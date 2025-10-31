Онопко о Карпине в «Динамо»: «Что было в «Ростове» и сборной — это работает. Нужно время, и футболистам тоже»

Виктор Онопко высказался о проблемах Валерия Карпина на посту тренера «Динамо».

После 13 туров бело-голубые занимают в РПЛ 8-е место.

«Новый тренер, новые требования. Всегда нужно время на адаптацию и команде, и тренерскому штабу. Знаю требования Валерия Георгиевича, знаю его как тренера очень давно. Он начинал работу с командами не самого высокого уровня, добился много и поднимался по карьерной лестнице, много видел и знает.

Что было в «Ростове » и сборной — это работает. Нужно время, и футболистам тоже», – сказал ассистент тренеров «Ростова» и сборной России.