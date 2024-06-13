«Жедсон будет усилением для «Зенита», он очень талантлив. Может претендовать на роль звездного игрока РПЛ». Агент Барбоза об интересе «Зенита» к хавбеку «Бешикташа»
Паулу Барбоза высказался об интересе «Зенита» к Жедсону Фернандешу.
Сообщалось, что «Бешикташ» потребует 20 млн евро за 25-летнего португальского хавбека.
«Жедсон – игрок школы «Бенфики», хороший, с большим потенциалом. Последний год он хорошо играет на высоком уровне. У «Зенита» есть хорошие игроки на эту позицию, поэтому здесь трудно судить, действительно ли «Зенит» заинтересован.
Но Фернандеш будет усилением для «Зенита», потому что он очень талантливый игрок. Жедсон легко сможет адаптироваться к российскому футболу. Он приедет – и сразу начнет играть. Безусловно, Фернандеш может претендовать на роль звездного игрока РПЛ», — сказал футбольный агент.