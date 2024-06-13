Месси не хотел победы «Реала» в ЛЧ: «Фанаты «Мадрида» тоже болели бы за соперника «Барселоны». Надеюсь, она снова будет бороться за победу в турнире»

Теги Боруссия Дортмунд МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Интер Майами Футбол

Лионель Месси не хотел победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб стал победителем турнира в прошедшем сезоне, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0). 

«Очевидно, что мы болели за «Дортмунд», я фанат «Барселоны», и если бы теоретически «Барселона» вышла в финал, болельщики «Реала» тоже поддерживали бы ее соперника, так бывает в футболе.

С самого детства я был болельщиком «Барселоны», я люблю «Барсу». Сегодня я поддерживаю команду издалека, и я надеюсь, что мы снова будем бороться за победу в Лиге чемпионов, прошло много времени с тех пор, как мы ее выигрывали.

Как болельщик «Барселоны», я не хотел, чтобы «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «блауграны», выступающий за «Интер Майами», в интервью ESPN.

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89 комментариев
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Болельщик который доит свой любимый клуб— легендарный кулес 🫶🏼♥️🤣
+89
-37
+52
После введения ВАР Реал выиграл 2 ЛЧ.
А у Леганесси скоро будет юбилей - 10 лет без побед)))
+35
-17
+18
Ответ Великий Алонсо
А после победы Реала плакал в подушку, прям как в старые добрые после того как Криштиану раз за разом унижал Барсу с нашим Лео в составе...
Так говоришь, будто у Роналду явное преимущество в личных встречах,но преимущество у Месси)
+24
-10
+14
Ригоберка бедный за кого только не болел, только лишь бы против Мадрида. Даже за «Баварию» не смотря на унижение 8:2. Менял аватарки, в итоге опять остался в 😭😭😭 и это прекрасно 👌
+21
-11
+10
Такое ощущение, что тут аудитория как в фильме загадочная история Бенджамина Баттона. И ещё пару лет и Роман с ригоберкой разучаться нормально разговаривать (хотя такое ощущение и сейчас есть). Ваши кумиры уже с футболом завязали на высоком уровне, а вы всё надрываетесь

