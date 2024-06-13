Фонсека возглавил «Милан». Контракт – на 3 года

Теги Лилль Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Паулу Фонсека Футбол

Паулу Фонсека возглавил «Милан».

О назначении бывшего тренера «Лилля» сообщил советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович, после чего «россонери» объявили об этом официально.

Португалец подписал с «Миланом» контракт на 3 года. Сообщалось, что тренер будет получать 3,5 миллиона евро за сезон.

51-летний специалист тренировал «Лилль» с лета 2022 года. В завершившемся сезоне клуб занял 4-е место в Лиге 1.

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55 комментариев
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Совсем нет никаких ожиданий от него. Но также не было и от Пиоли, а он всех удивил.
Остается ждать и надеяться, что португалец сможет что-то дать Милану. Пиоли вытащил из кризиса команду и поднял на новый уровень, теперь нужен тренер, который ее не просто удержит, а поднимет еще выше, но кажется это не Фонсека. Рад буду ошибиться.
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Мультивселенная безумия, судя по тексту новости
+21
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+18
Ответ Mykytka
Совсем нет никаких ожиданий от него. Но также не было и от Пиоли, а он всех удивил. Остается ждать и надеяться, что португалец сможет что-то дать Милану. Пиоли вытащил из кризиса команду и поднял на новый уровень, теперь нужен тренер, который ее не просто удержит, а поднимет еще выше, но кажется это не Фонсека. Рад буду ошибиться.
Чтобы поднять Милан на новый уровень надо вызывать великого Клоппа! Это была бы очередная крутая история.
+15
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+14
Ответ Schiaff1no
Отказать Лопелеги, который хотя бы на высшем уровне работал, ради Фонсеки это иронично. Ну что ж, остается только удачи пожелать
А что особенного в Лопетеги?
+13
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+11
Ну что ж. Удачи, Паулу. Мы с тобой. Надеюсь, дадут поработать и хоть немного поддержат адекватными трансферами.
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+10
Ответ Phantom Pains
Ребята, которые недовольны назначением, кажется, не видели ни одного матча Лилля. Лучшая команда Франции по игре в последние два года. При небольшом бюджете. Так что Фонсека, похоже, многих удивит)
Видимо, те, кто недовольны назначением Фонсеки и правда не видели ни одного матча Лилля. Зато хорошо помнят и немало видели матчей Ромы Фонсеки..)
+12
-2
+10
Ответ Schiaff1no
Отказать Лопелеги, который хотя бы на высшем уровне работал, ради Фонсеки это иронично. Ну что ж, остается только удачи пожелать
Лопетеги хуже и Пиоли, и Фонсеки.
+13
-3
+10
Ребята, которые недовольны назначением, кажется, не видели ни одного матча Лилля. Лучшая команда Франции по игре в последние два года. При небольшом бюджете. Так что Фонсека, похоже, многих удивит)
+11
-4
+7
Ответ Папа Футбола
Чтобы поднять Милан на новый уровень надо вызывать великого Клоппа! Это была бы очередная крутая история.
Это, наверное, самая заветная мечта.
Он умеет работать с крепкой командой без звезд, имеет огромное уважение среди всех(как кажется), и точно строит крутейший футбол. Ну еще и не провалился пока нигде (ни в Майнце, ни в Дортмунде, ли в Ливерпуле). По крайней мере везде остался своей легендой, если можно так сказать.
+4
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Средненький тренер. При нем о 1м месте и не надеюсь
+6
-2
+4
Пиоли сильнее.
+6
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+3
Ответ Shawn Caurney
главное - сверхприбыли по итогам финансового года,такова реальность с американскими владельцами,увы ..
Сколько можно нытья про американских владельцев. Милан только недавно в плюс по итогам года вышел, стабильно вкладывается в состав, лидеры на месте, свой стадион пусть отдаленно, но видится на горизонте.
Отдельными решениями можно быть недовольными, конечно, но ныть про прибыли. Не придет волшебник с бездонным карманом, забудьте
+3
0
+3
Ответ Игорь 60
Средненький тренер. При нем о 1м месте и не надеюсь
главное - сверхприбыли по итогам финансового года,такова реальность с американскими владельцами,увы ..
+4
-1
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
А что особенного в Лопетеги?
Ну он выиграл Лигу Европу с Севильей и тренеровал довольно хорошо сборную Испании,а чего выиграл Фонсека? Очевидно по регалиям он слабее Лопетеги
+4
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+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
А что особенного в Лопетеги?
Ничего особенного, как и в Фонсеке
+3
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Ответ laudrup
Ну, всё. Ждём отката на позиции пятилетней давности. Попасть в Лигу чемпионов будет за счастье.
А почему должны откатываться? Пять лет назад у нас состав был как раз, чтобы бороться за пятые шестые места. Сейчас уровень намного выше.

