Далалоян об Играх БРИКС: «Атмосфера абсолютно точно похожа на Олимпийские игры»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян оценил атмосферу на Играх БРИКС в Казани.

Сегодня россиянин Далалоян занял второе место в личном многоборье. Победил Даниел Маринов.

– Игры БРИКС более значимы, чем чемпионат России?

– Конечно, это другие соревнования, чувствуешь атмосферу международного турнира. На трибунах сидят наши болельщики, в Казани очень любят гимнастику, а я безумно люблю Казань за то, что люди всегда здесь тепло встречают.

Когда ты живешь в спортивной деревне, где спортсмены из разных стран, разных видов спорта, добавляет эмоций, ответственности, важности. Как минимум из‑за этого Игры БРИКС – абсолютно другие соревнования.

– По атмосфере напоминает ОИ в Токио?

– Да, атмосфера абсолютно точно похожа на Олимпийские игры, европейские фестивали, на Гимназиаду в Бразилии. Это здорово, – сказал Далалоян.

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