35-летний Шахин возглавит «Боруссию» после ухода Терзича (Sky Deutschland)

Теги Боруссия Дортмунд Нури Шахин бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию».

Бывший полузащитник «Боруссии», входивший в тренерский штаб «Дортмунда» при Эдине Терзиче, займет пост главного тренера, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.

Окончательные детали соглашения еще обсуждаются, сегодня о назначении вряд ли объявят.

Ранее Терзич подал в отставку с поста тренера «Боруссии».

35-летний Шахин с 2021 по 2023 год работал главным тренером турецкого «Антальяспора».

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45 комментариев
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Скоро моргнем, и уже Холанд будет возглавлять Лидс, а Мбаппе Милан
+116
-2
+114
Ответ Roman
Скоро моргнем, и уже Холанд будет возглавлять Лидс, а Мбаппе Милан
Мостовой всё так же будет ныть, что его никуда не приглашают.
+43
0
+43
Просто охренеть, еще недавно подавал надежды за Реал, время, ты чего?
+33
-1
+32
55-летний Мостовой возглавил очередь в КБ
+28
-6
+22
Ответ Bosniec
А нормального тренера не пробовали пригласить?
Шахина изначально пригласила в штаб Терзича, чтобы он после него возглавил команду
+19
0
+19
В Боруссии видимо надеятся, что Шахин станет этаким новым Алонсо.
Удачи новому тренеру! Да возродится Дортмунд!
+19
0
+19
А нормального тренера не пробовали пригласить?
+25
-15
+10
Сомнительно, но окей (с)
+11
-3
+8
Ответ Bosniec
А нормального тренера не пробовали пригласить?
То есть из Майнца?)
+6
0
+6
Ответ Bosniec
А нормального тренера не пробовали пригласить?
Так они Розе меняли на Терзича. Ничего нового
+5
0
+5
Юран о Станковиче в «Спартаке»: «На Западе иностранца зовут, только если он добился серьезных успехов
+3
0
+3
Шахин уже в 17 лет играл за основу Боруссии, теперь в свои 35 главный тренер. Любит рано начинать.
+3
0
+3
Ответ Dottore
Компани ещё ничего не добился( кроме жирного контракта), а вот Алонсо… ну вы сами всё знаете
Чемпионшип выиграл
+3
0
+3
Ответ Dottore
В Боруссии видимо надеятся, что Шахин станет этаким новым Алонсо. Удачи новому тренеру! Да возродится Дортмунд!
Новым компани
+3
-1
+2
Ответ Bosniec
А нормального тренера не пробовали пригласить?
Ну так они этого нормального тренера зимой и пригласили в штаб, чтобы хоть как-то дела выправить. Хуже Терзича в любом случае очень сложно быть тренером
+2
0
+2
Ответ Carasa
Новым компани
Компани ещё ничего не добился( кроме жирного контракта), а вот Алонсо… ну вы сами всё знаете
+2
0
+2
Ответ Dottore
В Боруссии видимо надеятся, что Шахин станет этаким новым Алонсо. Удачи новому тренеру! Да возродится Дортмунд!
Никто на какое-то чудо не надеется, все и так знают на что способен Нури Шахин. Боруссия преобразилась в лучшую сторону как раз с его приходом.
Без него в ЛЧ, скорее всего, уже отлетели бы от того же Эйндховена. Команда, проигравшая Баварии дома счётом 0:2, с приходом Шахина выиграла их 2:0 в гостях.
Против ПСЖ осенью проиграли 1 3 по сумме двух встреч, а весной выиграли 2:0.
Команда в обороне стала играть в разы надёжнее. До зимнего перерыва Боруссия была 6-ой самой пропускающей командой Бундеслиги, а после прихода Шахина стала 2-ой, уступив только Байеру.
Из 6ой по набранным очкам стала 3-ей, уступив Байеру и Штуттгарту. Возможно заняли бы более высокую позицию, если бы не тяжёлая евровесна из-за которой слили некоторые матчи, а против того же Майнца выпустили резерв.

Шахин как раз отвечал за тактическую составляющую команды. Именно с его приходом на Боруссию стало приятнее смотреть. То есть это он тактически переиграл Реал в первом тайме в финале ЛЧ.

А если вдруг он провалится, то на следующее лето будет доступно много свободных тренеров. А пока лучше рисковать и попробовать.
+2
0
+2
What?
+2
-1
+1
Ответ Roman
Скоро моргнем, и уже Холанд будет возглавлять Лидс, а Мбаппе Милан
А Кроос Баварию, Кейн Тоттенхэм.
+1
0
+1
Ответ Bosniec
А нормального тренера не пробовали пригласить?
Ну так они этого нормального тренера зимой и пригласили в штаб, чтобы хоть как-то дела выправить. Хуже Терзича в любом случае очень сложно быть тренером
+1
0
+1
Ожидаемо. Надеюсь, у него всё получится
+3
-2
+1
Ответ Алессандро Заньелли
Нормальный вариант,нормальный топ тренер туда не пойдет(Зидан, Тухель и т.д),может у него что-то получится,нет вернётся в условный Унион или Турцию (аля Лэмпс).
Тухель пошёл бы, но его там не ждут. Во первых он ставит примитивный футбол, за которую как раз ругали Терзича, а во вторых отношения с Вацке натянуты. Из Боруссии он ушёл конфликтом.
+1
0
+1
Ну у Шахина всё-таки другая история, считай в 31 год уже главным был, хотя кто знает как повернётся рок судьбы…
+1
0
+1
Нормальный вариант,нормальный топ тренер туда не пойдет(Зидан, Тухель и т.д),может у него что-то получится,нет вернётся в условный Унион или Турцию (аля Лэмпс).
+1
0
+1
По-моему хороший вариант, как раз с приходом Шахина во 2-й половине сезона начали ощутимо лучше играть
+1
0
+1
Я даже не сомневался)))
+1
0
+1
что
+1
0
+1
Ну такое...
Удачи Нури
+1
0
+1
Ответ S H A R K
Никто на какое-то чудо не надеется, все и так знают на что способен Нури Шахин. Боруссия преобразилась в лучшую сторону как раз с его приходом. Без него в ЛЧ, скорее всего, уже отлетели бы от того же Эйндховена. Команда, проигравшая Баварии дома счётом 0:2, с приходом Шахина выиграла их 2:0 в гостях. Против ПСЖ осенью проиграли 1 3 по сумме двух встреч, а весной выиграли 2:0. Команда в обороне стала играть в разы надёжнее. До зимнего перерыва Боруссия была 6-ой самой пропускающей командой Бундеслиги, а после прихода Шахина стала 2-ой, уступив только Байеру. Из 6ой по набранным очкам стала 3-ей, уступив Байеру и Штуттгарту. Возможно заняли бы более высокую позицию, если бы не тяжёлая евровесна из-за которой слили некоторые матчи, а против того же Майнца выпустили резерв. Шахин как раз отвечал за тактическую составляющую команды. Именно с его приходом на Боруссию стало приятнее смотреть. То есть это он тактически переиграл Реал в первом тайме в финале ЛЧ. А если вдруг он провалится, то на следующее лето будет доступно много свободных тренеров. А пока лучше рисковать и попробовать.
Очень много разговоров по поводу Терзича и Шахина (менеджер-мотиватор и тактик). Вы случайно не знаете, за что отвечает Бендер?
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Ответ Peter Parker
Юран о Станковиче в «Спартаке»: «На Западе иностранца зовут, только если он добился серьезных успехов
А причем тут иностранцы?
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