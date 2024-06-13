Прокуратура Испании потребовала 5 лет тюрьмы для Анчелотти за махинации с налогами, ужесточив изначальный запрос. Тренер «Реала» якобы скрыл более 4,5 млн евро доходов в офшорах

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига происшествия деньги Футбол

Для Карло Анчелотти запросили 5 лет тюрьмы за налоговые преступления.

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании запросила для главного тренера «Реала» 4 года и 9 месяцев тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на доходы от имиджевых прав. По версии обвинения, Анчелотти сокрыл более 1 млн евро налогов в период с 2014 по 2015 год.

По информации El Mundo, прокуратура попросила ужесточить наказание итальянцу до 5 лет тюрьмы.

По версии следствия, Анчелотти укрывал доходы от имиджевых прав через офшоры на Британских Виргинских островах. Через компанию Vapia Limited Карло получил более двух миллионов евро от «Реала» за имиджевые права. Кроме того, через эту же компанию тренер «Мадрида» провел несколько контрактов на общую сумму 2,5 млн евро.

Прокуратура считает, что Анчелотти совершил налоговое мошенничество на сумму 386 361,93 евро в 2014 году и 675 718,76 евро в 2015 году. За первое преступление требуют 2 года тюрьмы, за второе – три.

Защита тренера «Реала» отмечает, что Анчелотти уже внес требуемый от него залог, что не было отражено ни в одном из документов обвинения. В связи с этим адвокаты просят немедленно пересмотреть запросы прокуратуры в сторону понижения наказания, так как Анчелотти уже покрыл значительную часть суммы.

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35 комментариев
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Мошенника за решетку!
Закон един для всех
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Кто же его посадит-он же памятник.
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
прокуратура Испании всех подряд пытается прогреть, "дали пистолет и крутись как хочешь"
Налоговое законодательство в ЕС одно из самых жестких, а в Испании вообще любят досконально проверять всех и наказывать за такие преступления. Анчи не первый и не последний за кем гоняются и запрашивают сроки
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Налоговики Испании - беспощадные !
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Запросы у прокурора страшные, выйдет очередной пшык
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сколько там ещё до решения? стоит реалу вроде осматриваться насчёт нового тренера?
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“Never trust an italian” (c)🤔
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Скоро для Клоппа появится работа)) очень хотелось бы посмотреть что он сделает с таким составом 🙄
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Ответ SaH4r.
А судейский клубец надо сослать в сегунду, вместо с тренером уголовником
До сих пор так сильно горит от 15-ой ЛЧ? )
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Ответ Momos
В Испании одна из самых дурных прогрессивных налоговых систем. Собирают деньги с зарабатывающих своим умом, талантом и тяжелой работой, чтобы раздать тунеядцам и лодырям.
а чем она от остальных прогрессивных отличается?
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Ответ vtsch4svws
Посадить преступника и лишить всех трофеев сворованных за этот период, что он должен был сидеть за решеткой
Тогда и Месси нужно было сажать за махинации с налогами, или это другое?)
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Ответ Syndycate
Тогда и Месси нужно было сажать за махинации с налогами, или это другое?)
Почему не посадили?
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Ответ vtsch4svws
Посадить преступника и лишить всех трофеев сворованных за этот период, что он должен был сидеть за решеткой
Что значит, должен за тот период, что он должен был сидеть за решёткой? Человек сидит за решёткой не в то время, когда он совершает преступления, а после приговора.
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Ответ sergey2022
Запросы у прокурора страшные, выйдет очередной пшык
Как с болелами, якобы за расизм?)
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Ответ StillInTheGame
почему "якобы"?
потому что решения суда не было
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