Тарасенко забил «Эдмонтону» в 3-м матче финала Кубка Стэнли. Это его 4-й гол в этом плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забил «Эдмонтону» в 3-м матче финала Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии с «Ойлерс» (4:3, 3-0). 

На счету 32-летнего россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6». 

Сегодня Тарасенко (11:13, 0:35 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, а также применил 1 силовой прием. 

8 комментариев
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молодец, опять вовремя!
+5
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+5
Владимир в шаге от второго КС.
+4
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+4
Там больше Скиннер забил в свои ворота
+2
0
+2
опередил по набранным в финальных матчах очкам Овечкина и Могильного.
19 - Фёдоров, Кучеров
18 - Малкин
9 - Брылин, Зубов
8 - Буре, Кузнецов, Фетисов
7 - Ковалев,
6 - Ничушкин, Ларионов, Дацюк, Сергачёв, Гончар, Тарасенко
5 - Овечкин, Могильный
4 - Барбашев, Сапрыкин, Житник, Вяч.Козлов, Радулов
3 - Волченков, Каменский, Немчинов
2 - Гусаров, Николишин, Твердовский, Войнов
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Персонально рад за Владимира. Действительно проводит хорошую финальную серию и плей офф в целом.
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Как же Ылорида будет потом кусать локти, если не продлит его
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Тарас в отличной форме. Если пантерам нужно было бы отыгрываться по ходу серии играл бы больше. А так свои смены очень качественно проводит, от него очень много полезных действий на единицу времени, причём как в атаке, так и в защите.
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Как всегда третье звено выигрывает Кубок Стэнли.
EETU LUOSTARINEN-ANTON LUNDELL-VLADIMIR TARASENKO - лучшее третье звено мирового хоккея.
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