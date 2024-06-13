Загитова об участии в премии «Муз-ТВ»: «У меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться»

Алина Загитова пообещала сюрприз для зрителей и новый образ на премии «Муз-ТВ».

Церемония пройдет 14 июня в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Сейчас я готовлюсь на съемочку, а завтра вам советую смотреть премию «Муз-ТВ».

Во-первых, потому что у меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться.

А второе – я готовлю для вас сюрприз, поэтому обязательно к просмотру», – сказала олимпийская чемпионка Загитова в видео для телеграм-канала.