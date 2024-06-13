Россия выиграла 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС, у Китая – 3 победы

Теги синхронное плавание спортивная гимнастика самбо ушу Игры БРИКС Тяжелая атлетика

Сборная России выиграла 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС в Казани.

Соревнования завершатся 23 июня. Сегодня разыгрывалось 23 комплекта наград: в тяжелой атлетике, синхронном плавании, самбо, ушу, и спортивной гимнастике.

Россия возглавила медальный зачет, завоевав 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград (всего – 29). Второе место занимает Китай – 3-3-0 (6), третьей идет Беларусь – 1-7-5 (13).

В общей сложности медали завоевали еще 13 сборных: Узбекистан, Монголия, Пакистан, Иран, Таиланд, Таджикистан, Венесуэла, Абхазия, Армения, Египет, Болгария, Киргизия и КНДР.

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть

19 комментариев
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Например в мужских соревнованиях по синхронному плаванию было всего 2 участника, да.

ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ РОССИЙСКОГО СПОРТА!
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Абхазия....Сборная Абхазиии!
Да, согласен, такого даже на ОИ нет
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Гойда или как там
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Ответ Savardus
Абхазия....Сборная Абхазиии! Да, согласен, такого даже на ОИ нет
У нас в настольном теннисе соревнуются спортсмены Афганистана и Бахрейна, армяне выставили 60-летних игроков (я не шучу), и даже белорусы прислали мальчиков-девочек 2007-2008 г.р.
+10
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+10
Список стран впечатляет, приехали самые выдающиеся спортсмены из самых спортивных стран.
+12
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ГОООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
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Смешно зменить этими играми Олимпиаду.Это два несравнимых мероприятия
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23 медали за день. Маловато
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Белые Москвичи уже готовы на Красной площади?
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Заметьте, в комментариях под новостями про игры БРИКС не показывают носа местные скрепоносцы, ораторы речей о великой России и противники поездки на ОИ в Париже.
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Когда игры Дружбы?
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По такому поводу концерт Газманова нужон😏
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Гойда, не?
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Я что, один на Никольской? Где все?
+5
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вот это заруба)
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Где еще спорсмены из Абхазии или Таджикистана займут призовые места как не на великих играх БРИКС? Одна сложность - если гонорар за призовые места в рублях, то еще надо суметь его перевести в свою валюту. Теперь это не просто. Вот абхазам хорошо - у них наш рубль)
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Приказано гордиться
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Ответ selso99
23 медали за день. Маловато
Для таких "соревнований" это норма за час. Действительно, маловато.
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Ответ Пнин
Когда игры Дружбы?
Упокой, Господи, их душу...
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