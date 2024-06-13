Иван Сергеев: «Россия на Евро показала бы достойный результат. У нас перспективные ребята, игроки за рубежом показывают очень хороший уровень»

Иван Сергеев считает, что Россия хорошо бы выступила на Евро-2024.

«Думаю, мы бы показали на этом Евро хороший результат. Потому что, я повторюсь, у нас очень хорошие, молодые ребята, перспективные.

И те же игроки, которые сейчас за рубежом, показывают очень хороший уровень. Тот же выиграл Лигу Европы, лучший в «Монако», играет в «Реал Сосьедад» против «Барселоны» и «Мадрида». Так что, я думаю, мы показали бы достойный результат», – сказал форвард « ».

Какой Россия была бы на Евро-2024?