Онопко о Карпине в «Динамо»: «Что было в «Ростове» и сборной — это работает. Нужно время, и футболистам тоже»
Виктор Онопко высказался о проблемах Валерия Карпина на посту тренера «Динамо».
После 13 туров бело-голубые занимают в РПЛ 8-е место.
«Новый тренер, новые требования. Всегда нужно время на адаптацию и команде, и тренерскому штабу. Знаю требования Валерия Георгиевича, знаю его как тренера очень давно. Он начинал работу с командами не самого высокого уровня, добился много и поднимался по карьерной лестнице, много видел и знает.
Что было в «Ростове» и сборной — это работает. Нужно время, и футболистам тоже», – сказал ассистент тренеров «Ростова» и сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
