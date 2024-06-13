Пловчиха-трансгендер Лиа Томас проиграла иск в CAS и не сможет участвовать в женских стартах

Теги сборная США жен CAS Лиа Томас Водные виды

CAS запретил пловчихе-трансгендеру Лиа Томас участвовать в женских соревнованиях.

В 2022 году Международная федерация плавания (World Aquatics) ужесточила правила участия трансгендеров в женских стартах. В связи с этим 25-летняя пловчиха-трансгендер Томас из США подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), пытаясь оспорить запрет на выступления.

CAS в итоге не стал отменять ограничения. Томас не сможет участвовать в женских соревнованиях – в том числе в олимпийском отборе, который стартует в США 15 июня.

World Aquatics приветствовала решение CAS, назвав это большим шагом по защите женского спорта.

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23 комментария
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* проиграло
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А вот почему нет попыток из женского в мужской перейти? Все эти переделкины понимают что там без шансов?
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Ответ Андрей Балабаев
А вот почему нет попыток из женского в мужской перейти? Все эти переделкины понимают что там без шансов?
Да
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Как же так. Рушится вся идеология как карточный домик! Оказывается поменяв пол на женский трансгендер остаётся биологически мужчиной! И что теперь делать?
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Заметьте, даже CAS отказался признавать это существо женщиной, но спортс все равно называет его пловчихой )
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Так пусть участвует в мужских, какая ей ( ему?) разница?
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Ответ It’s my life
Так получается - это не пловчиха. Спортс поправь заголовок
Пловчихо
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Правильно конечно, формально чел пол поменял, может таблетки пьет какие-то, может что-то отрезали, что-то пришили, но если раньше был пловцом, то пловцом и остался, фигура у него не стала женской, грубо говоря))
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Пусть среди себе подобных устраивают соревнования и там участвуют.
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Ну и хорошо
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Левацкий бунт через 3, 2, 1...
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Не сдавайся, мужичок
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В психбольнице пусть участвует.
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Ответ riverman1980
Заметьте, даже CAS отказался признавать это существо женщиной, но спортс все равно называет его пловчихой )
Но не трансгендеркой!
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Я вот думаю, какой дурак согласится мыться в одной душевой с вот этим вот вотетим. Нормальный мужик или женщина не согласятся.
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Думало, раз американец, то прокатит. 😁
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Так получается - это не пловчиха. Спортс поправь заголовок
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Славно.
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На святое покусились, ироды!
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