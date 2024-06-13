Иван Сергеев: «Россия на Евро показала бы достойный результат. У нас перспективные ребята, игроки за рубежом показывают очень хороший уровень»
Иван Сергеев считает, что Россия хорошо бы выступила на Евро-2024.
«Думаю, мы бы показали на этом Евро хороший результат. Потому что, я повторюсь, у нас очень хорошие, молодые ребята, перспективные.
И те же игроки, которые сейчас за рубежом, показывают очень хороший уровень. Тот же Миранчук выиграл Лигу Европы, Головин лучший в «Монако», Захарян играет в «Реал Сосьедад» против «Барселоны» и «Мадрида». Так что, я думаю, мы показали бы достойный результат», – сказал форвард «Зенита».
А сейчас можно окончательно забить на реальность и жить в мире фантазий, где они сильнее практически всех.
Больше не надо
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Выйти даже туда было бы не просто. Что ерундой-то заниматься?
Крайние защитники очень средние. Центр обороны нестабильный. Опорной зоны нет вообще, - при всем уважении к Глебову, он очень далек от Игоря Денисова, чтобы тянуть лямку в одного. Переизбыток атакующих полузащитников и два с половиной нападающих.
Но увы, проверить не судьба...