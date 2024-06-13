Месси не хотел победы «Реала» в ЛЧ: «Фанаты «Мадрида» тоже болели бы за соперника «Барселоны». Надеюсь, она снова будет бороться за победу в турнире»

Лионель Месси не хотел победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб стал победителем турнира в прошедшем сезоне, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).

«Очевидно, что мы болели за « », я фанат «Барселоны», и если бы теоретически « » вышла в финал, болельщики «Реала» тоже поддерживали бы ее соперника, так бывает в футболе.

С самого детства я был болельщиком «Барселоны», я люблю «Барсу». Сегодня я поддерживаю команду издалека, и я надеюсь, что мы снова будем бороться за победу в иге чемпионов, прошло много времени с тех пор, как мы ее выигрывали.

Как болельщик «Барселоны», я не хотел, чтобы « » выиграл Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «блауграны», выступающий за « », в интервью ESPN.