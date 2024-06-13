Месси о «ПСЖ»: «Все сложилось не так, как я или клуб хотели. Для меня и семьи это была тяжелая перемена»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал о личных проблемах в «ПСЖ».

Форвард перешел в парижский клуб из «Барселоны» в 2021 году.

«Для меня и семьи это была тяжелая перемена. Мы не ожидали, что нам придется покинуть «Барселону», это был не [мой] выбор. Но это тоже был жизненный опыт. Находясь в «ПСЖ», я испытал самое лучшее – стал чемпионом мира.

К сожалению, все сложилось не так, как я или «ПСЖ» хотели. В личном плане дела в Париже у меня шли не очень хорошо», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью ESPN.

Также аргентинец рассказал о спорах с соседями во Франции.

«Они звонили в дверь и просили, чтобы дети вели себя потише. В 9-10 часов вечера. С соседями было непросто, хотя я ничего против них не имею», – рассказал Месси.

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72 комментария
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«Они звонили в дверь и просили, чтобы дети вели себя потише. В 9-10 часов вечера. С соседями было непросто, хотя я ничего против них не имею»,

Как я понимаю, соседи приходили с соседнего участка. Или он в "малосемейке" жил ? В "13 районе".
+62
-2
+60
Ответ Папа Футбола
Помню ту помпезную презентацию в стиле Реала 2009 года. Доннарумма, Серхио Рамос, Месси, Хакими и Вейналдум. Казалось вот она долгожданная победа в ЛЧ на горизонте а все оказалось очередным пафосным пшиком Нассера.
Показательным был момент, когда 36-летний Модрич отнял мяч у Месси, пробежал с мячом 40 метров и отдал голевую
+38
-8
+30
Ответ Человек1991
Месси в ПСЖ 70 матчей 32 гола , 35 голевых передач , 25 предголевых пасов, 200 созданных голевых моментов. Если бы бил пенальти, то было бы 50 голов, и если бы Мбаппе забивал бы чаще с передач Месси , то было бы более 50 голевых. В Лиге Чемпионов не повезло и были судейские беспределы с Реалом и Баварией . С Реалом, остаётся полчаса, ПСЖ спокойно проходит на классе, и тут на тебе грязная атака Бензема на Доннаруму, весь адекватный мир видит очевиднейшее нарушение правил, и даже с Вар засчитали такой левейший гол. Также в первом тайме у ПСЖ украли гол, офсайда не было , на одной линии, тем более атака развивалась с фланга, центральные защитники были всё равно намного ближе к вратарю . Практически аналогичный гол украли и с Баварией, счёт дома стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать и выиграть. В гостях два гола Баварии были с очевидными нарушениями правил, удар и подкат по ногам Вератти, и потом следовали голы .
200 моментов, 2000 предмоментов, 20000 предпредмоментов
+25
-9
+16
в этой парижской-смехопанораме,все складывается очень смешно)
+14
-4
+10
Ответ Дима
Показательным был момент, когда 36-летний Модрич отнял мяч у Месси, пробежал с мячом 40 метров и отдал голевую
Показательным был тот момент на ЧМ, когда 35летний Месси издевался над 20летним Гвардиолой из сборной Хорватии.
+13
-4
+9
Помню ту помпезную презентацию в стиле Реала 2009 года. Доннарумма, Серхио Рамос, Месси, Хакими и Вейналдум. Казалось вот она долгожданная победа в ЛЧ на горизонте а все оказалось очередным пафосным пшиком Нассера.
+17
-11
+6
Ответ Артём Р .
Показательным был тот момент на ЧМ, когда 35летний Месси издевался над 20летним Гвардиолой из сборной Хорватии.
Когда речь идет о ПСЖ, самое то же писать про ЧМ, да?
+8
-2
+6
Не понимаю я Лионеля про слова "не мой выбор". Его считают лучшим игроком всех времен, и он не может самостоятельно выбрать клуб? Признался бы, что в другой клуб Испании не мог пойти по моральным соображениям, в Англии и Италии его бы сломали, поэтому пошёл за деньгами и по пути наименьшего сопротивления в ПСЖ, а сейчас продолжает кайфовать в чемпионате пешеходов.
+10
-5
+5
Ответ Я Гражданин Мира
Комментарий скрыт
И Месси тоже?) Когда не забил пенку?) Ах да, я забыл, что Месси в последних 10 матчах против Реала просто нулевой был - 0+0 по статистике))
+9
-4
+5
ПСЖ это вообще, какая- то трясина. Приглашают мега крутых игроков, но они смотрятся там так же нелепо, как слишком большой аляповатый бриллиант на пальце. Вроде бы и дорогущий, а не гармоничен, не подходит🤷‍♂️им бы просто создать крепкую команду из игроков среднего уровня и выше. Из игроков голодных до побед, а не приехавших деньги получать. И думаю, результаты были б лучше в Лч. До финала доходит не список игроков и их стоимости, а команда🤷‍♂️
+7
-2
+5
Что, опять? Как он задолбал ныть. Мал клоп, но вонюч.
+5
-1
+4
Просто M€$И оказался не в тепличных условиях как он привык. Вот и результат.
+4
-1
+3
Ответ reddman
сейчас бы незабитые голы считать, 100 незабитых голов Месси в ПСЖ))
1000 неназначенных пенальти, 26000 предугловых
+6
-3
+3
Картинка - «Вуди Харрельсон вытирает слезы грязными зелеными бумажками»
+3
0
+3
