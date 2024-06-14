Бобровский отразил 32 из 35 бросков «Эдмонтона» в 3-м матче финала Кубка Стэнли. Победа – 15-я в этом плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Райан Маклауд Хоккей

Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков «Эдмонтона» в 3-м матче финала.

Вратарь «Флориды» принял участие в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0). 

Победа стала для 35-летнего россиянина 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов. 

Ближе к концу третьего периода при счете 4:3 Бобровский отразил бросок Райана Маклауда, получившего передачу от Коннора Макдэвида и атаковавшего ворота «Пантерс» с близкого расстояния. 

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42 комментария
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Опять лучший игрок матча. Ни по одной шайбе вопросов нет, последние две так вообще без единого шанса взять. Кошки супер команда, и не один Боб побеждает, но он решающий фактор.
+34
0
+34
Бобр на кураже.А Эдмонтон уже не уйдёт с 0-3.
+18
0
+18
МВП!!!
+16
0
+16
Ответ DevilsFan
Шансы Баркова на коня выросли, а Боба уменьшились.
Да ну. По этому матчу вообще нельзя выделить кого-то из полевых Кошек, там именно команда.
+13
0
+13
Ответ Павел Зарубин
Говорят там у Шестеркина контракт заканчивается:))
Уже продляют,таких не отпускают...
+10
0
+10
Сергей Бобровский классный мастер. Респект игроку.
+9
0
+9
Концовка валидольная. Серёга ✊✊✊
+8
0
+8
Боб стена!
+7
0
+7
Ответ Амфитрион
Да ну. По этому матчу вообще нельзя выделить кого-то из полевых Кошек, там именно команда.
Полевые кошки! 🙀😹
+6
0
+6
В 35 лет так себя подводить к матчам,а особенно к концовке тяжелейшего сезона -это дорогого стоит.Мое почтение, Сергей.
+5
0
+5
Желаю Сергею главный сухарь 4-0 в серии и Кубок над головой! А сейчас главное не расслабляться. Удачи и победы.
+4
0
+4
Бобровский заслужил кубок стэнли он молодец тащит команду
+3
0
+3
Ответ мазай
Мне кажется, Бобу фиолетово получит он КСТ или нет. Главное взять чашку. Именно она будет вишенкой на торте и поставит его в ряд великих киперов. Жигер получил кст, но кто его сейчас вспомнит. P S. Спасение при счёте 4:3 это что-то с чем-то.
Тут вы не правы! Две Везины чашка и вот как раз "конь" будет этой вишенкой!!
+3
0
+3
Ответ Амфитрион
Страшные звери)
Страшнее кошки зверя нет 😁
+3
0
+3
Ждём 16-ю!У Васи 18 побед, но там видимо ковидный год, плэй-ин какой-нибудь.
+3
0
+3
Мне кажется, Бобу фиолетово получит он КСТ или нет. Главное взять чашку. Именно она будет вишенкой на торте и поставит его в ряд великих киперов. Жигер получил кст, но кто его сейчас вспомнит.
P S. Спасение при счёте 4:3 это что-то с чем-то.
+3
0
+3
У Флориды сбалансированная очень команда , а для соперника фактор Бобровского именно важнейший, против топ вратаря играть сложно психологически , у игроков Эдмонтона подсознательно нервозность что не получается сделать победную разницу !
+2
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+2
Боб супер , он конечно делает просто сумасшедшую разницу , 2 игры Эдмонтон как мне кажется играл лучше , но благодаря Сереге эти две игры забрали и счёт 3-0 , надеюсь на 4-0 что б спокойно без валидола
+2
0
+2
Ответ Дикий Кот
Полевые кошки! 🙀😹
Страшные звери)
+2
0
+2
Ответ DevilsFan
Шансы Баркова на коня выросли, а Боба уменьшились.
Разве? Притом что в голах нет его вины, а он ещё и всё тащил.
+2
0
+2
В 2-х из 3-х матчей Эдмонтон имел почти 2-хкратное преимущество по броскам и проиграл, так что тут без шансов. Нужно искать своего Бобровского.
+2
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+2
Ответ Regilon82
Может только первая шайба вопросы создаёт, по остальным вообще без вариантов. Совершенно непредсказуемые рикошеты. В целом, Флорида в финале может проиграть только себе, что по матчу и продемонстрировала. После 4:1 стали так вальяжно играть, чуть скорости сбавили, пошли финты. Эдмонтон, повторюсь, к финалу не готов, такие скорости и сопротивление не для него. Даллас был бы более сильным соперником, но сам всё проср..л. По Бобу: КСТ не дадут. Когда три шайбы за матч пропускаешь, это перебор, даже если твоей вины нет.
Что за аргумент про 4 шайбы и коня, и Вася по 4 пускал, и Квик, и Уорд. Жигер вообще в 4 матчах меньше трехи не пускал, и 6 было.
+1
0
+1
Ответ tolgol1974
Ждём 16-ю!У Васи 18 побед, но там видимо ковидный год, плэй-ин какой-нибудь.
У Васи походу вечный рекорд. Только если опять ничего не напридумают.
+1
0
+1
МакДэвит - "бобр-курва")))
+2
-1
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Даже третью звезду матча не дали???
+1
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А вот с противоположной стороны вернулся старый добрый Скиннер, похоронивший окончательно нефть в серии в этом матче.
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Серега Бог этого розыгрыша. Фантастическая игра - уровня Зала славы
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у нас во дворе после такого говорили так, ой ёй ёй!😂😂😂
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При определении КСТ, надеюсь,не будут смотреть в паспорт
НХЛ никогда замечена в этом не была, как бы этого не хотел,тот же Гашек
Барков,но Бобр круче
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КСТ в любом случае отдают лучшему среди "равных лучших". На данный момент Бобровский и Барков(ский) скорее главные претенденты. Финальная серия все же нередко определяющая для окончательного перевеса и оценки вклада. Как виделось одним из главных претендентов мог быть Бушар, но и он уже выпадает.
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