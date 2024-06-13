«Жедсон будет усилением для «Зенита», он очень талантлив. Может претендовать на роль звездного игрока РПЛ». Агент Барбоза об интересе «Зенита» к хавбеку «Бешикташа» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Паулу Барбоза Жедсон Фернандеш Футбол

Паулу Барбоза высказался об интересе «Зенита» к Жедсону Фернандешу.

Сообщалось, что «Бешикташ» потребует 20 млн евро за 25-летнего португальского хавбека.

«Жедсон – игрок школы «Бенфики», хороший, с большим потенциалом. Последний год он хорошо играет на высоком уровне. У «Зенита» есть хорошие игроки на эту позицию, поэтому здесь трудно судить, действительно ли «Зенит» заинтересован.

Но Фернандеш будет усилением для «Зенита», потому что он очень талантливый игрок. Жедсон легко сможет адаптироваться к российскому футболу. Он приедет – и сразу начнет играть. Безусловно, Фернандеш может претендовать на роль звездного игрока РПЛ», — сказал футбольный агент.

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8 комментариев
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К Жедсону, как и к Венделу, должен полагаться персональный казах, мозги вправлять 😎
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20 лямов Бешику, 3 ляма подъемных Жедсону, 2 ляма агентских Барбозе, 5 лямов откатов правильным людям. Нормальный трансфер получится, все довольны.
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Может он игрок и хороший, но в нынешних условиях, Зениту он даже вреден, как и любой другой иностранец за такие деньги.
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Ответ CoMoBo3
К Жедсону, как и к Венделу, должен полагаться персональный казах, мозги вправлять 😎
Зейнутдинов например?)
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Комментарий удален модератором
Очевидно, что это замена Клаудиньо, который встал на лыжи и ждёт сигнала.
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Ответ CoMoBo3
К Жедсону, как и к Венделу, должен полагаться персональный казах, мозги вправлять 😎
Жесткий Вы :)
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Ответ Валерий Анташов
Может он игрок и хороший, но в нынешних условиях, Зениту он даже вреден, как и любой другой иностранец за такие деньги.
"Деньги не проблема"
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