МВД Германии предоставит сборной Украины дополнительную охрану на Евро-2024: «Это особый вызов для нас»

Теги Сборная Украины по футболу Евро-2024 Политика Футбол

Сборную Украины будут дополнительно охранять во время Евро-2024.

Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild.

Сборная Украины тоже принимает участие в чемпионате Европы. Будет ли предоставлена особая защита этой команде?

– Да, конечно. Для нас это особый вызов, и мы готовимся предоставить это команде особую защиту, – сказала Фезер.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 

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25 комментариев
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Чтобы не сбежали?
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Защита от ТЦКашников?
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Чтоб не разбежались раньше времени
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Такое ощущение, что на Евро отобралась сборная Израиля, а не Украина. Вот для них безопасность надо было бы делать сильную, как и на ОИ во Франции сделают. А для Украины....ну максимум, охрану от ТЦК сделать надо, чтобы в бусик не запихнули и не отправили на Бамбас
+13
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+11
Может ее исключить тогда из соображений безопасности? У ИИХФ спросите как это делается.
+12
-2
+10
Судейскую?))
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+8
поговорка про неуловимого Джо тут как никогда кстати), пусть броник и каску оденут, чтобы привлечь внимание мировой общественности
+8
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+6
Зинченко заплакал от этой новости
+7
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Они себя от «незалежных» будут охранять
+7
-2
+5
чтобы потом в Германии не остались, а вернулись куда надо)
+6
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+4
«Для нас это особый вызов и мы готовимся предоставить этой команде особую защиту»

Им бы Рюдигера
+5
-2
+3
немощей даже на евро будут защищать) Приставят к каждому по патриоту
+3
0
+3
Ответ fRsk
Защита от ТЦКашников?
++++ )))) Прям с языка снял!)))
+3
0
+3
Ответ ТрактоПоктер
Чтоб не разбежались раньше времени
Что бы чего не сперли под шумок ЧЕ. 😁
+6
-3
+3
Да кому они нужны!
+5
-3
+2
Ребята, спасибо огромное за комменты.У меня тоже первая мысль от новости была про <охрану от ТЦК>😂
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Прямо на поле?
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хахахах
да кому они сдались))
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Клоунада
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Ох и попилим,сказал Фезер ,потирая ладошки.
Самое забавное,что адепты секты-"азнаетекакойунихуровеньжизни???" даже не представляют себе,что такое "еврораспил". Самое главное паяльник демократический делать при этом.
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Вот она какая народная европейская любовь к неньке))
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А по окончанию соревнований проследят, чтоб каждый получил повестку и уехал на родину. )))))
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Жаль, Израиля не будет. А кому нужна Украина, что бы вредить ей? Но без лозунгов и нытья уж точно не обойдётся.
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Ответ Rio de Janeiro
Ребята, спасибо огромное за комменты.У меня тоже первая мысль от новости была про <охрану от ТЦК>😂
От ТЦК или из?
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