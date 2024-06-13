35-летний Шахин возглавит «Боруссию» после ухода Терзича (Sky Deutschland)
Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию».
Бывший полузащитник «Боруссии», входивший в тренерский штаб «Дортмунда» при Эдине Терзиче, займет пост главного тренера, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.
Окончательные детали соглашения еще обсуждаются, сегодня о назначении вряд ли объявят.
Ранее Терзич подал в отставку с поста тренера «Боруссии».
35-летний Шахин с 2021 по 2023 год работал главным тренером турецкого «Антальяспора».
Удачи новому тренеру! Да возродится Дортмунд!
Без него в ЛЧ, скорее всего, уже отлетели бы от того же Эйндховена. Команда, проигравшая Баварии дома счётом 0:2, с приходом Шахина выиграла их 2:0 в гостях.
Против ПСЖ осенью проиграли 1 3 по сумме двух встреч, а весной выиграли 2:0.
Команда в обороне стала играть в разы надёжнее. До зимнего перерыва Боруссия была 6-ой самой пропускающей командой Бундеслиги, а после прихода Шахина стала 2-ой, уступив только Байеру.
Из 6ой по набранным очкам стала 3-ей, уступив Байеру и Штуттгарту. Возможно заняли бы более высокую позицию, если бы не тяжёлая евровесна из-за которой слили некоторые матчи, а против того же Майнца выпустили резерв.
Шахин как раз отвечал за тактическую составляющую команды. Именно с его приходом на Боруссию стало приятнее смотреть. То есть это он тактически переиграл Реал в первом тайме в финале ЛЧ.
А если вдруг он провалится, то на следующее лето будет доступно много свободных тренеров. А пока лучше рисковать и попробовать.
Удачи Нури