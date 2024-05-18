«Барселона» должна будет заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб (Mundo Deportivo)

«Барселона» должна будет заплатить 20 млн евро компенсации при увольнении Хави.

Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет свой пост по завершении сезона и что клуб уже ищет ему замену.

Как пишет Mundo Deportivo, если «Барса» решит уволить тренера и его штаб в одностороннем порядке, то придется заплатить компенсацию в размере 20 миллионов евро. Эта сумма называется существенной с точки зрения сегодняшнего финансового положения клуба.

Если специалист все-таки решит уйти сам (в январе он заявлял об этом, но позже передумал), то компенсации не будет, либо она будет значительно меньше, чем при увольнении по решению клуба.

Отмечается также, что встреча Хави с президентом клуба Жоаном Лапортой должна состояться на следующей неделе. Сообщалось, что руководитель «Барсы» остался недоволен высказываниями тренера о финансовом состоянии клуба.

Хави «ничего не знает» об увольнении из «Барселоны». Тренер намерен встретиться с Лапортой, чтобы прояснить ситуацию (As)