Тороп перенес операцию по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти: «Все пучком, скоро буду как новенький»

Владислав Тороп перенес операцию после травмы.

Вратарь ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица.

Сегодня армейцы сообщили, что 20-летний игрок успешно прооперирован.

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов.

Слава пробудет в больнице еще ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. 😄

Ждем как можно скорее его возвращения в строй! 🙏» – говорится в сообщении ЦСКА.

«Со мной все хорошо, все отлично. Вот уже стою на ногах, голова не кружится. Все пучком, скоро буду как новенький», – сказал Тороп.

Фото: t.me/pfccskamoscow/21077

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