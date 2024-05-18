«Милан» выиграл 1 из 8 последних матчей и четырежды проиграл
«Милан» проиграл 4 из 8 последних матчей.
Команда Стефано Пиоли уступила «Торино» (1:3) в 37-м туре чемпионата Италии.
Начиная с 11 апреля «россонери» одержали лишь одну победу – над «Кальяри» (5:1) 11 мая. Также они четырежды проиграли и трижды сыграли вничью.
В заключительном туре «Милан» примет «Салернитану» – это произойдет 26 мая.
такой себе аргумент.
с Интером - да.
с остальными - нет
В отдельно взятых матчах команде невероятно повезло.
Убрать Тео, Беннасера, и Меньяна и это будет самый обычный середняк с тупым Леао
Фонсека точно лучше сделает, чем Пиоли