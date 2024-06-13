Посольство Китая выразило протест «Реалу» из-за оскорбительной песни фаната. Он издевался над китайским блогером и девушкой-оператором

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Политика Футбол

Посольство Китая выразило протест «Реалу» из-за поведения болельщика.

После финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» (0:2) возле «Уэмбли» китайский тикток-блогер брал интервью у болельщика мадридцев. Увидев блогера, фанат, указывая на китайскую девушку, которая записывала интервью на видео, на испанском языке спел оскорбительную песню о ней и о китайцах.

При этом ни блогер, ни девушка-оператор не поняли, что болельщик оскорбляет их. На вопрос, о чем песня, фанат ответил, что она была посвящена «победам «Реала».

Видео завирусилось в китайской соцсети Weibo, набрав 57 миллионов просмотров и 10 тысяч комментариев.

Посольство Китая выразило протест, заявив о «шоке и гневе». «Реал» в ответ подчеркнул неприятие «неподобающего поведения» болельщика, добавив, что осуждает «любые формы расизма и ксенофобии».

В мадридском клубе отметили, что это был «единичный инцидент с участием отдельного болельщика», который «не отражает ценности и принципы клуба или большинства болельщиков «Реала».

«Реал» также подтвердил свою «признательность и уважение» к китайским болельщикам и поблагодарил их за поддержку, выразив желание «продолжать вносить позитивный вклад в дружбу между Испанией и Китаем».

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно, вступится ли тут борец с расизмом гражданин Винисиус?
+26
-6
+20
Не, ну это 8 месяцев минимум
+9
-1
+8
Реал или Валенсия не должны нести ответственность за трёх четырёх кретинов. Если на стадионе произошёл такой инцидент скорее всего по правилам лиги или страны есть какие то меры к клубам. Но в другой стране на финале три дебила что то кричат и Реал должен за это отвечать, миллионы фанатов за каждого не ответишь, только на своём стадионе можно навести порядок.
+6
-1
+5
что за песенка, как оскорблять китайцев?
+1
0
+1
Ответ denisques
Интересно, вступится ли тут борец с расизмом гражданин Винисиус?
а он какой то официальный посол по этой теме или что? или раз ему не нравится то что его оскорбляют и желают смерти на поле он теперь должен каждый случай на планете комментировать?
более того, сомневаюсь что он знает китайский.
мб ему ещё зайти на Авито и выразить протест что там в каждом втором объявлении пишут что сдадут квартиру только русским или славянам
+9
-8
+1
Пост от Йоды
+4
-4
0
Видел это видео, певший эту дичь - отбитый на всю голову
+2
-2
0
я думал он что то про виннипуха спел
+1
-1
0
Маргарины они такие
+3
-3
0
фанатов Реала посадят в тюрьму? или сажают только за оскорбление Винисиуса?
+3
-3
0
Ждем трансфер китайского игрока в Реал.
0
0
0
А Реал тут причём? Если Ригоберка будет петь похабные песни, то все должны будут бежать к Лапорте сразу? Это неадекватный человек. Вот и всё. Никакого отношения к Реалу не имеет.
0
0
0
Ответ denisques
Интересно, вступится ли тут борец с расизмом гражданин Винисиус?
Комментарий удален модератором
Ответ SaH4r.
Маргарины они такие
утрись с начала
0
0
0
Ответ pexe@list.ru
Это другое,вы не понимаете...
что другое?
0
0
0
Ответ garp
что за песенка, как оскорблять китайцев?
Пожалуйста. На испанском - "Una chinita me la meneaba, sobre la cama de tu hermana". На английском -
"F**k the Chinese. Let’s go that chinese p**sy. A little chinese girl, I can handled her, on your mother’s bed."
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий