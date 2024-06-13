МОК пересмотрел результаты Олимпиады-1900 в велоспорте, присудив медаль Франции

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года, которые проходили в Париже.

Согласно решению исполкома МОК, Франция получит серебро в мужской велогонке на 25 км.

Тогда медаль завоевал гражданин Великобритании Ллойд Хильдебранд, но недавнее исследование показало, что спортсмен родился и вырос во Франции, а также выступал за французский клуб до и после Игр-1900.

На основе этой информации МОК решил исправить протокол, чтобы присудить награду Франции вместо Великобритании.