Орангутан Вальтер из зоопарка в Дортмунде предсказал победу Германии в матче открытия Евро-2024

Орангутан Вальтер предсказал победу Германии в первом матче Евро-2024.

В завтрашнем матче открытия чемпионата Европы Германия сыграет с Шотландией.

Как передает Reuters, в четверг орангутанг-предсказателю по имени Вальтер, живущему в зоопарке Дортмунда, было предложено угадать исход матча, выбрав одно из двух ведер, в которых находились шарфы сборных Германии и Шотландии.

«Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру, так что, должно быть, Германия обыграет Шотландию. Но потом он подошел к ведру , поэтому, возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе», – сказал представитель зоопарка Марсель Ставинога.