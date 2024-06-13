Владислав Третьяк: «В спорте мы воспитываем патриотов России, тех, кто будет защищать страну. Это очень важно»

Владислав Третьяк высказался о воспитании патриотов России.

Президент ФХР поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.

«Я получил колоссальное удовольствие, когда увидел столько флагов на открытии Игр БРИКС. Я как спортсмен, который участвовал в четырех Олимпиадах, был очень горд, что у нас в такое время проходят такие мероприятия.

Сегодня для нас очень важно, что через спорт можно воспитывать молодежь, дети не всегда слушают родителей, но слушают тренеров. Важно, чтобы наши тренеры были примером.

Сегодня в спорте мы воспитываем патриотов своей страны, это очень важно. Именно спорт воспитывает тех, кто будет защищать нашу страну», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.