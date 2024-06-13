Посольство Китая выразило протест «Реалу» из-за оскорбительной песни фаната. Он издевался над китайским блогером и девушкой-оператором

Посольство Китая выразило протест «Реалу» из-за поведения болельщика.

После финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и « » (0:2) возле «Уэмбли» китайский тикток-блогер брал интервью у болельщика мадридцев. Увидев блогера, фанат, указывая на китайскую девушку, которая записывала интервью на видео, на испанском языке спел оскорбительную песню о ней и о китайцах.

При этом ни блогер, ни девушка-оператор не поняли, что болельщик оскорбляет их. На вопрос, о чем песня, фанат ответил, что она была посвящена «победам «Реала».

Видео завирусилось в китайской соцсети Weibo, набрав 57 миллионов просмотров и 10 тысяч комментариев.

Посольство Китая выразило протест, заявив о «шоке и гневе». «Реал» в ответ подчеркнул неприятие «неподобающего поведения» болельщика, добавив, что осуждает «любые формы расизма и ксенофобии».

В мадридском клубе отметили, что это был «единичный инцидент с участием отдельного болельщика», который «не отражает ценности и принципы клуба или большинства болельщиков «Реала».

«Реал» также подтвердил свою «признательность и уважение» к китайским болельщикам и поблагодарил их за поддержку, выразив желание «продолжать вносить позитивный вклад в дружбу между Испанией и Китаем».