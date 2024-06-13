Жедсон близок к трансферу в «Зенит» почти за 20 млн евро, хавбеку «Бешикташа» предложен 4-летний контракт с окладом 3+ млн в год. Переговоры по Зайнутдинову продолжаются (Sports Digitale)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов Жедсон Фернандеш деньги Футбол

Хавбек «Бешикташ» Жедсон Фернандеш, вероятно, перейдет в «Зенит».

Петербургский клуб близок к согласованию трансфера 25-летнего португальца почти за 20 млн евро, сообщает Sports Digitale.

Ожидается, что сделка будет закрыта к выходным.

По данным источника, «Зенит» предлагает Жедсону 4-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.

Также сине-бело-голубые продолжают переговоры с «Бешикташем» по хавбеку Бахтиеру Зайнутдинову.

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44 комментария
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Ответ Проблемы Аршавина
Очевидно же, что Жедсон это замена Клаудиньо, который уходит за 16-18 млн. в Фламенго
Ты шутить или на полном серьёзе?
+10
-3
+7
Очевидно же, что Жедсон это замена Клаудиньо, который уходит за 16-18 млн. в Фламенго
+16
-11
+5
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Дых тут уж каждому свое - кому кокаином торговать и в тюрьме сидеть, как игрокам Спартака, а кому в футбол играть, как игрокам Зенита...
+11
-6
+5
Ответ pavelrytov@icloud.com
Что там по лимиту на легионеров?
Всё нормально с лимитом. Там Клаудиньо, Фернандес - русские. Если что ещё кому-нибудь паспорт дадут. Не проблема.
+12
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+3
Чрезмерно дорого за этого игрока
+8
-5
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Качественный игрок
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Агент Зайнутдинова об интересе клубов РПЛ: «Мы не рассматриваем эти варианты, мечта Бахтиера – играть в Европе".
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Что-то в Зенит столько игроков сватают что их даже в заявку всех включить будет проблемой.
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Ответ Алешка Терминатор
Ну что ты будешь делать. Опять провинциальные комплексы. Новость про очередного негра в Зените, а болельщики Зенита обсуждают Спартак.
Ты дурной ? Ты написал дебильный коммент (как и всегда ) тебе ответили как болельщику спартака , и ты говоришь что обсуждают Спартак специально ? Тебе скорую вызвать ?
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Ответ Олег Петровв
Для самого великого клуба в истории человечества, который выиграл все трофеи в сезоне, Зенитушка как-то истерично набросился на трансферный рынок. То ли торопятся освоить бабос, пока есть, то ли не все так радужно в оценке своей игры, несмотря на крикливые заявления. А может, боятся, что питерский Вандерлей Люшембургу подпортит придуманное клубом себе столетие в след.году.
что значит придуманное столетие? с ОЛЛС точно нельзя сравнить)))
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Ответ Owen_the_Simple
Вам не надоело под каждой новостью ныть о том, как Зенит всё неправильно делает?
есть что по существу ответить?, в данном случае отреагировали вы
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
и вы не 1-18)))
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Ответ Проблемы Аршавина
Вендел поднимется выше, он на голову сильнее Клаудиньо в атаке.
Или вендел уходит , а приходит Жедсон.
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Ответ Проблемы Аршавина
Очевидно же, что Жедсон это замена Клаудиньо, который уходит за 16-18 млн. в Фламенго
Скорее Венделу, а еще более вероятно это просто трансферный слух
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Что там по лимиту на легионеров?
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Ответ Пнин
Всё нормально с лимитом. Там Клаудиньо, Фернандес - русские. Если что ещё кому-нибудь паспорт дадут. Не проблема.
клаудиньо считается легом
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Ответ Dmitriii
Зачем ? Кому он нужен ? Где свои игроки
В Краснодаре, вон, своих целый состав. Правда, был)) Даже там стало очевидно, что своими чемпионат не выиграть. Но не тебе.
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Пожалуй Зенит в новом сезоне я так же смотреть не буду))) Для чего игрок за 20 лямов для внутреннего чемпионата?)))Реально, какой смысл?
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Бакаев, Ахметов, Зайнутдинов...
вас обманули, это не Бразилиа...
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Наконец-то я понял, в чем суть кричалки про ПРФ. пока вам доллары, евро запрещают и налоги вводят новые, мы очередного бразильяно вам привезем по цене стадиона в Воронеже на радость одному полоумному деду с немецкой фамилией. Брависсимо. 👏
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зачем
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если москвичи возмущаются, то точно надо брать)
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По отзывам игрок неплохой, результат будет виден по сезону.
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Зачем ? Кому он нужен ? Где свои игроки
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Бешикташ его за 6 брал в 2022 году.
За 20 вполне себе могут и продать. Хороший такой бокс-ту-бокс.
Но это явно вместо Клаудиньо/Вендела. Функционал их дублируется.
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Для РПЛ игрок высокого уровня.
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так много вопросов и мало ответов
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