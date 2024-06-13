Орангутан Вальтер из зоопарка в Дортмунде предсказал победу Германии в матче открытия Евро-2024
Орангутан Вальтер предсказал победу Германии в первом матче Евро-2024.
В завтрашнем матче открытия чемпионата Европы Германия сыграет с Шотландией.
Как передает Reuters, в четверг орангутанг-предсказателю по имени Вальтер, живущему в зоопарке Дортмунда, было предложено угадать исход матча, выбрав одно из двух ведер, в которых находились шарфы сборных Германии и Шотландии.
«Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру, так что, должно быть, Германия обыграет Шотландию. Но потом он подошел к ведру Шотландии, поэтому, возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе», – сказал представитель зоопарка Марсель Ставинога.
Будем считать, что Пауль запустил добрую традицию)
— В ведро.
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Орангутан Вальтер по своим действиям, очень похож на хохла.