Месси не хотел победы «Реала» в ЛЧ: «Фанаты «Мадрида» тоже болели бы за соперника «Барселоны». Надеюсь, она снова будет бороться за победу в турнире»
Лионель Месси не хотел победы «Реала» в Лиге чемпионов.
Мадридский клуб стал победителем турнира в прошедшем сезоне, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0).
«Очевидно, что мы болели за «Дортмунд», я фанат «Барселоны», и если бы теоретически «Барселона» вышла в финал, болельщики «Реала» тоже поддерживали бы ее соперника, так бывает в футболе.
С самого детства я был болельщиком «Барселоны», я люблю «Барсу». Сегодня я поддерживаю команду издалека, и я надеюсь, что мы снова будем бороться за победу в Лиге чемпионов, прошло много времени с тех пор, как мы ее выигрывали.
Как болельщик «Барселоны», я не хотел, чтобы «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «блауграны», выступающий за «Интер Майами», в интервью ESPN.
А у Леганесси скоро будет юбилей - 10 лет без побед)))
Сказал максимально адекватно и сказал очевидную вещь, но тут видимо удивил местных) я прям вижу как вся эта Реаловская орава со спортс топит за Барсу в финале
У него спрашивали,какой самый сильный клуб ,он ответил Реал.
Какой клуб играет в красивый футбол,он ответил Сити Гвардиолы.
Там вроде слез не было…
Или ты по другому видишь мир?
Алло, это как бы противостояние номер 1 в истории, которое на пике смотрели миллиарды, а он должен ради евроочков, что ли, болеть за сливочных? Чай, не из РПЛ дядя приехал и когда была возможность, сам выкидывал бланкос из ЛЧ🤓
Стоит признать, что Барселона тогда просто была лучше на 1-2 головы и Роналду не сделал бы разницу. В 2011-м уже без Роналду Мю снова без шансов проиграл, после чего Фергюсон сказал, что эта Барселона-лучшая команда из всех.
Ну а бездаря из аль насры после 18.12.2022 жаль, как и его фанатов.
Вижу, как эта же компания во главе с Романом, Великим Алонсо, Дженнингсом топят за Аргентину в финале ЧМ