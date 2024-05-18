Тороп перенес операцию по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти: «Все пучком, скоро буду как новенький»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Владислав Тороп Здоровье Футбол

Владислав Тороп перенес операцию после травмы.

Вратарь ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица.

Сегодня армейцы сообщили, что 20-летний игрок успешно прооперирован.

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов.

Слава пробудет в больнице еще ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. 😄

Ждем как можно скорее его возвращения в строй! 🙏» – говорится в сообщении ЦСКА.

«Со мной все хорошо, все отлично. Вот уже стою на ногах, голова не кружится. Все пучком, скоро буду как новенький», – сказал Тороп.

Фото: t.me/pfccskamoscow/21077

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36 комментариев
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Вообще у ЦСКА страшно с вратарями ((
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-2
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на Джокера похож )))
здоровья парню!
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Выздоравливай 🤗 ждем тебя!
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Здоровья и скорейшего выздоровления, Влад!
+6
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+5
Выздоравливай, парень!
з.ы. И чисто в порядке юмора, без привязки к тому серьёзному столкновению.
Примерно так мы с моим тёзкой выглядели в сентябре 1993 года, когда "на картошке" заглянули в тамошний клуб на местную дискотеку.
+5
0
+5
Торопиться не надо
+6
-2
+4
Здоровья Слава!! Последние игры показали что задатки великолепного вратаря есть скорейшего восстановления
+3
0
+3
Слава поправляйся скорее! Ты уже неотъемлемая часть Великой Армейской Команды!
+3
0
+3
Выздоравливай боец! Ждём на поле!
+2
0
+2
Здравия ! Главное не терять бодрости духа ☝️😊
+2
0
+2
Умница! Только не хорохорься! Лучше подольше восстанавливаться, чтобы был цел!
+4
-2
+2
Скорейшего выздоровления и здоровья!
+3
-1
+2
Слово пацана. Часть 2.
+2
-1
+1
Ответ medooo
да просто смотреть надо вперёд. ну ладно нападающий смотрит на мяч, тебя не видит, но ты лицом к нему бежишь, ну посмотри!!! ужасная невнимательность на выходе из ворот
надо было не выбивать мяч?
+1
0
+1
Здоровья и удачи. Всё будет пучком.
+2
-1
+1
Ответ Lol Ko
Страшно быть вратарем ы ЦСКА?
Перхун…
+1
0
+1
Ответ Manis0403
Вообще у ЦСКА страшно с вратарями ((
Страшно быть вратарем ы ЦСКА?
+1
0
+1
Ответ Groznyi2024
Лучший вратарь коней в последние лет 20. Здоровье и скорейшего возвращения на поле
Тогда он лучше Кержакова, Лодыгина, Малафеева, Лунёва и всяких Одоевских.
0
0
0
Ответ Александр Едуков
Поэтому вратарю надо выходить с коленом. А Тороп маленький вратарь и к тому же прыгает руками вперед. Вот и влетел в бошку Алипа.
189 см
0
0
0
Ответ Александр Едуков
Поэтому вратарю надо выходить с коленом. А Тороп маленький вратарь и к тому же прыгает руками вперед. Вот и влетел в бошку Алипа.
За колено сейчас судьи в подавляющем большинстве ставят пенальти, как бы времена изменились, вратари в основном просто не идут теперь в борьбу, остаются на линии.
+1
-1
0
Ответ Nikolay Ryabchikov
Перхун…
Еремин
0
0
0
Ответ medooo
да просто смотреть надо вперёд. ну ладно нападающий смотрит на мяч, тебя не видит, но ты лицом к нему бежишь, ну посмотри!!! ужасная невнимательность на выходе из ворот
Че за бред ты несешь? Алип бежал сбоку и со всей дури влетел в лицо Торопа
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Здоровья парню! По первым кадрам испугался, что произошло то, что с Сергеем Перхуном. Но по фото видно что всё обошлось, с парнем всё не так плохо. Скорейшего выздоровления и возвращения на поле!
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Молодец, бодрится!
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Держим кулачки. Всё норм будет
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Жуть, конечно. Скорейшего и грамотного восстановления и возвращения в строй.
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Здоровья и не терять уверенности в себе!
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ЖДем
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Сначала не повезло, потом повезло, здоровья.
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Молодец, что на позитиве!
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