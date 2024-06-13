Модрич и Васкес продлили контракты с «Реалом» на год. Об этом объявят в ближайшие дни

Лука Модрич и Лукас Васкес продлили контракты с «Реалом».

Оба игрока уже подписали новые соглашения сроком на один год, сообщает Marca. Мадридский клуб официально объявит об этом в ближайшие дни.

Хорватский полузащитник играет за «сливочных» с 2012 года, он провел 533 игры. Его статистику можно найти здесь.

Испанский защитник провел в « » всю карьеру, отыграв один сезон за «Эспаньол» на правах аренды. На счету 347 матчей в составе «Мадрида», его статистика – здесь.