Загитова об участии в премии «Муз-ТВ»: «У меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться»
Алина Загитова пообещала сюрприз для зрителей и новый образ на премии «Муз-ТВ».
Церемония пройдет 14 июня в Москве на «ЦСКА-Арене».
«Сейчас я готовлюсь на съемочку, а завтра вам советую смотреть премию «Муз-ТВ».
Во-первых, потому что у меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться.
А второе – я готовлю для вас сюрприз, поэтому обязательно к просмотру», – сказала олимпийская чемпионка Загитова в видео для телеграм-канала.
Что же такое она покажет - трусики в шубочке или что-то более вызывающее?
Иначе и обсуждать будет нечего.
Или Муз Тв с новым образом поважнее?
А вот у Загитовой это ее истинное лицо, ее сущность..
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вы что??? Хайп важнее)
Почему просто не надеть красивое вечернее дизайнерское платье?? 100500 статей конечно может и не выйдет по этому поводу, зато будешь выглядеть роскошно и со вкусом
Каких? Наяривать Ротану?
На сьемочку?
Что за у неё бзик на уменьшительно-ласкательное? Просто диагноз какой-то