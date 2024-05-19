Шмидт не захотел возглавить «Баварию». Это 6-й тренер, отклонивший предложение мюнхенцев
«Баварии» не удалось договориться с тренером «Бенфики».
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, мюнхенцы обратились к Рогеру Шмидту после того, как не смогли убедить Томаса Тухеля остаться. 57-летний специалист, ранее возглавлявший «Байер», ПСВ и другие клубы, ответил отказом.
Отмечается, что это уже шестой тренер, отклонивший предложение «Баварии». Ранее так же поступили Юлиан Нагельсманн, Хаби Алонсо, Ральф Рангник, Оливер Гласнер и Тухель.
- Да
- Я отказываюсь вас тренировать
- Да, но кто вы….
- До свидания
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