Сказал максимально адекватно и сказал очевидную вещь, но тут видимо удивил местных) я прям вижу как вся эта Реаловская орава со спортс топит за Барсу в финале
+11
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+10
Ответ Марина_1116133936
Комментарий скрыт
Мощная экспертиза, спасибо.
+10
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+9
Ответ Этот Райола хочет денег
Так пусть Барса конспектирует, учится а не рыдает за своим прошлым величием. Глядишь и до четвертьфиналов начнет доходить.
Где он рыдал?Ты все воспринимаешь в своем уровне?
У него спрашивали,какой самый сильный клуб ,он ответил Реал.
Какой клуб играет в красивый футбол,он ответил Сити Гвардиолы.
Там вроде слез не было…
Или ты по другому видишь мир?
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Ответ Амон
Тьяго: папа,а за кого мы болеем? месси:сегодня за мансити,завтра за баварию,а потом за борусию типичные барсуки
ого, человек болеет против принципиального соперника. абсолютно удивительное явление, никогда с таким не сталкивался
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А после победы Реала плакал в подушку, прям как в старые добрые после того как Криштиану раз за разом унижал Барсу с нашим Лео в составе...
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Ответ Великий Алонсо
А после победы Реала плакал в подушку, прям как в старые добрые после того как Криштиану раз за разом унижал Барсу с нашим Лео в составе...
Их самый большой матч со состоялся 27.05.2009г в Риме, что за финал напомнить? Счёт напомнить? Кто забивал напомнить? К сведению, по личным встречам гном обходит вечно второго.
+8
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+5
Ответ Арарат Аветян
ого, человек болеет против принципиального соперника. абсолютно удивительное явление, никогда с таким не сталкивался
Самое смешное, что эти любители двойных стандартов («все должны болеть за Реал, но никто за Барсу или против Реала») чаще всего обвиняют именно Месси в лицемерии и «маске хорошего». А Лео взял и сказал честно, как есть. И как должно быть, вообще-то.
Алло, это как бы противостояние номер 1 в истории, которое на пике смотрели миллиарды, а он должен ради евроочков, что ли, болеть за сливочных? Чай, не из РПЛ дядя приехал и когда была возможность, сам выкидывал бланкос из ЛЧ🤓
+14
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+4
Ответ Марина_1116133936
Комментарий скрыт
катерина смешная)))
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Ответ Великий Алонсо
А после победы Реала плакал в подушку, прям как в старые добрые после того как Криштиану раз за разом унижал Барсу с нашим Лео в составе...
Месси превосходит Альнасровца в личных встречах 🤡
+31
-27
+4
Сказал как и все бы сказали
+4
-1
+3
Ответ Блуждающий странник
Такое ощущение, что тут аудитория как в фильме загадочная история Бенджамина Баттона. И ещё пару лет и Роман с ригоберкой разучаться нормально разговаривать (хотя такое ощущение и сейчас есть). Ваши кумиры уже с футболом завязали на высоком уровне, а вы всё надрываетесь Сказал максимально адекватно и сказал очевидную вещь, но тут видимо удивил местных) я прям вижу как вся эта Реаловская орава со спортс топит за Барсу в финале
Да мне тоже кажется что с годами у фанатиков 🐫 уже колпак под конец оторвало, все таки последний ЧМ их прибил
+3
0
+3
Ответ Великий Алонсо
А после победы Реала плакал в подушку, прям как в старые добрые после того как Криштиану раз за разом унижал Барсу с нашим Лео в составе...
Наоборот, Месси и Барселона регулярно унижали Реал с Роналду в составе на своём тренировочном поле в Мадриде. Статистика личных встреч в помощь.
+15
-12
+3
Я бы тоже хотел бы быть болельщиков чей клуб у меня в долгу по зарплате на несколько лет.
+5
-3
+2
Ответ englishman in new york
Их самый большой матч со состоялся 27.05.2009г в Риме, что за финал напомнить? Счёт напомнить? Кто забивал напомнить? К сведению, по личным встречам гном обходит вечно второго.
"Их самый большой матч со состоялся 27.05.2009г в Риме, что за финал напомнить"?
Стоит признать, что Барселона тогда просто была лучше на 1-2 головы и Роналду не сделал бы разницу. В 2011-м уже без Роналду Мю снова без шансов проиграл, после чего Фергюсон сказал, что эта Барселона-лучшая команда из всех.
+3
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+2
Ответ Aleksandr Dubovik
Комплексы вечно второго
Он даже не второй и не третий. Без ЧМ твой кумир максимум в топ 5,7.
+6
-4
+2
Ответ Адильхан Абдусаламов
Комментарий удален модератором
И Реала тоже.
Ну а бездаря из аль насры после 18.12.2022 жаль, как и его фанатов.
+3
-2
+1
Ответ Leon Petov
месси вместе со своими фанатами сначала за Сити, потом за Баварию, затем за Дортмунд...
Как ты на ЧМ за Мексику, Польшу, Австралию, Голландию, Хорватию, Францию
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Ответ Марина_1116133936
Комментарий удален модератором
Что страницу Din Rizaev забанили на 3 дня и ты на эту страницу перепрыгнула?)
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Ответ Блуждающий странник
Такое ощущение, что тут аудитория как в фильме загадочная история Бенджамина Баттона. И ещё пару лет и Роман с ригоберкой разучаться нормально разговаривать (хотя такое ощущение и сейчас есть). Ваши кумиры уже с футболом завязали на высоком уровне, а вы всё надрываетесь Сказал максимально адекватно и сказал очевидную вещь, но тут видимо удивил местных) я прям вижу как вся эта Реаловская орава со спортс топит за Барсу в финале
+
Вижу, как эта же компания во главе с Романом, Великим Алонсо, Дженнингсом топят за Аргентину в финале ЧМ
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Вполне нормальное явление. Многие болельщики Реала болеют против Барселоны + мы все помним, как многие болельщики Реала тут болели против Аргентины на ЧМ2022, по результатам которого у них останутся разорванные чердаки до конца их дней
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Будет-будет, за кубок Гампера
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Сегодня у Невеликого Алонсо и Гномовича аврал, весь день строчат коммкнтарии на интервью Месси)))
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"я надеюсь, что мы снова будем бороться за победу в Лиге чемпионов", но сначала я жду всю зарплату до копейки, потому что я с детства переживаю за этот клуб
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весь мир так-то болел за Боруссию, не только фаны
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И что в этом удивительного?)
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Ответ Роман
Даже все ты пролистал 🤣 После 10 фоток с Лео Пепси устал смотреть. И вправду там фотка какая-то есть) Но она сумасшедшая.
Там кстати 3 страницы Марины Горячкиной,на двух фотки Месси,третья закрыта и там такая же аватарка,как фотка ее в конце той страницы,где все в Месси!И думаю у этой сущности миллион таких страниц и после этого эта сущность будет писать о своей нормальности!хахахахах🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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