом Генка Орлов и ему подобные будут говорить,учитесь у газпром-зенита как надо)).
А толку? Конкуренты необучаемые.
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Ответ Spartakus1984
Потом Генка Орлов и ему подобные будут говорить,учитесь у газпром-зенита как надо)).
У вас новый цикл на носу, предлагаю вам сосредоточиться на Спартаке.)
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Ответ Owen_the_Simple
А толку? Конкуренты необучаемые.
не могут 20 лямов за игрока отдать?Да это сложно научиться.
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Ответ Magic13
У вас новый цикл на носу, предлагаю вам сосредоточиться на Спартаке.)
Предлагаю не предлагать ничего))все питерское попахивает..
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Ответ Owen_the_Simple
Могут, но это будет Гус Тил или Максимилиан Филипп
согласитесь не все команды у нас позволяют себе игрока за 15+ млн евро каждое ТО. Соглашусь, что работать надо нормально а Педро Рошу везти. Но и бюджеты разные. И премиальный фонд несоизмерим с другими командами.
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Ответ Spartakus1984
Предлагаю не предлагать ничего))все питерское попахивает..
Как же у вас московских горит от Петербурга. Не зря Пётр I свалил из этой помойки и основал самый красивый город Европы.
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Ответ Spartakus1984
Как я понял он опорник,и вместо кого играть будет?
Очевидно вместо Зобнина или Хлусевича. Ну или кто там у вас будет за майку Вендела дергать
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Ответ sebastian1410
С такими трансферами Зенит представляет очень серьезную конкуренцию в Лиги чемпионов. Вполне возможно боролся бы за победу в ЛЧ.
Шутки от участников кубка Интертото за 300.
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Ответ sebastian1410
С такими трансферами Зенит представляет очень серьезную конкуренцию в Лиги чемпионов. Вполне возможно боролся бы за победу в ЛЧ.
ахаха)))))))))))))))))))))))))))в казахской лиге чемпионов
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Непонятно пока, что к чему, зачем и почему... Поглядим.
Понятно одно - в свете не самого удачного сезона (я не про итог, а про течение) Зенит проводит значительное усиление состава, необходимо делать акцент на быстрый футбол, такие игроки как Вендел, Клаудиньо и к сожалению Ваня Сергеев к этому не готовы.
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Ответ CapSUArmy
«В цветах «Зенита» нет черного» ушло в лету. Не за горами «В цветах «Зенита» нет белого»...
Печет? Приложи подорожник
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