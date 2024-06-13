Фонсека возглавил «Милан». Контракт – на 3 года

Паулу Фонсека возглавил «Милан».

О назначении бывшего тренера «Лилля» сообщил советник владельцев «Милана» , после чего «россонери» объявили об этом официально.

Португалец подписал с «Миланом» контракт на 3 года. Сообщалось, что тренер будет получать 3,5 миллиона евро за сезон.

51-летний специалист тренировал «Лилль» с лета 2022 года. В завершившемся сезоне клуб занял 4-е место в Лиге 1.