Шмидт не захотел возглавить «Баварию». Это 6-й тренер, отклонивший предложение мюнхенцев

Теги Бавария Хаби Алонсо высшая лига Португалия Бенфика бундеслига Германия Ральф Рангник Томас Тухель Рогер Шмидт Юлиан Нагельсманн Оливер Гласнер Футбол

«Баварии» не удалось договориться с тренером «Бенфики».

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, мюнхенцы обратились к Рогеру Шмидту после того, как не смогли убедить Томаса Тухеля остаться. 57-летний специалист, ранее возглавлявший «Байер», ПСВ и другие клубы, ответил отказом.

Отмечается, что это уже шестой тренер, отклонивший предложение «Баварии». Ранее так же поступили Юлиан Нагельсманн, Хаби Алонсо, Ральф Рангник, Оливер Гласнер и Тухель.

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49 комментариев
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Это конечно еще не Барселона, но цирк конкретный
+37
-3
+34
Пора назначать Мостового
+30
0
+30
Ответ Гениальный камень
Пора назначать Мостового
- Алло Бавария, Бавария Мюнхен?
- Да
- Я отказываюсь вас тренировать
- Да, но кто вы….
- До свидания

Sports.ru: Александр Мостовой стал седьмым тренером отказавшимся тренировать Баварию.
+20
-1
+19
А где сейчас Йоахим Лёв?
+15
0
+15
Там есть один человек. Бывший футболист хорошей испанской команды из Галисии. В ЛЧ играл, Реал возил, лицензия на подходе, знает всё о чеканке.
+8
0
+8
Вот он четкий сигнал всем тем клубам, кто меняет тренеров как перчатки. я не удивлен что это случилось с Баварией. были времена когда Баварцы тренеров за людей не считали. Все обернулось.
+6
0
+6
передайте баварии, что я тоже не хочу её тренировать
+5
-1
+4
Ответ Зеленский
А где сейчас Йоахим Лёв?
Ого ты вспомнил, действительно был такой)
+3
0
+3
Ответ bombadil
Там есть один человек. Бывший футболист хорошей испанской команды из Галисии. В ЛЧ играл, Реал возил, лицензия на подходе, знает всё о чеканке.
Главное - походка футбольная!
+2
0
+2
Ответ k_terekhov
Это конечно еще не Барселона, но цирк конкретный
В последние недели и этим летом "Барселона" и "Бавария" - сериальные франШИЗЫ.
+4
-2
+2
Тренд сезона. И задача межсезонье удастся ли клубу, который сливает своего главного тренера перед 1/2 ЛЧ найти нового тренера
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0
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жду, когда дойдут до Гаттузо.
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Ответ Я всех их сделал
От Гвардиолы и Анчелотти до отказов тренеров-середняков. Таким макаром Бавария дойдёт до того, что придётся реанимировать давно забытый тренд на играющих тренеров и тренировать клуб в следующем сезоне придётся кому-то из игроков, скорее всего Мюллеру как наиболее опытному из полевых. Но больше всего наверное охреневает Кейн - шёл в вечно побеждающий топ-клуб с грамотным менеджментом, а попал в какое-то шапито. Недалёк тот день, когда ещё его обвинят в том, что это он привнёс лузерский менталитет из Тоттенхэма и оставил клуб без трофеев впервые за 12 лет.
Да ладно, не параной, один убогий сезон, и перед первым треблом такое бывало, дедушка Юпп всех спас, потом Ханси, найдётся и третий.
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Думаю, Гари Невилл уже набрался опыта и созрел. И к Кейну подход найдет. Готовый вариант для доминирования в Европе
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пранк который вышел из под контроля
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Я согласен!
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Мостовой ждёт звонка. Руммениге, не тупи.
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От Гвардиолы и Анчелотти до отказов тренеров-середняков. Таким макаром Бавария дойдёт до того, что придётся реанимировать давно забытый тренд на играющих тренеров и тренировать клуб в следующем сезоне придётся кому-то из игроков, скорее всего Мюллеру как наиболее опытному из полевых. Но больше всего наверное охреневает Кейн - шёл в вечно побеждающий топ-клуб с грамотным менеджментом, а попал в какое-то шапито. Недалёк тот день, когда ещё его обвинят в том, что это он привнёс лузерский менталитет из Тоттенхэма и оставил клуб без трофеев впервые за 12 лет.
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пусть на hh закинут вакансию
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Пранк вышел из под контроля
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Хави в Баварию, Тухеля в Барсу. Рокировка, елки-палки.
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Идеальное время звать Жозе
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Как раз Аллегри освободился)
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А всего-то надо было не гнать Нагельсманна....
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А так конечно хорошо развалили Хасан с Каном Баварию, умудрились убрать Нагельсманна который в том сезоне уничтожил группу смерти в ЛЧ с Интером и Барсой выиграв все шесть матчей, притом играя супер атакующе
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Ответ Покерный Футбол
- Алло Бавария, Бавария Мюнхен? - Да - Я отказываюсь вас тренировать - Да, но кто вы…. - До свидания Sports.ru: Александр Мостовой стал седьмым тренером отказавшимся тренировать Баварию.
Мостовой с самого начала был главным фаворитом, всё это шапито затеяли ради сочной интриги
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Ответ BBMSK2021
жду, когда дойдут до Гаттузо.
Кристоф Даум следующий!
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Ответ Dima91Caps
передайте баварии, что я тоже не хочу её тренировать
У вас какая причина?
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Ответ Andrey_Rlv
Вот он четкий сигнал всем тем клубам, кто меняет тренеров как перчатки. я не удивлен что это случилось с Баварией. были времена когда Баварцы тренеров за людей не считали. Все обернулось.
Здесь ещё может играть фактор временщика, я сомневаюсь что журналисты знают в подробностях переговоры с кандидатами. Возможно эти люди просто не хотят приходить на один год, чтобы их потом убрали ради условного Клоппа.
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Ответ Гениальный камень
Здесь ещё может играть фактор временщика, я сомневаюсь что журналисты знают в подробностях переговоры с кандидатами. Возможно эти люди просто не хотят приходить на один год, чтобы их потом убрали ради условного Клоппа.
Да там такие имена, что не особо верится про временщика
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