Российские теннисисты допущены до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Российские теннисисты допущены до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, сообщил Шамиль Тарпищев «Матч ТВ».
На олимпийском теннисном турнире в одиночке смогут выступить по четыре человека.
Сейчас первые четыре ракетки у мужчин: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин.
У женщин: Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что всё зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет, — сказал Тарпищев.
Соревнования пройдут с 27 июля по 4 августа
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