Пловчиха-трансгендер Лиа Томас проиграла иск в CAS и не сможет участвовать в женских стартах

CAS запретил пловчихе-трансгендеру Лиа Томас участвовать в женских соревнованиях.

В 2022 году Международная федерация плавания (World Aquatics) ужесточила правила участия трансгендеров в женских стартах. В связи с этим 25-летняя пловчиха-трансгендер Томас из США подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), пытаясь оспорить запрет на выступления.

CAS в итоге не стал отменять ограничения. Томас не сможет участвовать в женских соревнованиях – в том числе в олимпийском отборе, который стартует в США 15 июня.

World Aquatics приветствовала решение CAS, назвав это большим шагом по защите женского спорта.

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