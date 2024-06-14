Бобровский отразил 32 из 35 бросков «Эдмонтона» в 3-м матче финала Кубка Стэнли. Победа – 15-я в этом плей-офф

Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков «Эдмонтона» в 3-м матче финала.

Вратарь «Флориды» принял участие в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (4:3, 3-0).

Победа стала для 35-летнего россиянина 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов.

Ближе к концу третьего периода при счете 4:3 Бобровский отразил бросок Райана Маклауда, получившего передачу от Коннора Макдэвида и атаковавшего ворота «Пантерс» с близкого расстояния.