Гимнаст Маринов об Играх БРИКС: «Думал, конкуренция будет посерьезнее. Пока что основная борьба шла между россиянами»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике сборная Китая Даниел Маринов Игры БРИКС Гимнастика

Гимнаст Даниел Маринов заявил, что ждал большей конкуренции на Играх БРИКС.

Сегодня россиянин взял золото в личном многоборье по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Казани.

«Есть сильные ребята, талантливые, но если честно говорить, на самом деле думал, что конкуренция будет посильнее, посерьезнее. Пока что, к сожалению, основная борьба все-таки шла между россиянами, между нашими спортсменами. Из других стран я не особо даже и смотрел, кто и как соревнуется.

Сборная Китая? Много кого не хватило, не только китайцев. Но все же понимают, какая ситуация сейчас в мире, так что я рад, что в любом случае много стран удалось собрать, приятно видеть такое международное представительство. Турнир состоялся», – сказал Маринов.

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10 комментариев
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Просто талибы еще не подъехали
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Будет рекорд спартакиады побит по медалям, на этих мегасоревнованиях
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Мужик, удачи тебе! И уважение за смелость! Надеюсь на верхах не обидятся за такие слова и козни строить не будут...
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*турнир состоялся* сказал Маринов...*но не удался* подумал
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индюк тоже думал
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Ну чувак,еще одно такое высказывание и ты получишь "иноагента" .
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Пока что....ПОКА ЧТО....
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Всё это прекрасно, но когда пройдут обещанные игры Дружбы?
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Ответ фаил маил
Ну чувак,еще одно такое высказывание и ты получишь "иноагента" .
Ну концовочку сгладил,так что засчитывается.
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