Далалоян об Играх БРИКС: «Атмосфера абсолютно точно похожа на Олимпийские игры»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России Артур Далалоян Игры БРИКС Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян оценил атмосферу на Играх БРИКС в Казани.

Сегодня россиянин Далалоян занял второе место в личном многоборье. Победил Даниел Маринов.

– Игры БРИКС более значимы, чем чемпионат России?

– Конечно, это другие соревнования, чувствуешь атмосферу международного турнира. На трибунах сидят наши болельщики, в Казани очень любят гимнастику, а я безумно люблю Казань за то, что люди всегда здесь тепло встречают.

Когда ты живешь в спортивной деревне, где спортсмены из разных стран, разных видов спорта, добавляет эмоций, ответственности, важности. Как минимум из‑за этого Игры БРИКС – абсолютно другие соревнования.

– По атмосфере напоминает ОИ в Токио?

– Да, атмосфера абсолютно точно похожа на Олимпийские игры, европейские фестивали, на Гимназиаду в Бразилии. Это здорово, – сказал Далалоян.

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19 комментариев
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Какое может быть сравнение, ОИ в подмëтки не годятся этому мыльному пузырю.
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ему бы последнее видео Кравченко глянуть и перестать заливать. депутатишка
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Практически Олимпиада с алиэкспресса. Один в один, ну почти
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Одын в одын
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Во наговорил, наверное после двух падений с коня и одного с брусьев совсем голову зашиб?!
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+7
"чувствуешь атмосферу международного турнира - без иностранных спортсменов. На трибунах сидят наши болельщики - без иностранных болельщиков. Международный турнир!
+5
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Вот Далалоян..он еврей или армянин?
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Сколько на трибунах в Казани было НЕ наших болельщиков, что это по атмосфере похоже на олимпиаду? Сотни тысяч или миллионы?
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Ага
Нью-Васюки с междупланетным конгрессом, не иначе
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Это шикарные , великолепные соревнования, ОИ нервно курят в сторонке, идеальные игры для распила и пускания пыли в глаза на пропаганда ТВ.
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У Вас там в соперниках у гимнастов были резервист сборной Монголии и любитель из Сборной Индии. Олимпиада отдыхает от такого уровня конкуренции!
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Какое может быть сравнение, ОИ в подмëтки не годятся этому мыльному пузырю.
ОИ разве что с Гимназиадой могут конкурировать, куда уж тут до Игр БРИКС
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Ну да, атмосфера точь в точь - кислород, азот и углекислый газ. А больше ничего общего😆😆
+2
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Ха-ха-ха!
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Ответ Patriot
Вот Далалоян..он еврей или армянин?
когда надо еврей, а когда не надо армянин...
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Кому это Артур втирает и сравнивает не сравнимое. Где ОИ и где БРИКС ?...
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У далояна сразу вырос нос
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Атмосфера на РПЛ абсолютно похожа на ЛЧ
То же самое с КХЛ и НХЛ
И так далее по списку до бесконечности
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