Я, конечно, не верю в Фонсеку и не этого тренера хотел бы видеть у руля Милана, но почему всё так плохо должно быть?
+2
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+2
Ответ Папа Футбола
Чтобы поднять Милан на новый уровень надо вызывать великого Клоппа! Это была бы очередная крутая история.
так Клопп обьявил что год отдыхать будет, как они его назначили бы?
+2
0
+2
В Лилле здорово себя показал, удачи в Милане!
+3
-1
+2
Ответ Islam Gasanov
Ну он выиграл Лигу Европу с Севильей и тренеровал довольно хорошо сборную Испании,а чего выиграл Фонсека? Очевидно по регалиям он слабее Лопетеги
Да кто там только не выигрывал эту Лигу Европы с Севильей)
+2
0
+2
Удачи!
+2
0
+2
Отказать Лопелеги, который хотя бы на высшем уровне работал, ради Фонсеки это иронично.
Ну что ж, остается только удачи пожелать
+4
-2
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Много довольно интересных тренеров появилось за последние годы, Слот, Мареска, теперь и Фонсека, даже и не знаешь как отнестись и чего ожидать от них.
Мотта ещё
+1
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+1
Ответ Phantom Pains
Ребята, которые недовольны назначением, кажется, не видели ни одного матча Лилля. Лучшая команда Франции по игре в последние два года. При небольшом бюджете. Так что Фонсека, похоже, многих удивит)
Так а зачем им смотреть игры, они итак во всём разбираются, тренера и по фамилии оценить не проблема!
+3
-2
+1
Ответ Mykytka
Совсем нет никаких ожиданий от него. Но также не было и от Пиоли, а он всех удивил. Остается ждать и надеяться, что португалец сможет что-то дать Милану. Пиоли вытащил из кризиса команду и поднял на новый уровень, теперь нужен тренер, который ее не просто удержит, а поднимет еще выше, но кажется это не Фонсека. Рад буду ошибиться.
Табарес с Теримом тоже вызывали сомнения Они и оправдались.
+1
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+1
Ответ Mykytka
Совсем нет никаких ожиданий от него. Но также не было и от Пиоли, а он всех удивил. Остается ждать и надеяться, что португалец сможет что-то дать Милану. Пиоли вытащил из кризиса команду и поднял на новый уровень, теперь нужен тренер, который ее не просто удержит, а поднимет еще выше, но кажется это не Фонсека. Рад буду ошибиться.
Ты все верно написал, жаль руководителем Милана на это плевать, так только на словах они собираются великий клуб строить, а по их делам видно какие у них амбиции в районе 2-4 места в серии а и 1-16 лч
+3
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Пиоли был лучшим выбором
+3
-2
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Готовимся к 4-5-6 местам от Милана
+2
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Светлая память футбольному клубу Милан. И ради этого стоило увольнять Пиоли?
+2
-1
+1
Оххх, все таки Фонсека. С оптимизмом у меня не очень, но удачи мистеру - пусть получится хотя бы не хуже, чем с Пиоли.
+1
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Сильно Милан с Лиллем повязался. Сначала игроков берут, теперь тренер.
+1
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