Терзич ушел из «Боруссии». «Дортмунд» принял отставку тренера
«Боруссия» объявила об уходе Эдина Терзича.
Клуб сообщил, что принял отставку 41-летнего тренера.
В завершившемся сезоне «Дортмунд» занял пятое место в Бундеслиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».
С Терзичем «Боруссия» выиграла Кубок Германии в 2021-м и заняла второе место в Бундеслиге в сезоне-2022/23.
Они же топы по мнению Спортса.
И это при том, что тренер не первый год работает + никак не развивает молодежь - "корм" Боруссии, которая на продажах зарабатывает
"Приняли" они...Отправлять надо было