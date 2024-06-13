Жедсон близок к трансферу в «Зенит» почти за 20 млн евро, хавбеку «Бешикташа» предложен 4-летний контракт с окладом 3+ млн в год. Переговоры по Зайнутдинову продолжаются (Sports Digitale)
Хавбек «Бешикташ» Жедсон Фернандеш, вероятно, перейдет в «Зенит».
Петербургский клуб близок к согласованию трансфера 25-летнего португальца почти за 20 млн евро, сообщает Sports Digitale.
Ожидается, что сделка будет закрыта к выходным.
По данным источника, «Зенит» предлагает Жедсону 4-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.
Также сине-бело-голубые продолжают переговоры с «Бешикташем» по хавбеку Бахтиеру Зайнутдинову.
вас обманули, это не Бразилиа...
За 20 вполне себе могут и продать. Хороший такой бокс-ту-бокс.
Но это явно вместо Клаудиньо/Вендела. Функционал их дублируется.