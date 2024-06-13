«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа» в следующем сезоне (Гекмен Озкан)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция бизнес Газпром Футбол

«Газпром» может заключить спонсорское соглашение с «Бешикташем».

Российская энергетическая компания может стать титульным спонсором турецкого клуба со следующего сезона, сообщает журналист Fanatik Гекмен Озкан, специализирующийся на «Бешикташе».

О возможном сотрудничестве «Газпрома» и «Бешикташа» сообщалось в 2023 году. Тогда переговоры были остановлены из-за возможных проблем с УЕФА и ФИФА.

«Газпром» спонсирует «Зенит». Ранее компания сотрудничала с УЕФА и «Шальке».

«Зенит» заплатит 17+2 млн евро за Жедсона, 4,5 млн – за Зайнутдинова. О трансферах хавбеков «Бешикташа» могут объявить на выходных (Sabah)

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38 комментариев
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Компания показала рекордный убыток! Они еще кого то спонсировать собираются, совсем из ума вышли!!!
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Значит возможно Жедсон перейдет за 50 тысяч рублей. Классика
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Газпром - турецкие мечты сбываются, а тем временем;

🇷🇺 Добыча газа Газпромом $GAZP рухнула до минимума за всю историю компании.

По итогам 2023 года добыча составила 359 млрд кубометров. По сравнению с 2022 годом компания потеряла 13% добычи, или 53,9 млрд кубометров, а относительно 2021-го — 30% добычи, или 156 млрд кубометров, следует из годового отчёта.
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+11
Ответ Unnamed80
Значит возможно Жедсон перейдет за 50 тысяч рублей. Классика
Акции Газпрома падают в цене стремительными темпами, но расходы на нашу Зенитушку растут. Да еще и турков спонсорить решили. Эх, нужно дяде Алеше еще один орден за заслуги перед Отечеством выписать.
+25
-16
+9
Когда же Газпром начнет российских пенсионеров финансировать
+9
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+4
Ответ denisques
Лучше бы Газпром школу детскую в России построил
они построили, с их триллионами денег дюшка - это как нам с вами копейку выбросить
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0
+3
Ответ Омичёв
Лучше бы Газпром возродил ФК «Томь». Мы же футбол вроде как в России развиваем
Этих писателей писем вообще никогда к футболу больше не подпускать
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Спонсорство в Европе, где нельзя покупать их продукт. Гениально?
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Стали известны детали трансферов из Бешика в Зенит
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Лучше бы дивиденды заплатили
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Ответ Unnamed80
Значит возможно Жедсон перейдет за 50 тысяч рублей. Классика
За 50 тысяч лир.😅😅😅
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Какую пользу от этого планирует получить компания? Нуждается ли в рекламе «Газпром» в текущих реалиях? Смысл сливать несколько десятков миллионов долларов?
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Ответ Омичёв
Лучше бы Газпром возродил ФК «Томь». Мы же футбол вроде как в России развиваем
возродить, чтобы дальше продолжали клянчить деньги?
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Ответ Ozz99
Убытки прогнозируют в течении 10 лет. И на зенит может денег не хватить. Хотя, подождите.. это же государственная компания, все убытки покроют наши бабушки. Гуляй газпром.
болельщики Зенита будут ехидно спрашивать про московских бабушек, при этом

все покрывать будут - и питерские и московские, господа болельщики
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чего не сделаешь, ради Зайнутдинова)
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Да и ещё - назовите российский ФК у которого спонсором является какая нибудь турецкая компания!
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Ответ юрий
Совсем охренели что-ли, наши клубы мрут, а Газпром с жиру бесится! Вообще давно пора все деньги наших газпромов и т. д и т. а тратить равномерно на все клубы. Создать общий фонд. И прекратить покупать зарубежных игроков. Своих надо воспитывать. Раньше не было легионеров, но сборную было кем комплектов ать. Да и на клубом уровне бились нормально. Потому что свои бились.
наши клубы мрут? И миллионеры паспортисты тоже мрут?
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Ответ Ovi174
Компания показала рекордный убыток! Они еще кого то спонсировать собираются, совсем из ума вышли!!!
Хороший комментарий, если рассматривать его в отрыве от скрытого для многих глаз контекста.

Россия и Турция еще в 2022 говорили (договорились?) о создании большого газового хаба в Турции. Чтобы оттуда дальше толкать газ (уже как бы не санкционный российский, а возможно даже смешанный с другими — азербайджанским, туркменским) в Европу. Проект еще на начальной стадии находится. И полагаю, для этих целей Газпром и пытается зайти поближе к турецкому истеблишменту через футбол.
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Ответ Veld
болельщики Зенита будут ехидно спрашивать про московских бабушек, при этом все покрывать будут - и питерские и московские, господа болельщики
Трансферы оплачиваются строго за счёт спартаковских бабушек :)
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Ответ Ovi174
Компания показала рекордный убыток! Они еще кого то спонсировать собираются, совсем из ума вышли!!!
Убыток все таки там не от операционной деятельности а от списания украденных у них в европе активов и взорванных труб. Ну это если не читать заголовки, а саму отчетность глянуть.
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Ну вот, нашли еще клуб для товарняков.
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