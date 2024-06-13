Терзич ушел из «Боруссии». «Дортмунд» принял отставку тренера

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия отставки Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» объявила об уходе Эдина Терзича.

Клуб сообщил, что принял отставку 41-летнего тренера.

В завершившемся сезоне «Дортмунд» занял пятое место в Бундеслиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».

С Терзичем «Боруссия» выиграла Кубок Германии в 2021-м и заняла второе место в Бундеслиге в сезоне-2022/23.

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36 комментариев
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Ответ Омичёв
Хороший тренер, жаль в прошлом сезоне не удалось взять титул. Как не крути от работы Терзича только положительные эмоции
ага, слив чемпионата дома в последнем туре - точно положительная эмоция, лол
+34
-7
+27
Хороший тренер, жаль в прошлом сезоне не удалось взять титул. Как не крути от работы Терзича только положительные эмоции
+35
-12
+23
Не повлияла на него объяснительная от Артема Денисова с главной)
+20
-1
+19
Ответ lebedst
что-то немцы стали какие-то импульсивные последнее время
Ну честно давно пора, прошлый чемпионат слил последний матч с Майнцем. Этот сезон закончили пятыми, если бы не дополнительное место, то и в ЛЧ бы не попали.
+15
-1
+14
что-то немцы стали какие-то импульсивные последнее время
+7
-1
+6
Ответ *MVP*
ага, слив чемпионата дома в последнем туре - точно положительная эмоция, лол
Финал ЛЧ не положительная эмоция?
+7
-2
+5
Видимо Шахин теперь станет полноценным главным тренером - все к этому и шло. А Терзич может вполне опять вернуться на управляющую должность
+4
0
+4
С одной стороны - проиграли чемпионат и финал ЛЧ за два года. С другой - после Клоппа ни с кем к такому не были близки. Но лично я уважаю его решение в том числе за то, что не стал разжигать конфликт дальше
+4
0
+4
В Химки?
+5
-3
+2
Ответ Максим Черкашин
Ну честно давно пора, прошлый чемпионат слил последний матч с Майнцем. Этот сезон закончили пятыми, если бы не дополнительное место, то и в ЛЧ бы не попали.
Они сами себе и заработали по факту дополнительное место
+2
0
+2
наверное Слишковича или Карреру возьмут.
Они же топы по мнению Спортса.
+2
0
+2
Как бы я хотел вернуть Тухеля (понимаю, что это невозможно)
+2
0
+2
Тухель будет новым у шмелей
+1
0
+1
кажется, у боруссии и краснодара действительно какая-то ментальная связь
+1
0
+1
Давно пора
+3
-3
0
Вот это поворот. Логичнее было год назад убирать.
+1
-1
0
Пока-пока! Бездарь! Да ты даже не лысый!
+1
-1
0
Ответ melnik24
Вы прикалываетесь или не смотрели вообще матчи в прошлом сезоне (когда Бавария была самой кризисной и шанс взять титул был, но Дортмунд просто слился) и в первой половине этого (до прихода Шахина в штаб тренерский), по итогам которого опустились на 5 (!) место?! И это при том, что тренер не первый год работает + никак не развивает молодежь - "корм" Боруссии, которая на продажах зарабатывает
У вас свое мнение, у меня своё. Не вижу смысла тут спорить
0
0
0
Ответ Омичёв
Хороший тренер, жаль в прошлом сезоне не удалось взять титул. Как не крути от работы Терзича только положительные эмоции
Вы прикалываетесь или не смотрели вообще матчи в прошлом сезоне (когда Бавария была самой кризисной и шанс взять титул был, но Дортмунд просто слился) и в первой половине этого (до прихода Шахина в штаб тренерский), по итогам которого опустились на 5 (!) место?!

И это при том, что тренер не первый год работает + никак не развивает молодежь - "корм" Боруссии, которая на продажах зарабатывает
0
0
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Ответ *MVP*
а я разве пишу, что это финал ЛЧ - отрицательная эмоция? ты хоть посмотри, на что я отвечал
Я писал про общую картину его работы, а ты завел речь зачем-то о последнем туре Бундеслиги
0
0
0
Ответ Омичёв
Финал ЛЧ не положительная эмоция?
а я разве пишу, что это финал ЛЧ - отрицательная эмоция? ты хоть посмотри, на что я отвечал
+1
-1
0
Ответ *MVP*
ага, слив чемпионата дома в последнем туре - точно положительная эмоция, лол
Не знаю что мог бы сделать Терзич в том матче с Майнцем еще, как этих лузеров еще можно было мотивировать?
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Не договорились...
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Впрочем, ожидаемо.
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Зря. Клуб дважды споткнулся на пути к трофеям с Терзичем, но он не заслужил отставку. Надо было уговорить.
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Ну и правильно. Дайте Шахину поработать главным
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Аллилуйя!

"Приняли" они...Отправлять надо было
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Возвращайте Клоппа
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Шахин?
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Ну вот и еще один факт, правильной работы Нагельсмана
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