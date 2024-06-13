Модрич и Васкес продлили контракты с «Реалом» на год. Об этом объявят в ближайшие дни

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Лукас Васкес Футбол

Лука Модрич и Лукас Васкес продлили контракты с «Реалом».

Оба игрока уже подписали новые соглашения сроком на один год, сообщает Marca. Мадридский клуб официально объявит об этом в ближайшие дни.

Хорватский полузащитник играет за «сливочных» с 2012 года, он провел 533 игры. Его статистику можно найти здесь.

Испанский защитник провел в «Реале» всю карьеру, отыграв один сезон за «Эспаньол» на правах аренды. На счету Васкеса 347 матчей в составе «Мадрида», его статистика – здесь.

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27 комментариев
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Отличные новости, оба пригодятся в следующем сезоне, Карвахалю тоже нужна будет подмена.
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Модрич, играй вечно.....🙏🙏🙏
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Дорогие модераторы, проверьте данного пользователя на мультиаккаунтинг, спасибо.
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Ответ Dexter Morgan
Фанаты Барселоны очень агрессивно себя ведут. Минусуют всех.
Это смешно. Как будто от барселоновских минусов Реал перестанет быть лучшим клубом в мире, а проблемы Барсы исчезнут сами собой.
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+5
Фанаты Барселоны очень агрессивно себя ведут. Минусуют всех.
+6
-5
+1
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Более того, у маэстро Модрича больше ЛЧ, чем у всей Каталонии )
+1
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это смешно. Как будто от барселоновских минусов Реал перестанет быть лучшим клубом в мире, а проблемы Барсы исчезнут сами собой.
Ну им нужно куда-то свою злость выплеснуть. Я им помогаю даже с этим. Они от любого упоминания Реала, Роналду в бешенство приходят.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Больше Чем Комплексы)
Реально.
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Рад чт МБаппе поиграет с Модричем
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Васкеса продлили под Эль Класико 😊
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Ответ Капибарбер
Вискас без китекета деньги на ветер
Вискас ел Барсик)
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Ответ VictorVallecano
Более того, у маэстро Модрича больше ЛЧ, чем у всей Каталонии )
У Модрича кубков ЛЧ больше, чем у Барселоны, Эспаньола и Жироны вместе взятых за всю историю)
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Ответ Dexter Morgan
Фанаты Барселоны очень агрессивно себя ведут. Минусуют всех.
Больше Чем Комплексы)
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