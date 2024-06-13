Россия выиграла 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС, у Китая – 3 победы
Сборная России выиграла 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС в Казани.
Соревнования завершатся 23 июня. Сегодня разыгрывалось 23 комплекта наград: в тяжелой атлетике, синхронном плавании, самбо, ушу, и спортивной гимнастике.
Россия возглавила медальный зачет, завоевав 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград (всего – 29). Второе место занимает Китай – 3-3-0 (6), третьей идет Беларусь – 1-7-5 (13).
В общей сложности медали завоевали еще 13 сборных: Узбекистан, Монголия, Пакистан, Иран, Таиланд, Таджикистан, Венесуэла, Абхазия, Армения, Египет, Болгария, Киргизия и КНДР.
Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть
ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ РОССИЙСКОГО СПОРТА!
Да, согласен, такого даже на ОИ нет