МОК пересмотрел результаты Олимпиады-1900 в велоспорте, присудив медаль Франции
Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года, которые проходили в Париже.
Согласно решению исполкома МОК, Франция получит серебро в мужской велогонке на 25 км.
Тогда медаль завоевал гражданин Великобритании Ллойд Хильдебранд, но недавнее исследование показало, что спортсмен родился и вырос во Франции, а также выступал за французский клуб до и после Игр-1900.
На основе этой информации МОК решил исправить протокол, чтобы присудить награду Франции вместо Великобритании.
Чую,чую,были процессуальные нарушения.
что весь мир сошел с ума
P.S. Наступила эпоха тотального маразма или это агония стареющего населения планеты?..Не знаю
Наверное был я бухой... (с)