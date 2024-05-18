«Барселона» должна будет заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта деньги Футбол

«Барселона» должна будет заплатить 20 млн евро компенсации при увольнении Хави.

Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет свой пост по завершении сезона и что клуб уже ищет ему замену.

Как пишет Mundo Deportivo, если «Барса» решит уволить тренера и его штаб в одностороннем порядке, то придется заплатить компенсацию в размере 20 миллионов евро. Эта сумма называется существенной с точки зрения сегодняшнего финансового положения клуба.

Если специалист все-таки решит уйти сам (в январе он заявлял об этом, но позже передумал), то компенсации не будет, либо она будет значительно меньше, чем при увольнении по решению клуба. 

Отмечается также, что встреча Хави с президентом клуба Жоаном Лапортой должна состояться на следующей неделе. Сообщалось, что руководитель «Барсы» остался недоволен высказываниями тренера о финансовом состоянии клуба. 

Хави «ничего не знает» об увольнении из «Барселоны». Тренер намерен встретиться с Лапортой, чтобы прояснить ситуацию (As)

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16 комментариев
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Лапорта становится все больше шутом, на место Хави как он не любил клуб поставил бы ультиматум, хотите меня убрать платите..
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Ответ kupezz
Да, было такое, говорил что желает только добра родному клубу в это кризисное финансовое время и готов простить компенсацию. P.S. Лично я хочу чтобы он остался, в данной ситуации лучше тренера не найти, который душой за клуб. Посмотрим о чем с Лапортой договорятся.
Если как-то Клопа заманят , для Барсы будет лучший вариант. Вот он из любого средняка сделает топ клуб.
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Какие-то кредиты, выплаты, погашения задолженностей, рычаги
Барселона больше чем банк
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сейчас Лапорта снова даст заднюю
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Так Хави же говорил, что откажется от компенсации?! Что он любит клуб!)
Хотя о чем я?... Хави много чего говорил...) Поверить Хави - себя наипать...
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Сначала Хави заявил что уходит, а потом что остаётся, теперь очередь Лапорты сначала уволить, потом оставить. Вот интересно как эти ребята собираются сделать Барселону снова великой? Пока что больше напоминают клоунов.
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Так вот почему остался
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Он остаётся
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Хави вполне имеет правил рассчитывать на 20 млн, если его Лапорта убирает. Всё равно, что он легенда клуба что нет, есть контракт.
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Ответ Бахти 86
Вот почему Хави передумал уйти. Побольше бабок хочет. А где пафосные слова которые он говорил в январе что зарплата за оставшиеся часть сезона ему не нужна? Смотрю он часто слова на ветер бросает.
Да, было такое, говорил что желает только добра родному клубу в это кризисное финансовое время и готов простить компенсацию. P.S. Лично я хочу чтобы он остался, в данной ситуации лучше тренера не найти, который душой за клуб. Посмотрим о чем с Лапортой договорятся.
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Ответ Бахти 86
Вот почему Хави передумал уйти. Побольше бабок хочет. А где пафосные слова которые он говорил в январе что зарплата за оставшиеся часть сезона ему не нужна? Смотрю он часто слова на ветер бросает.
Ну не факт. Из за его поведения и нытья мог подумать, что хороший клуб предложение не сделает. А тут в Барсе стало вроде и получаться, чё бы не остаться. Да и клуб этот как родной дом.
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Ответ Anthony Wrynn
Ну не факт. Из за его поведения и нытья мог подумать, что хороший клуб предложение не сделает. А тут в Барсе стало вроде и получаться, чё бы не остаться. Да и клуб этот как родной дом.
Пока что есть у него шансы браться за другой топ клуб. ПСЖ , Бавария, Ювентус например.
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Ответ Бахти 86
Если как-то Клопа заманят , для Барсы будет лучший вариант. Вот он из любого средняка сделает топ клуб.
Было бы великолепно, но будем реалистами, блллше веры в то, что Пеп вернётся домой ( хотя он и говорил, что его приход в Барсу если и будет, то не на тренерскую должность, скорее всего спортдиром или ещё может кем из начальников), а Клопп скорее всего после года отдыха придет в Реал на смену Анчелотти (если конечно он с детства не за Барсу и его не пугают финансовые проблемы). Не знай почему не рассматривают Артету, он для Барсы не чужой игрок и столько времени был помощником Пера, Арсенал показывает в этом сезоне хорошую игру. Лапорту можно понять, он не ожидал таких откровений от Хави ( которые и так все знают), но лучше бы промолчал и не давил на больную мозоль босса.
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