Также аргентинец рассказал о спорах с соседями во Франции.
«Они звонили в дверь и просили, чтобы дети вели себя потише. В 9-10 часов вечера.
------
Аутист наверное мячом в стену долбил постоянно, чем бесил всех вокруг))
+5
-2
+3
В ПСЖ этот балласт обделался, 1 гол в лиге фермеров за полгода и 0 голов и голевых в плей-оффе за 2 года, но все равно фальшивые ЗМ получил, хотя мог бы на скамейке сидеть, все равно фальшивые ЗМ от него бы никуда не делись
+12
-9
+3
Ответ Человек1991
Месси в ПСЖ 70 матчей 32 гола , 35 голевых передач , 25 предголевых пасов, 200 созданных голевых моментов. Если бы бил пенальти, то было бы 50 голов, и если бы Мбаппе забивал бы чаще с передач Месси , то было бы более 50 голевых. В Лиге Чемпионов не повезло и были судейские беспределы с Реалом и Баварией . С Реалом, остаётся полчаса, ПСЖ спокойно проходит на классе, и тут на тебе грязная атака Бензема на Доннаруму, весь адекватный мир видит очевиднейшее нарушение правил, и даже с Вар засчитали такой левейший гол. Также в первом тайме у ПСЖ украли гол, офсайда не было , на одной линии, тем более атака развивалась с фланга, центральные защитники были всё равно намного ближе к вратарю . Практически аналогичный гол украли и с Баварией, счёт дома стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать и выиграть. В гостях два гола Баварии были с очевидными нарушениями правил, удар и подкат по ногам Вератти, и потом следовали голы .
сейчас бы незабитые голы считать, 100 незабитых голов Месси в ПСЖ))
+4
-2
+2
Ответ Вальдано
Читай внимательно : не его выбор это уйти из Барсы, а не выбирать клубы.. Он ушёл куда захотел.. А не туда куда ты считаешь он должен или не должен был уйти.. Или ты внаглую лицемеришь или слеп . Похоже на первое.. 👎
За год до этого целый месяц боролся за то, что бы уйти из Барселоны. Причем открыто, гласно и демонстративно.
+3
-1
+2
Ответ Вальдано
Читай внимательно : не его выбор это уйти из Барсы, а не выбирать клубы.. Он ушёл куда захотел.. А не туда куда ты считаешь он должен или не должен был уйти.. Или ты внаглую лицемеришь или слеп . Похоже на первое.. 👎
Хочешь сказать, что он не мог остаться в Барсе? Вот где лицемерие.
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
ПСЖ это вообще, какая- то трясина. Приглашают мега крутых игроков, но они смотрятся там так же нелепо, как слишком большой аляповатый бриллиант на пальце. Вроде бы и дорогущий, а не гармоничен, не подходит🤷‍♂️им бы просто создать крепкую команду из игроков среднего уровня и выше. Из игроков голодных до побед, а не приехавших деньги получать. И думаю, результаты были б лучше в Лч. До финала доходит не список игроков и их стоимости, а команда🤷‍♂️
Они вообще-то доходили и до финала и до полуфинала несколько раз.
+4
-2
+2
Ответ Илья Мурашов
Как Мбаппе себя показал? ЛЧ выиграл?
Кроос показал, выиграл 6 ЛЧ за карьеру с участием во всех 6 финалах, за меньшее число сезонов, алчному аргу такое не снилось.
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
Они вообще-то доходили и до финала и до полуфинала несколько раз.
При таких вливаниях, за 11 шейховских Лч один финал, 1 полуфинал- отличнейший результат. (причем когда вышли в финал, там сетка была слабейшая, ни одного гранда. Первый гранд в финале, ему и проиграли). Не говоря уже о уровне игры.
+2
0
+2
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Откуда третий полуфинал вылез?С Монако чтоли?
+2
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+2
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
За полуфиналы теперь медали дают? Считается только трофей. Хотя твое коверкание имени Месси выдает в тебе хейтера, такому объяснять бесполезно.
+3
-2
+1
Ответ Avenaro
Не понимаю я Лионеля про слова "не мой выбор". Его считают лучшим игроком всех времен, и он не может самостоятельно выбрать клуб? Признался бы, что в другой клуб Испании не мог пойти по моральным соображениям, в Англии и Италии его бы сломали, поэтому пошёл за деньгами и по пути наименьшего сопротивления в ПСЖ, а сейчас продолжает кайфовать в чемпионате пешеходов.
А куда идти? Пеп не хотел брать его к себе, кто из грандов остается? ПСЖ да Бавария, всё. Очевидно, что Баварии он тоже не сильно то и нужен был
+1
0
+1
Ответ Пацанчик реальный
Ну так разговор то был про ПСЖ)но сути это не меняет,без моси,они хоть боролись за трофей и были близки к победе!
я не заметил что речь про псж, ок
+1
0
+1
Ответ Пацанчик реальный
Откуда третий полуфинал вылез?С Монако чтоли?
а можно в финал попасть без полуфинала?
+1
0
+1
Да пошел ты распиаренный чмошник, в Париже ему было тяжело, с огромной зп.. И с чемоданом чипсов :) Этот урод знать не ведает что такое "тяжело" в этой жизни..
+9
-8
+1
Кто-то скажет, что проиграть Реалу и Баварии это позор, но настоящий позор это унижения от Аякса, Лиона и Порту)
+6
-5
+1
Без M€$И хоть в полуфиналы ЛЧ стали попадать.
+2
-1
+1
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