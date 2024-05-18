«Милан» выиграл 1 из 8 последних матчей и четырежды проиграл

«Милан» проиграл 4 из 8 последних матчей.

Команда Стефано Пиоли уступила « » (1:3) в 37-м туре чемпионата Италии.

Начиная с 11 апреля «россонери» одержали лишь одну победу – над «Кальяри» (5:1) 11 мая. Также они четырежды проиграли и трижды сыграли вничью.

В заключительном туре « » примет «Салернитану» – это произойдет 26 мая.