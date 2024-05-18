«Милан» выиграл 1 из 8 последних матчей и четырежды проиграл

Теги Милан Торино Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» проиграл 4 из 8 последних матчей.

Команда Стефано Пиоли уступила «Торино» (1:3) в 37-м туре чемпионата Италии.

Начиная с 11 апреля «россонери» одержали лишь одну победу – над «Кальяри» (5:1) 11 мая. Также они четырежды проиграли и трижды сыграли вничью.

В заключительном туре «Милан» примет «Салернитану» – это произойдет 26 мая.

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7 комментариев
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Ответ Vladimir Frolov
Аталанта, Рома, Болонья В отдельно взятых матчах команде невероятно повезло. Убрать Тео, Беннасера, и Меньяна и это будет самый обычный середняк с тупым Леао
А зачем убирать? К чему вообще эта гипотеза)) они есть и это надо воспринимать как факт)
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Ответ Vladimir Frolov
Аталанта, Рома, Болонья В отдельно взятых матчах команде невероятно повезло. Убрать Тео, Беннасера, и Меньяна и это будет самый обычный середняк с тупым Леао
убрать того, этого, пятого, десятого, и от Аталанты и Ромы тоже ничего не останется.
такой себе аргумент.
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Удивительно, как настолько слабый Милан стал вторым…
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очевидно, доигрывают сезон. но скоро придет физрук Фонсека, и ЛЧ россонери будет только сниться.
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Ответ Vladimir Frolov
Удивительно, как настолько слабый Милан стал вторым…
слабый, по сравнению с кем?
с Интером - да.
с остальными - нет
+4
-4
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Ответ Любезный Коссутий
слабый, по сравнению с кем? с Интером - да. с остальными - нет
Аталанта, Рома, Болонья
В отдельно взятых матчах команде невероятно повезло.
Убрать Тео, Беннасера, и Меньяна и это будет самый обычный середняк с тупым Леао
+3
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0
Ответ Любезный Коссутий
убрать того, этого, пятого, десятого, и от Аталанты и Ромы тоже ничего не останется. такой себе аргумент.
Так в этом и вся суть - команда выехала на второе место, на индивидуальных скиллах игроков и лютом везении. Тренер никакой, командной игры нет, мысли вообще нету.
Фонсека точно лучше сделает, чем Пиоли
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