Орангутан Вальтер из зоопарка в Дортмунде предсказал победу Германии в матче открытия Евро-2024

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 животные и спорт Футбол

Орангутан Вальтер предсказал победу Германии в первом матче Евро-2024.

В завтрашнем матче открытия чемпионата Европы Германия сыграет с Шотландией.

Как передает Reuters, в четверг орангутанг-предсказателю по имени Вальтер, живущему в зоопарке Дортмунда, было предложено угадать исход матча, выбрав одно из двух ведер, в которых находились шарфы сборных Германии и Шотландии.

«Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру, так что, должно быть, Германия обыграет Шотландию. Но потом он подошел к ведру Шотландии, поэтому, возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе», – сказал представитель зоопарка Марсель Ставинога.

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
После Пауля всё не то. Вот он был настоящим предсказателем - надеюсь, ему сейчас хорошо в осьминожьем раю)
+107
-3
+104
Ответ Dan Boyle
а где Пауль?
В Атлетико играет.
+69
-7
+62
Лавры осьминога теперь не будут давать всем покоя. Тогда в 2008-2010 это было свежо и интересно, теперь как-то выглядит вторично, тем более кто только не повторял прогнозы с различными животными
+55
0
+55
Ответ Dan Boyle
а где Пауль?
Пауль уже давно умер (
+35
-1
+34
Вы его фотку видели? Там практически 1 в 1 Винисиус - не отличить.
+40
-10
+30
Ответ Макс Max
Он же вроде ни разу не ошибся?
в 2008 ошибался, а вот в 2010 - без ошибок
+27
0
+27
Приходит орангутан Вальтер домой и рассказывает жене: "Представляешь, они действительно верят, что если я подойду к ведру - это что-то определит! Тотальные дебилы!"
+20
-3
+17
Безымянный крокодил из реки Замбези в ответ на предложение угадать исход матча просто сожрал вопрошающего.
+9
-1
+8
Ответ Dm_Tomson
Лавры осьминога теперь не будут давать всем покоя. Тогда в 2008-2010 это было свежо и интересно, теперь как-то выглядит вторично, тем более кто только не повторял прогнозы с различными животными
Как и во всем остальном🤷‍♂️
Будем считать, что Пауль запустил добрую традицию)
+9
-1
+8
Что предскажет орангутан Винисиус?)
+12
-5
+7
У нас дома паучок Гришка, предсказал победу Италии
+8
-1
+7
Ответ Momos
Вы его фотку видели? Там практически 1 в 1 Винисиус - не отличить.
Подработку взял
+6
0
+6
Ответ Александр Иванов
в 2008 ошибался, а вот в 2010 - без ошибок
Прокачал скил
+6
0
+6
Вальтер Орангутан - будущий кандидат в канцлеры. От зелёных.
+5
0
+5
а где Пауль?
+6
-2
+4
Ответ VladimirMezin1
Постоял у обоих вёдер и все сразу предсказал победу. Че за бред
— У вас в деревне вечером куда можно сходить?
— В ведро.
©
+4
0
+4
Ждём предсказаний ослика Люгера
+3
0
+3
Примерно также дают совету капперы в оффлайн букмекерских конторах)
+3
0
+3
А денег не просил?
Орангутан Вальтер по своим действиям, очень похож на хохла.
+6
-3
+3
Осьминог Пауль уже давно умер, но все никак не успокоятся паразиты. Тогда это было в новинку, интересно. Сейчас же это вообще не занимает.
+3
0
+3
Ваше слово манул Маузер
+2
0
+2
– Вальтер, ты не Скотт, – обратился к примату главный тренер сборной Шотландии.
+2
0
+2
А это не расизм, использовать чёрного немца для предсказаний?
+2
0
+2
Правильно. А то кормить не будут))
+2
0
+2
Орангутан Вальтер из зоопарка в Дортмунде предсказал победу сборной Бразилии в стартовом матче "Копа Америка". Один из бразильских игроков обратился в суд.
+2
0
+2
Ответ Barcelonec1986
У нас дома паучок Гришка, предсказал победу Италии
Неужели сплёл паутину на кофеварке?
+2
0
+2
Ответ Beriya
совсем из ума выжили, больные на голову,,, интересно, а что предсказал дятел из зоопарка Эдинбурга
Ему выбора не предоставили.
+1
0
+1
Он тоже числится в сборной Германии?))
+1
0
+1
Ответ volens-docens
А у меня дома по старинке осьминог Пауль в деле. Правда, он у меня больше по линии тенниса. Сейчас отдыхает до Уимблдона. Так что ЧЕ по футболу он пропустит.
Верни тело, зооэксгуматор!
+1
0
+1
Для этого не надо быть орангутангом
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий