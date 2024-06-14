Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил исполнять сальто в фигурном катании.

Решение об этом принято на конгрессе в Лас-Вегасе. Изменение в правилах вступает в силу уже с нового сезона.

Ранее элемент входил в список запрещенных. Фигуристы, исполнявшие его в программе, получали штраф в два балла.

Хулиганство лучшего фигуриста Европы: настолько сильнее всех, что сделал сальто в прокате. А это запрещено!