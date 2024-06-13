Гимнаст Маринов об Играх БРИКС: «Думал, конкуренция будет посерьезнее. Пока что основная борьба шла между россиянами»

Гимнаст Даниел Маринов заявил, что ждал большей конкуренции на Играх БРИКС.

Сегодня россиянин взял золото в личном многоборье по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Казани.

«Есть сильные ребята, талантливые, но если честно говорить, на самом деле думал, что конкуренция будет посильнее, посерьезнее. Пока что, к сожалению, основная борьба все-таки шла между россиянами, между нашими спортсменами. Из других стран я не особо даже и смотрел, кто и как соревнуется.

Сборная Китая? Много кого не хватило, не только китайцев. Но все же понимают, какая ситуация сейчас в мире, так что я рад, что в любом случае много стран удалось собрать, приятно видеть такое международное представительство. Турнир состоялся», – сказал Маринов.

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