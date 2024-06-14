ISU разрешил исполнять сальто в фигурном катании

Теги ISU Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил исполнять сальто в фигурном катании.

Решение об этом принято на конгрессе в Лас-Вегасе. Изменение в правилах вступает в силу уже с нового сезона.

Ранее элемент входил в список запрещенных. Фигуристы, исполнявшие его в программе, получали штраф в два балла.

Хулиганство лучшего фигуриста Европы: настолько сильнее всех, что сделал сальто в прокате. А это запрещено!

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9 комментариев
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Ну кто-нибудь на голову приземлится во время сальто - сразу отменят
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Хочу видеть лица людей, принявших это безответственное решение, когда кто-нибудь его не приземлит в прямом эфире на весь мир
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Разрешить сальто, но убрать 7ой прыжок, потому что спортсмены не тянут .
Повысить возраст, при этом ныть, что молодёжи ФК не интересно.
Логика в ISU просто вышла из чата.
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потом деньги будут собирать
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Ответ Ебздрогыч
Ну кто-нибудь на голову приземлится во время сальто - сразу отменят
они руководствуются тем, что исполнение сальто не будет приносить баллов. Значит, пойдут на него только те, кто стопроцентно уверен. Иначе зачем риск?
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Странное решение
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Сурия Бонали сейчас бы оторвалась
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