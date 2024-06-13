Иван Сергеев: «Россия на Евро показала бы достойный результат. У нас перспективные ребята, игроки за рубежом показывают очень хороший уровень»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2024 Алексей Миранчук Александр Головин Иван Сергеев Арсен Захарян Футбол

Иван Сергеев считает, что Россия хорошо бы выступила на Евро-2024.

«Думаю, мы бы показали на этом Евро хороший результат. Потому что, я повторюсь, у нас очень хорошие, молодые ребята, перспективные.

И те же игроки, которые сейчас за рубежом, показывают очень хороший уровень. Тот же Миранчук выиграл Лигу Европы, Головин лучший в «Монако», Захарян играет в «Реал Сосьедад» против «Барселоны» и «Мадрида». Так что, я думаю, мы показали бы достойный результат», – сказал форвард «Зенита».

Какой Россия была бы на Евро-2024?

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41 комментарий
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Ответ Alex Dunaev
Очень удобно не участвовать на Евро и говорить, что если бы мы там были, были бы огого
Нас было семеро, их было двое. Дрались, пока не сравнялись. Потом они побежали. Если б они нас догнали, мы б им показали!
+38
0
+38
Очень удобно не участвовать на Евро и говорить, что если бы мы там были, были бы огого
+35
0
+35
Паспортисты только рады санкциям. Раньше этих амеб периодически выдергивали из их болота разгромами клубов в еврокубках и провалами сборной в отборах и топ-турнирах.
А сейчас можно окончательно забить на реальность и жить в мире фантазий, где они сильнее практически всех.
+37
-3
+34
Уже показали, когда в 2021 проиграли 1:4 Дании и под психи Стаса с позором вылетели :))

Больше не надо
+34
-4
+30
Россия бы не вышла на Евро
+20
-1
+19
Провалились бы также как и на Евро - 2020
+8
-1
+7
Ответ Max Maximus
Уже показали, когда в 2021 проиграли 1:4 Дании и под психи Стаса с позором вылетели :)) Больше не надо
Ну Дания на том турнире была чудо как хороша. Если бы не судья, то скорее всего в финал бы вышла она, а не Англия.
+6
0
+6
Всё как обычно, когда где-то играли -" Ваши ожидания это ваши проблемы", как нигде не играем, - " Ах как жаль, всех бы в тряпки разорвали".
+6
0
+6
Особенно Захарян)
+5
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+5
Смешно, да. Три человека, один из которых глухой запасной, другой игрок ротации и только один игрок основного состава в приличной команде, которая в еврокубках ничего не показала.
+4
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+4
Да выиграли бы. Чего уж там..
+3
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Если бы да кабы
Зачем рассуждать, если нас там нет
+3
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+3
Ответ Lenar Khayrullin
Россия бы не вышла на Евро
Как и на ЧМ.

Марин Ле Карпэн решающий матч проиграл в Загребе, а не за столом большой политики
+3
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Неужели самому Сергееву не хочется уехать в Европу? Там бы и показал, кто он есть - игрок для внутреннего первенства или для топ-чемпионата.
+3
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Можно целую статью написать, про игроков других команд: кто выиграл ЛЧ, ЛЕ, ЛК; кто становился лучшими в топ-клубах Европы. А Иван Сергеев только 3 фамилии упомянул.
+2
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Все помнят Евро 2016 и 2020(2021) и результат....
+2
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Это кто это кроме Головина в Европе футбол хороший показывает? Захарян и Миранчук баночники в своих командах, Кузяев не игрок основы в аутсайдере, кто еще то? Боюсь что если бы даже прошли отбор то на Евро бала бы беда!
+2
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+2
Да вспомните предыдущий Евро. В средней по силе группе заняли четвёртое место. Евро 12 и 16 тоже скверно выступили. Откуда берётся этот оптимизм? Сборная не в состоянии на протяжении всего матча показывать современный футбол. Есть отдельные фрагменты, не более.
+1
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Ответ Lenar Khayrullin
Россия бы не вышла на Евро
С квалификацией на евро у России не было проблем , а вот из группы не факт бы что вышли
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Какой достойный ? Мы что смогли бы обыграть Англию,Францию , Германию, Испанию, Португалию, Хорватию , Италию , Бельгию ? Вот и считай , что мимо топ 8 мы хоть как!
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Все претензии Ванюшка должен предъявлять дружку МиLLера.
Целое поколоение российских спортсменов осталось без международных соревнований.
+2
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А мог говорить и "победили бы". Тоже опровергнуть невозможно..
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"Да я авианосец могу на дно пустить !!! Ну, если повезёт, конечно...." (с)
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Ну нет, спасибо, пока, нет нет нет, ну вы что, нет
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У Сербов три состава играющих в Европе и Арабики игроков. А из группы не выйдут. Так что это не показатель, Ваня.
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Нифига бы там не показали.
Выйти даже туда было бы не просто. Что ерундой-то заниматься?

Крайние защитники очень средние. Центр обороны нестабильный. Опорной зоны нет вообще, - при всем уважении к Глебову, он очень далек от Игоря Денисова, чтобы тянуть лямку в одного. Переизбыток атакующих полузащитников и два с половиной нападающих.
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Просто посмотрите в каких чемпионатах играли игроки сборной России времен Евро 1996 (половина из топ 5) и даже тогда ничего не показали.
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Легко и играючи вышли бы из группы. Далее - кто-то выползший с третьего места, типа словаков. То же самое. Мастер класс от наших профессионалов. В четвертьфинале чуть сложнее - датчане, например. Включаемся на полную в первые полчаса, делаем счет 2-0, затем отдаем мяч сопернику и спокойно отбиваемся, экономя силы, за счет нашей великолепной игры в защите. Полуфинал, финал - какие-нибудь там Англия и Франция. Играем на сто процентов, просто уничтожая их фирменным прессингом, которым так славится тот же "Ростов" и, благодаря сэкономленным силам, не позволяем соперникам даже очухаться. "Изи катка", как сказал бы Смолов.
Но увы, проверить не судьба...
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любопытно то, что спортсмены реально не догоняют о причинах, т .е. из-за чего и кого сборную исключили почти из всех международных соревнований и будут обвинять в этом кого угодно, кроме реального виновника
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Если сам себя не утешиш то кто это сделает .вспомнил номер в квн,за кого будете болеть на ЧЕ по футболу?ну ..за россию конечно .- не это понятно ..а после группового этапа ..
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