Фонсека возглавил «Милан». Контракт – на 3 года
Паулу Фонсека возглавил «Милан».
О назначении бывшего тренера «Лилля» сообщил советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович, после чего «россонери» объявили об этом официально.
Португалец подписал с «Миланом» контракт на 3 года. Сообщалось, что тренер будет получать 3,5 миллиона евро за сезон.
51-летний специалист тренировал «Лилль» с лета 2022 года. В завершившемся сезоне клуб занял 4-е место в Лиге 1.
Остается ждать и надеяться, что португалец сможет что-то дать Милану. Пиоли вытащил из кризиса команду и поднял на новый уровень, теперь нужен тренер, который ее не просто удержит, а поднимет еще выше, но кажется это не Фонсека. Рад буду ошибиться.
Он умеет работать с крепкой командой без звезд, имеет огромное уважение среди всех(как кажется), и точно строит крутейший футбол. Ну еще и не провалился пока нигде (ни в Майнце, ни в Дортмунде, ли в Ливерпуле). По крайней мере везде остался своей легендой, если можно так сказать.
Отдельными решениями можно быть недовольными, конечно, но ныть про прибыли. Не придет волшебник с бездонным карманом, забудьте
Я, конечно, не верю в Фонсеку и не этого тренера хотел бы видеть у руля Милана, но почему всё так плохо должно быть?
Ну что ж, остается только удачи пожелать