Шмидт не захотел возглавить «Баварию». Это 6-й тренер, отклонивший предложение мюнхенцев

«Баварии» не удалось договориться с тренером «Бенфики».

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, мюнхенцы обратились к после того, как не смогли убедить остаться. 57-летний специалист, ранее возглавлявший «Байер», ПСВ и другие клубы, ответил отказом.

Отмечается, что это уже шестой тренер, отклонивший предложение «Баварии». Ранее так же поступили , , , Оливер Гласнер и Тухель.