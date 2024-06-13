МВД Германии предоставит сборной Украины дополнительную охрану на Евро-2024: «Это особый вызов для нас»
Сборную Украины будут дополнительно охранять во время Евро-2024.
Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild.
– Сборная Украины тоже принимает участие в чемпионате Европы. Будет ли предоставлена особая защита этой команде?
– Да, конечно. Для нас это особый вызов, и мы готовимся предоставить это команде особую защиту, – сказала Фезер.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Им бы Рюдигера
да кому они сдались))
Самое забавное,что адепты секты-"азнаетекакойунихуровеньжизни???" даже не представляют себе,что такое "еврораспил". Самое главное паяльник демократический делать при этом.