ISU сократил количество прыжков до 6 в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27
ISU сократил количество прыжков с 7 до 6 в произвольной программе у одиночников.
Изменения вступят в силу в сезоне-2026/27. Решение об этом принято на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лас-Вегасе.
Изначально предполагалось, что поправки введут с сезона 2024/2025. Но в ходе заседания многие делегаты высказали опасение, что столь серьезные изменения будет сложно ввести в середине олимпийского цикла, когда до следующих Игр осталось меньше двух лет.
В результате ISU согласился отложить изменения. За проголосовал 31 делегат, против – 25, воздержался 1.
В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Больше стран на пьедестале»: в фигурке реформы против лидеров. Пострадает ли Россия?
Мало того, что основные страны против (США, Япония, Россия, Канада, Италия)
Так еще нельзя было голосовать за или против
А только решали когда именно эти правила примут
Ох уже эти выборы)))
*может за это время их штаб просто снесет метеорит , и этого страшного сна не будет?! Держим кулачки
Коган поднимал зеленую карточку. Но зачем ему быть за, если он вообще против принятия в любую дату?