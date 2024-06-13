Всех теннисистов из России допустили на Олимпиаду. Кто поедет?

13 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал «Матч ТВ» хорошую новость:

«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что все зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет».

Это значит, что решился главный вопрос – потребуется ли российским игрокам выполнять требования по участию в командных турнирах . Стало понятно – что нет.

Кто сможет сыграть?

На Олимпиаде в одиночных сетках будет по 64 человека. Отбор ведется по рейтингу после «Ролан Гаррос», от 10 июня. По нему в сетку попадут 56 человек – еще 8 отберутся по разным квотам. При этом от одной страны максимум может сыграть четыре человека.

Если посмотреть рейтинг от 10 июня, то в топ-56 сейчас пять россиян.

У женщин в топ-56 входят девять теннисисток из России.

В теории все они могут претендовать на участие в Играх – в зависимости от личных решений и решения федерации.

Все мужчины, претендующие на выступление в Париже-2024, говорили, что готовы и с радостью поедут – если будет возможность.

У женщин ситуация интереснее.

Вторая ракетка России Людмила Самсонова говорила, что не уверена в участии: «Очков не дают, призовых нет, но еще больше давит, что нам даже в олимпийскую деревню нельзя будет. Я пока не разбиралась в деталях, но мне игроки говорили, что нам нельзя будет там находиться. Очень много деталей таких... Я думаю, что Олимпиада должна быть Олимпиадой – с флагом и так далее ».

Еще ее смущало, что в этот период ей надо будет защищать много очков – в том числе на турнире, который пройдет параллельно с Олимпиадой.

Сомнения были и у Вероники Кудерметовой: «Если будут слишком жесткие условия, нас будут как-то выделять, ограничения для нас принимать – в неадекватных условиях для спортсменов из России, из Белоруссии мне бы ехать, наверное, и не хотелось бы.

Но если все будет так, как в Токио: нейтральные спортсмены, пожалуйста, выступайте, условия для вас те же самые, что и для остальных – тогда, конечно, хочется. А если будет как-то по-другому – вряд ли».

Россияне сыграют только в одиночке?

Когда Международная федерация тенниса выпустила пресс-релиз о том, что одобряет участие россиян в нейтральном статусе, там подчеркивалось, что они смогут выступить «как индивидуальные и нейтральные» спортсмены.

Такая формулировка не предполагает участия в парных турнирах.

С другой стороны, в том же документе говорилось, что участие россиян в нейтральном статусе возможно, только если они «квалифицировались и соответствуют критериям». Но всем квалификационным критериям не мог соответствовать ни один игрок из России. В итоге получается, что это требование отменили.

Так что, возможно, и в паре еще получится сыграть. Тогда ФТР сможет заявить еще по двух игроков для участия только в парных турнирах.

Фото: East News /ALAIN JOCARD / AFP, Bertrand GUAY / AFP