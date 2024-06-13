«Зенит» заплатит 17+2 млн евро за Жедсона, 4,5 млн – за Зайнутдинова. О трансферах хавбеков «Бешикташа» могут объявить на выходных (Sabah)

Жедсон Фернандеш и Бахтиер Зайнутдинов близки к переходу в «Зенит».

Как утверждает Sabah, « » и «Бешикташ» очень близки к договоренности о трансферах полузащитников.

За 25-летнего португальца петербуржцы заплатят 17 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов. Как сообщалось ранее, предложен 4-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы. Половина суммы за трансфер будет отдана «Бенфике», откуда Фернандеш перешел в « ».

За Зайнутдинова сине-бело-голубые отдадут 4,5 млн евро. 15 процентов от суммы трансфера достанутся ЦСКА.

Ожидается, что о трансферах официально объявят на выходных.