«Жедсон будет усилением для «Зенита», он очень талантлив. Может претендовать на роль звездного игрока РПЛ». Агент Барбоза об интересе «Зенита» к хавбеку «Бешикташа» 

Паулу Барбоза высказался об интересе «Зенита» к Жедсону Фернандешу.

Сообщалось, что « » потребует 20 млн евро за 25-летнего португальского хавбека.

«Жедсон – игрок школы «Бенфики», хороший, с большим потенциалом. Последний год он хорошо играет на высоком уровне. У « » есть хорошие игроки на эту позицию, поэтому здесь трудно судить, действительно ли «Зенит» заинтересован.

Но Фернандеш будет усилением для «Зенита», потому что он очень талантливый игрок. легко сможет адаптироваться к российскому футболу. Он приедет – и сразу начнет играть. Безусловно, Фернандеш может претендовать на роль звездного игрока », — сказал футбольный агент.