Российские теннисисты допущены до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Теги Шамиль Тарпищев Париж-2024 Карен Хачанов Андрей Рублев Дарья Касаткина Роман Сафиуллин Даниил Медведев Екатерина Александрова Людмила Самсонова Мирра Андреева Теннис

Российские теннисисты допущены до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, сообщил Шамиль Тарпищев «Матч ТВ».

На олимпийском теннисном турнире в одиночке смогут выступить по четыре человека.

Сейчас первые четыре ракетки у мужчин: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин.

У женщин: Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что всё зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет, — сказал Тарпищев.

Соревнования пройдут с 27 июля по 4 августа

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51 комментарий
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Хорошая новость. Удачи ребятам!
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Ну ещё бы теннисистов не пустили, они в другой реальности живут
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Касаткина мужик, ты баба. Но почему-то называешь себя Алёшей. Каждому своё.
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Сильные и независимые спортсмены. Удачи, зацепить медали на ОИ.
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Ответ N.S.A.8.5
А как они смогут играть без участия в командных соревнованиях? Им сделали исключение или им выдадут WC?
Алькарас с Надалем тоже не участвовали, хотя там есть исключения, Надаль наверно по защищенному рейтингу, а Алькарас как победитель шлема
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Удачи!
Жить нужно сегодня!
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Они допущены только в одиночке или в паре могут играть?
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Ответ gsdxf
Нейтральные (без флага и гимна, без роду и имени) - значит уже не наши. Так что, не преувеличивай, Тарпищев!
Ненормальный.Убирайся ты в свою северную корею.
+7
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+4
Удачи и здоровья нашим олимпийцам, ждём медали желательно 🥇🤞‼️
+7
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+3
Будем болеть, большие шансы зацепить медали!
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Ответ Eugenie Nation
По Хачанову будут претензии
А что с ним не так?
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Ответ Алешка Терминатор
Отверстие - на уроке труда
Это у тебе на курсах кройки и шитья, сказали?
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Ответ deligy
Касаткина мужик, ты баба. Но почему-то называешь себя Алёшей. Каждому своё.
Неплохо-неплохо
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Ответ Александр Бородин
Ну ещё бы теннисистов не пустили, они в другой реальности живут
паспорт у них из другой реальности или обычный, как у всех граждан РФ?
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Ответ gsdxf
Нейтралы-частники они! Без роду и имени, без страны, без флага и гимна.. Позорники, одним словом. А ты чьих будешь, мил человек? И что ты забыл на российском сайте?
Ты когда это пишешь, не забывай нажимать на свой красный нос.
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Ответ N.S.A.8.5
А Хачанов точно допущен?
А с чего нет? Из-за плакс в твитере?)
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Ответ ogent
Комментарий удален пользователем
Отверстие - на уроке труда
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Ответ Алешка Терминатор
Я в целом очень умный, и понимаю устройство жизни сильно лучше обычных людей
Ты не умный, а смешной.....
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А Хачанов точно допущен?
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Ответ Алешка Терминатор
Я всего лишь читал несколько интервью Касаткиной. "В теме" - люди, которые яростно защищают ейное лесбиянство
Это её сугубо личное дело, и тебя это не касается. Следи лучше за Володиным....
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Ответ gsdxf
Комментарий скрыт
А ты рассчитывал, что они тебе эти медальки передадут?
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Ответ Алешка Терминатор
Сынок, понимаю твоё неуклюжее желание свести дискуссию к "сам дурак". Но ты меня совсем не знаешь. А Касаткина сама неоднократно признавалась, что она кобла. Это не я придумал, это так в её интервью написано.
Комментарий удален пользователем
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Комментарий скрыт
По себе судишь?
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Ответ afry
А ты рассчитывал, что они тебе эти медальки передадут?
Сразу видно, что по сути тебе нечем парировать ).. а что ты забыл на российском сайте, иностранец?
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Ответ Sonomdorj Enkhbayar
Ненормальный.Убирайся ты в свою северную корею.
Нечем парировать? Понимаю.. Когда нечем парировать, переходят на личности. Кстати, а ты что забыл на российском сайте, иностранец?
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Ответ Алешка Терминатор
Я мужчина в теле мужчины. А Касаткина - мужчина в теле женщины.
Да Вы знаток! И явно в теме.
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Ответ Алешка Терминатор
Я мужчина в теле мужчины. А Касаткина - мужчина в теле женщины.
Комментарий удален пользователем
Ответ Алешка Терминатор
Никак нет, я тоже мужик. Просто я читал интерьвью Касаткиной, в котором она рассуждает о своей личной жизни, и оттуда следует, что она не тапетка, а бугор. Вот я и удивился, что она в женском турнире. А ещё Касаткина очень гнилой человек по жизни. Но это к теннису уже не относится.
Комментарий удален пользователем
Еще Звонарева может участвовать, или нет?
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