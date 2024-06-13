Терзич ушел из «Боруссии». «Дортмунд» принял отставку тренера

«Боруссия» объявила об уходе Эдина Терзича.

Клуб сообщил, что принял отставку 41-летнего тренера.

В завершившемся сезоне «Дортмунд» занял пятое место в Бундеслиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».

С Терзичем «Боруссия» выиграла Кубок Германии в 2021-м и заняла второе место в Бундеслиге в сезоне-2022/23.