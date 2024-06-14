ISU сократил количество прыжков до 6 в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27

ISU сократил количество прыжков с 7 до 6 в произвольной программе у одиночников.

Изменения вступят в силу в сезоне-2026/27. Решение об этом принято на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лас-Вегасе.

Изначально предполагалось, что поправки введут с сезона 2024/2025. Но в ходе заседания многие делегаты высказали опасение, что столь серьезные изменения будет сложно ввести в середине олимпийского цикла, когда до следующих Игр осталось меньше двух лет.

В результате ISU согласился отложить изменения. За проголосовал 31 делегат, против – 25, воздержался 1.

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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