ISU сократил количество прыжков до 6 в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27

Теги ISU Олимпиада-2026 Фигурное катание

ISU сократил количество прыжков с 7 до 6 в произвольной программе у одиночников.

Изменения вступят в силу в сезоне-2026/27. Решение об этом принято на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лас-Вегасе.

Изначально предполагалось, что поправки введут с сезона 2024/2025. Но в ходе заседания многие делегаты высказали опасение, что столь серьезные изменения будет сложно ввести в середине олимпийского цикла, когда до следующих Игр осталось меньше двух лет.

В результате ISU согласился отложить изменения. За проголосовал 31 делегат, против – 25, воздержался 1.

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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8 комментариев
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ИСУ делает все возможное, чтобы снизить популярность ФК, а потом жалуется, что оно непопулярно.
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Короче теперь мастера будут соревноваться по программе 1 спортивного разряда))))))))
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Ну хоть пару сезонов еще поживем с нормальными правилами. На самом деле, есть шанс, что на Конгрессе-2026 эти предложения еще раз пересмотрят и отклонят, как случилось с квалификационным раундом на ЧМ в этом году. Два года назад его одобрили с большим перевесом, а этот идиотизм половина делегатов уже сейчас не поддерживает. Так что еще не все потеряно.
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Такой цирк на конгрессе
Мало того, что основные страны против (США, Япония, Россия, Канада, Италия)
Так еще нельзя было голосовать за или против
А только решали когда именно эти правила примут
Ох уже эти выборы)))
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Они убивают наш любимый спорт каждым своим решением. Раньше можно было бы использовать слово «целых», теперь же подойдет «всего». Всего 2 года осталось наслаждаться нашим прежним любимым фк с технической сложностью 😞
*может за это время их штаб просто снесет метеорит , и этого страшного сна не будет?! Держим кулачки
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По-моему, голосовали за дату вступления изменений в случае принятия пакета, но за само принятие пакета голосования не было. Потому что те, кто поднимал зеленый - голосовали за 26/27. Те, кто красный - за немедленное принятие. А варианта вообще не принимать не было.
Коган поднимал зеленую карточку. Но зачем ему быть за, если он вообще против принятия в любую дату?
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Ответ King_bez_ice
Потому что не спрашивали за или против вы А только решали, когда правила вступят Поэтому и голосовали зеленой за ведения в сезоне 26/27
Так должны по идее как раз спросить, за или против. Какая-то манипуляция получилась.
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