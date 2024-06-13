МВД Германии предоставит сборной Украины дополнительную охрану на Евро-2024: «Это особый вызов для нас»

Сборную Украины будут дополнительно охранять во время Евро-2024.

Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild.

– тоже принимает участие в чемпионате Европы. Будет ли предоставлена особая защита этой команде?

– Да, конечно. Для нас это особый вызов, и мы готовимся предоставить это команде особую защиту, – сказала Фезер.

пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.