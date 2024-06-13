Загитова об участии в премии «Муз-ТВ»: «У меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова пообещала сюрприз для зрителей и новый образ на премии «Муз-ТВ».

Церемония пройдет 14 июня в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Сейчас я готовлюсь на съемочку, а завтра вам советую смотреть премию «Муз-ТВ».

Во-первых, потому что у меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться.

А второе – я готовлю для вас сюрприз, поэтому обязательно к просмотру», – сказала олимпийская чемпионка Загитова в видео для телеграм-канала.

101 комментарий
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Клон Бузовой от спорта.
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Похоже ей очень важно, чтобы её обсуждали, и неважно в каком контексте. Печально.
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На эти ужимки, раздражающую манерность, рассуждения и поведение абсолютно пустого внутри человека и стремление хоть как-то обратить на себя внимание просто неприятно смотреть..
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У Алиночки съёмочка в нарядике, который все будут обсуждать.
Что же такое она покажет - трусики в шубочке или что-то более вызывающее?
Иначе и обсуждать будет нечего.
+40
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+30
Ответ selso99
Клон Бузовой от спорта.
Во что превратилась прекрасная спортсменка, боже боже...
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Как можно так ментально деградировать всего за 5 неполных лет?.. Человек изменился до неузнаваемости
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Безызбежно обсудим
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Ответ selso99
Клон Бузовой от спорта.
в первом слове У пропустили.
+31
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Ответ Kontiolahti
Как можно так ментально деградировать всего за 5 неполных лет?.. Человек изменился до неузнаваемости
Слишком рано стала звездой, не оказалось нужных интеллектуальных и человеческих качеств, рядом не было нужных людей чтобы направить ее в правильное русло. В итоге вот что выросло.. 😣
+30
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+21
Ответ RusVector
Вылитая Бузова, не отличишь уже!
не обижайте Олю;))) У Оли образ тупой блондинки для хайпа, а Алинка по- ходу от рождения такая, просто раньше Этери все это контролировала.
+31
-11
+20
Ответ RMandYNWA
Комментарий скрыт
Я не захожу в ее ТГ-канал, новость появилась у меня в ленте. Я, конечно, знала, что ничего хорошего не увижу, но увиденное было даже хуже ожидаемого. Понимаете, человек деградирует. Да и в общем-то она сама хочет чтобы о ней так говорили
+23
-8
+15
Ответ Kontiolahti
Как можно так ментально деградировать всего за 5 неполных лет?.. Человек изменился до неузнаваемости
Можно подумать, пять лет назад она в уме матрицы перемножала.
+20
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+14
А. работа послом Игр БРИКС? Все послы 12 июня были на открытии, Батыршина и Нагорный активно общаются с иностранными делегациями.
Или Муз Тв с новым образом поважнее?
+20
-9
+11
Ответ RusVector
Вылитая Бузова, не отличишь уже!
У Бузовой это не по-настоящему. Она в своем амплуа. У нее так-то золотая медаль, знание пары иностранных языков и умение добиваться успехов буквально из ничего.
А вот у Загитовой это ее истинное лицо, ее сущность..
+22
-12
+10
Без звука хорошо смотрится. На лице движутся только губы и моргают глаза. Её уже подтянули, что ли?
+17
-8
+9
Вылитая Бузова, не отличишь уже!
+23
-15
+8
А экспириенс то был?
+13
-5
+8
Ответ Juliajulia
Ну будет либо очень голо (главное, чтоб хотя бы в трусах), либо какой-нибудь фриковатый образ а-ля Леди Гага 😅 Почему просто не надеть красивое вечернее дизайнерское платье?? 100500 статей конечно может и не выйдет по этому поводу, зато будешь выглядеть роскошно и со вкусом
зато будешь выглядеть роскошно и со вкусом
_______________
вы что??? Хайп важнее)
+14
-7
+7
Хоть бы уже её кто-нибудь замуж взял, села бы дома, и перестала позориться
+17
-11
+6
Судя по тому что трусы уже были, боюсь даже предположить...
+15
-9
+6
главное же чтобы обсуждали, да, Алин?
+9
-3
+6
Ну будет либо очень голо (главное, чтоб хотя бы в трусах), либо какой-нибудь фриковатый образ а-ля Леди Гага 😅
Почему просто не надеть красивое вечернее дизайнерское платье?? 100500 статей конечно может и не выйдет по этому поводу, зато будешь выглядеть роскошно и со вкусом
+12
-7
+5
Ответ RMandYNWA
Комментарий скрыт
Загитова только и ждёт внимания хоть от хейтеров, а после того, как на неё обращают внимания, как раз её фанаты и не могут расслабиться.
+13
-8
+5
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Про мертвых либо хорошо... И Жанна, по сравнению с некоторыми, была образцом ума и воспитания
+5
-1
+4
Ответ Lilia Sadykova
в купальнике и шубе придёт?
И будет петь на муз-тв!
+9
-5
+4
Ответ Девочка с севера
Ну ведь и Юле было 15, но она же нормальная.
Значит она сама по себе с самого начала была нормальная)
+6
-2
+4
в купальнике и шубе придёт?
+10
-6
+4
Ответ Olga.t
У Алиночки съёмочка в нарядике, который все будут обсуждать. Что же такое она покажет - трусики в шубочке или что-то более вызывающее? Иначе и обсуждать будет нечего.
Будут моментики и вопросики
+6
-2
+4
Как у Бузовой?
+5
-2
+3
Занятая, много дел?
Каких? Наяривать Ротану?
На сьемочку?
Что за у неё бзик на уменьшительно-ласкательное? Просто диагноз какой-то
+7
-4
+3
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