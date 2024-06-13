35-летний Шахин возглавит «Боруссию» после ухода Терзича (Sky Deutschland)

Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию».

Бывший полузащитник «Боруссии», входивший в тренерский штаб « » при , займет пост главного тренера, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.

Окончательные детали соглашения еще обсуждаются, сегодня о назначении вряд ли объявят.

Ранее Терзич подал в отставку с поста тренера «Боруссии».

35-летний с 2021 по 2023 год работал главным тренером турецкого «Антальяспора».