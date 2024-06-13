Жедсон близок к трансферу в «Зенит» почти за 20 млн евро, хавбеку «Бешикташа» предложен 4-летний контракт с окладом 3+ млн в год. Переговоры по Зайнутдинову продолжаются (Sports Digitale)

Хавбек «Бешикташ» Жедсон Фернандеш, вероятно, перейдет в «Зенит».

Петербургский клуб близок к согласованию трансфера 25-летнего португальца почти за 20 млн евро, сообщает Sports Digitale.

Ожидается, что сделка будет закрыта к выходным.

По данным источника, « » предлагает 4-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.

Также сине-бело-голубые продолжают переговоры с « » по хавбеку .