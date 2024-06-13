24 часа Ле-Мана. «Порше» выиграла гиперпоул у двух «Кадиллаков», экипаж Шварцмана стартует 12-м, Квята – 13-м

Гиперкар «Порше» начнет «24 часа Ле-Мана» с первой позиции.

Кевин Эстре, выступающий в экипаже с Андре Лоттерером и Лоренсом Вантором, показал лучшее время в гиперпоуле к гонке «24 часа Ле-Мана» за рулем болида «Порше» №6 (3.24,634). Француз на последних секундах сессии опередил на 0,148 секунды («Кадиллак» №2, в экипаже с Алексом Палоу и Эрлом Бармбером) и на на 0,182 секунды уроженца Ле-Мана Себастьяна Бурдэ («Кадиллак» №3, в экипаже со и Ренгером ван дер Занде).

За пределами топ-3 расположились «Феррари» №51 и 50, « » №35, клиентская « » №12 команды «Йота», восьмерку сильнейших замкнула «БМВ» №15.

Клиентская « » №83 команды «АФ Корсе» (Роберт Шварцман, Роберт Кубица, Йе Йефей) не пробилась в гиперпоул и начнет гонку 12-й, «Ламборгини» №63 (Даниил Квят, Мирко Бортолотти, Эдоардо Мортара) – 13-й.

В категории LMP2 с первой позиции стартует машина команды «Эй-Оу» (Луи Делетраз, Алекс Куинн, Пи-Джей Хайетт), в LMGT3 – автомобиль «Инсепшн Рейсинг» (Брендан Айрайб, Олли Миллрой, Фередрик Шандорфф).

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