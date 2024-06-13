МОК пересмотрел результаты Олимпиады-1900 в велоспорте, присудив медаль Франции

Теги МОК сборная Великобритании сборная Франции Велоспорт

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года, которые проходили в Париже.

Согласно решению исполкома МОК, Франция получит серебро в мужской велогонке на 25 км.

Тогда медаль завоевал гражданин Великобритании Ллойд Хильдебранд, но недавнее исследование показало, что спортсмен родился и вырос во Франции, а также выступал за французский клуб до и после Игр-1900.

На основе этой информации МОК решил исправить протокол, чтобы присудить награду Франции вместо Великобритании.

 

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43 комментария
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Супер важная новость! Справедливость восторжествовала!!!
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Осталось пересмотреть результаты на олимпийских играх в древней Греции.
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Вручать будут рядом с американскими фигуристами или спиритический сеанс проведут?
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Ответ Carasa
Такими темпами и границы государств будут пересматривать на основании того, что 2000 лет назад было
Кхе-кхе, если вы не против, буквально 30 секунд краткую историческую справку…
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Ответ Carasa
Такими темпами и границы государств будут пересматривать на основании того, что 2000 лет назад было
Прямо сейчас идет такой процесс
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Продажу Аляски пересмотрите.
Чую,чую,были процессуальные нарушения.
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Такими темпами и границы государств будут пересматривать на основании того, что 2000 лет назад было
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В последнее время есть ощущение,
что весь мир сошел с ума

P.S. Наступила эпоха тотального маразма или это агония стареющего населения планеты?..Не знаю
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Там в 864 году до нашей эры афинянин Фемистопол был под допингом, надо отдать золото Спарте. МОК, не спи, расследуй!
+13
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Требую пересмотреть результат гонки на колесницах в рамках 58 олимпиады античности. Победитель совершил фальстарт.
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Наконец-то! С 1901 ждём!
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Древним грекам - приготовиться.
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Скоро выкопают Декубертена и скажут что он все не правильно делал.
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+7
Ответ Сергей Павлов
Не пойму, тогда об этом не знали? Просто поехал мужик, его приняли за англичанина и наградили?
может просто бухой был?
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Вручать будут на кладбище
+6
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Я пересмотрел результаты Куликовской битвы.
+5
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Все это превращается в абсурд.
+7
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Маразм, да и только!
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А я верил
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0
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думал не доживу до этого дня!
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Ответ Bayern2004
Продажу Аляски пересмотрите. Чую,чую,были процессуальные нарушения.
С Росимуществом не согласовали, это факт. Есть желающие пойти и забрать взад?
+6
-3
+3
А это реально история 1900 года? Не ошибка авторов? Если не ошибка, то просто маразм маразматический, недосягаемый рекорд для всех маразмов...🥴🙈😨
+4
-2
+2
Пора заранее, еще до начала, пересматривать итоги ОИ-2024. Это совсем несложно, если всё-таки выступит кто-то из России.
+3
-1
+2
Когда переехал, не помню.
Наверное был я бухой... (с)
+2
0
+2
Его бы ещё на допинг проверить...
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Не пойму, тогда об этом не знали? Просто поехал мужик, его приняли за англичанина и наградили?
+4
-3
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Ответ boalx
А это реально история 1900 года? Не ошибка авторов? Если не ошибка, то просто маразм маразматический, недосягаемый рекорд для всех маразмов...🥴🙈😨
Я думал, или я не так прочитал или ошибка в тексте 1900. 😁
+2
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Ответ Ебздрогыч
Там в 864 году до нашей эры афинянин Фемистопол был под допингом, надо отдать золото Спарте. МОК, не спи, расследуй!
Олимпийские игры античности несколько позже начались. По любому он допинг принял. А ещё борец Эней из Фив в кулаке булыжник держал. Так что надо чтобы справедливость восторжествовала.
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Ответ Dan Boyle
В последнее время есть ощущение, что весь мир сошел с ума P.S. Наступила эпоха тотального маразма или это агония стареющего населения планеты?..Не знаю
Нууу. Европа и США ещё не весь мир. 😁
+4
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+1
Значит для решения по делу Валиевой у МОК еще есть немного времени )
+1
0
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