Верратти о том, что Италия пропустила два последних ЧМ: «Третий раз будет уже чересчур. Мои дети еще не видели сборную на турнире»

Марко Верратти высказался о том, что сборная Италии пропустила два последних ЧМ.

«После двух подряд непопаданий третий раз будет уже чересчур. Целые поколения не участвовали в турнире. Мои дети еще не видели Италию на чемпионате мира.

Будет сложно, ведь даже когда мы не смогли пройти квалификацию, это сопровождалось невероятными обстоятельствами. Мы думали: «Мы не попали – как такое возможно?» Мы побили [мировой] рекорд (37 матчей подряд без поражений – Спортс”) – и все равно пролетели мимо чемпионата мира», – сказал хавбек «Аль-Духайля».