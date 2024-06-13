«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа» в следующем сезоне (Гекмен Озкан)
«Газпром» может заключить спонсорское соглашение с «Бешикташем».
Российская энергетическая компания может стать титульным спонсором турецкого клуба со следующего сезона, сообщает журналист Fanatik Гекмен Озкан, специализирующийся на «Бешикташе».
О возможном сотрудничестве «Газпрома» и «Бешикташа» сообщалось в 2023 году. Тогда переговоры были остановлены из-за возможных проблем с УЕФА и ФИФА.
«Газпром» спонсирует «Зенит». Ранее компания сотрудничала с УЕФА и «Шальке».
«Зенит» заплатит 17+2 млн евро за Жедсона, 4,5 млн – за Зайнутдинова. О трансферах хавбеков «Бешикташа» могут объявить на выходных (Sabah)
🇷🇺 Добыча газа Газпромом $GAZP рухнула до минимума за всю историю компании.
По итогам 2023 года добыча составила 359 млрд кубометров. По сравнению с 2022 годом компания потеряла 13% добычи, или 53,9 млрд кубометров, а относительно 2021-го — 30% добычи, или 156 млрд кубометров, следует из годового отчёта.
все покрывать будут - и питерские и московские, господа болельщики
Россия и Турция еще в 2022 говорили (договорились?) о создании большого газового хаба в Турции. Чтобы оттуда дальше толкать газ (уже как бы не санкционный российский, а возможно даже смешанный с другими — азербайджанским, туркменским) в Европу. Проект еще на начальной стадии находится. И полагаю, для этих целей Газпром и пытается зайти поближе к турецкому истеблишменту через футбол.