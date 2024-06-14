Тарасенко забил «Эдмонтону» в 3-м матче финала Кубка Стэнли. Это его 4-й гол в этом плей-офф

Владимир Тарасенко забил «Эдмонтону» в 3-м матче финала Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии с «Ойлерс» (4:3, 3-0).

На счету 32-летнего россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6».

Сегодня Тарасенко (11:13, 0:35 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием.