Гимнаст Маринов об Играх БРИКС: «Думал, конкуренция будет посерьезнее. Пока что основная борьба шла между россиянами»
Гимнаст Даниел Маринов заявил, что ждал большей конкуренции на Играх БРИКС.
Сегодня россиянин взял золото в личном многоборье по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Казани.
«Есть сильные ребята, талантливые, но если честно говорить, на самом деле думал, что конкуренция будет посильнее, посерьезнее. Пока что, к сожалению, основная борьба все-таки шла между россиянами, между нашими спортсменами. Из других стран я не особо даже и смотрел, кто и как соревнуется.
Сборная Китая? Много кого не хватило, не только китайцев. Но все же понимают, какая ситуация сейчас в мире, так что я рад, что в любом случае много стран удалось собрать, приятно видеть такое международное представительство. Турнир состоялся», – сказал Маринов.
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