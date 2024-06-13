Прокуратура Испании потребовала 5 лет тюрьмы для Анчелотти за махинации с налогами, ужесточив изначальный запрос. Тренер «Реала» якобы скрыл более 4,5 млн евро доходов в офшорах

Для Карло Анчелотти запросили 5 лет тюрьмы за налоговые преступления.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для главного тренера «Реала» 4 года и 9 месяцев тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на доходы от имиджевых прав. По версии обвинения, Анчелотти сокрыл более 1 млн евро налогов в период с 2014 по 2015 год.

По информации El Mundo, прокуратура попросила ужесточить наказание итальянцу до 5 лет тюрьмы.

По версии следствия, Анчелотти укрывал доходы от имиджевых прав через офшоры на Британских Виргинских островах. Через компанию Vapia Limited Карло получил более двух миллионов евро от «Реала» за имиджевые права. Кроме того, через эту же компанию тренер « » провел несколько контрактов на общую сумму 2,5 млн евро.

Прокуратура считает, что Анчелотти совершил налоговое мошенничество на сумму 386 361,93 евро в 2014 году и 675 718,76 евро в 2015 году. За первое преступление требуют 2 года тюрьмы, за второе – три.

Защита тренера «Реала» отмечает, что Анчелотти уже внес требуемый от него залог, что не было отражено ни в одном из документов обвинения. В связи с этим адвокаты просят немедленно пересмотреть запросы прокуратуры в сторону понижения наказания, так как уже покрыл значительную часть суммы.