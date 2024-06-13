«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа» в следующем сезоне (Гекмен Озкан)

«Газпром» может заключить спонсорское соглашение с «Бешикташем».

Российская энергетическая компания может стать титульным спонсором турецкого клуба со следующего сезона, сообщает журналист Fanatik Гекмен Озкан, специализирующийся на « ».

О возможном сотрудничестве « » и «Бешикташа» сообщалось в 2023 году. Тогда переговоры были остановлены из-за возможных проблем с УЕФА и ФИФА.

«Газпром» спонсирует «Зенит». Ранее компания сотрудничала с УЕФА и «Шальке».

«Зенит» заплатит 17+2 млн евро за Жедсона, 4,5 млн – за Зайнутдинова. О трансферах хавбеков «Бешикташа» могут объявить на выходных (Sabah)