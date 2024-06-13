Российские теннисисты допущены до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Российские теннисисты допущены до участия в Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе, сообщил Шамиль Тарпищев «Матч ТВ».

На олимпийском теннисном турнире в одиночке смогут выступить по четыре человека.

Сейчас первые четыре ракетки у мужчин: , , , .

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«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что всё зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет, — сказал Тарпищев.

Соревнования пройдут с 27 июля по 4 августа