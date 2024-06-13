Владислав Третьяк: «В спорте мы воспитываем патриотов России, тех, кто будет защищать страну. Это очень важно»

Теги ФХР Владислав Третьяк детский хоккей Р-Спорт Игры БРИКС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о воспитании патриотов России.

Президент ФХР поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.

«Я получил колоссальное удовольствие, когда увидел столько флагов на открытии Игр БРИКС. Я как спортсмен, который участвовал в четырех Олимпиадах, был очень горд, что у нас в такое время проходят такие мероприятия.

Сегодня для нас очень важно, что через спорт можно воспитывать молодежь, дети не всегда слушают родителей, но слушают тренеров. Важно, чтобы наши тренеры были примером.

Сегодня в спорте мы воспитываем патриотов своей страны, это очень важно. Именно спорт воспитывает тех, кто будет защищать нашу страну», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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8 комментариев
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Забронзовевший истукан, отставший от жизни, хочет учить молодые поколения как надо жить
Начал бы со своего внучка
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Это говорит человек, который в своё время стонал от советской системы и мечтал, чтобы она накрылась, а теперь сам строит и нахваливает ее аналог.
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А от безумных дедов ее кто защитит?
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И кто из хоккеистов кроме Федотова прошёл срочную службу, чтобы "защищать нашу страну"?
Вы же всех здоровых лосей отмазываете и будете отмазывать.
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Не знаю как там в других видах спорта, но в моем виде (настольный теннис) игры БРИКС - это натуральное первенство водокачки. Даже белорусы выставили команды, составленные из игроков 2007-2008 г.р. Приехали какие-то ребята из Афганистана, Бахрейна и т.д. У некоторых даже международных рейтингов нет никаких. Единственные с кем придется побороться россиянам (которые выступят не молодежью, а первым составом) - с третьей китайской кадетско-юниорской сборной.
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А где про катки? Это точно Третьяк интервью давал?
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"когда увидел столько флагов на открытии Игр БРИКС". Сколько? Ни один федеральный телеканал эту хрень не транслировал.
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ну и бред же
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