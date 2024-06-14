Тарасенко забил «Эдмонтону» в 3-м матче финала Кубка Стэнли. Это его 4-й гол в этом плей-офф
Владимир Тарасенко забил «Эдмонтону» в 3-м матче финала Кубка Стэнли.
Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии с «Ойлерс» (4:3, 3-0).
На счету 32-летнего россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6».
Сегодня Тарасенко (11:13, 0:35 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием.
19 - Фёдоров, Кучеров
18 - Малкин
9 - Брылин, Зубов
8 - Буре, Кузнецов, Фетисов
7 - Ковалев,
6 - Ничушкин, Ларионов, Дацюк, Сергачёв, Гончар, Тарасенко
5 - Овечкин, Могильный
4 - Барбашев, Сапрыкин, Житник, Вяч.Козлов, Радулов
3 - Волченков, Каменский, Немчинов
2 - Гусаров, Николишин, Твердовский, Войнов
EETU LUOSTARINEN-ANTON LUNDELL-VLADIMIR TARASENKO - лучшее третье звено мирового хоккея.