В Англии запретят играть головой футболистам младше 11 лет – для безопасности детей

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм детский футбол чемпионшип Футбольная ассоциация Англии правила Здоровье Футбол

Детям в Англии запретят играть в футбол головой – для повышения безопасности.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что начнет постепенно запрещать намеренную игру головой во всех матчах команд для детей 11 лет и младше. Идею тестировали около двух лет. За намеренную игру головой будут наказывать свободным ударом.

Дети от 7 до 9 лет прекратят играть головой со следующего сезона, до 10 лет – с сезона-2025/26, до 11 – с сезона-2026/27. С 12-летнего возраста игра головой будет разрешена.

«Мы продолжаем играть ведущую роль в оценке и повышении безопасности футбола.

Наша цель среди прочего – создать больше технических возможностей для футболистов играть с мячом в ногах, обеспечить более эффективное использование игрового времени и сократить время, в течение которого мяч находится в воздухе во время матча», – говорится в заявлении FA.

Мера была введена на фоне исследований, предполагающих, что бывшие футболисты чаще умирают от проблем с состоянием мозга, чем обычные люди. Например, профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем люди того же возраста в среднем, сообщалось в исследованиях.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
От общего числа детей, занимающихся футболом, профессионалами становятся единицы. Так что абсолютно адекватное решение для здоровья большинства пацанов
+34
-1
+33
получать мячом в тыкву, в раннем возрасте, и вправду небезопасно
+12
-1
+11
Ответ Kerghoodoo
Странное решение. Почему бы просто не выдать шлемы и лифчики, и играть воздушным шаром?
Одна из лучших серий Южного Парка!
+7
0
+7
Ответ Циник Петербургский
С одной стороны, безопасность детей действительно важна. С другой стороны, как дети будут учиться играть головой, если это будет запрещено? Может быть, как в хоккее с "масочниками" (хоккеистами до определенного возраста) что-то придумать? Какие-нибудь специальные шлемы, как был у Петра Чеха, например.
После 12 лет не вариант научиться что ли?))
+4
0
+4
Ответ Kerghoodoo
Странное решение. Почему бы просто не выдать шлемы и лифчики, и играть воздушным шаром?
Очень странно заботиться о здоровье детей, да
+4
0
+4
Ответ Циник Петербургский
С одной стороны, безопасность детей действительно важна. С другой стороны, как дети будут учиться играть головой, если это будет запрещено? Может быть, как в хоккее с "масочниками" (хоккеистами до определенного возраста) что-то придумать? Какие-нибудь специальные шлемы, как был у Петра Чеха, например.
после 12 лет
+3
0
+3
Мера была введена на фоне исследований, предполагающих, что бывшие футболисты чаще умирают от проблем с состоянием мозга, чем обычные люди.
*
Боксеров не хотят проверить?
+3
0
+3
Правильное решение!
+3
-1
+2
Ответ Циник Петербургский
Вариант, конечно. Но... Почему именно 12 лет? А не, скажем, 14? Или 18? Чем столкновение головой детей в возрасте 11 лет и 11 месяцев отличается от столкновения головами детей в возрасте 12 лет и 1 день? Там, видимо, за 1 день кости черепа резко усиливаются?
А почему совершеннолетие достигается в 18 лет? А не например в 17 лет 11 месяцев? Или 18 лет и 1 день?... Рассуждение на таком же уровне...
+2
0
+2
Ответ Edo Milanian
Мера была введена на фоне исследований, предполагающих, что бывшие футболисты чаще умирают от проблем с состоянием мозга, чем обычные люди. * Боксеров не хотят проверить?
Исследования по запросу FA наверняка проведены, какое им дело до боксеров
+1
0
+1
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
От общего числа детей, занимающихся футболом, профессионалами становятся единицы. Так что абсолютно адекватное решение для здоровья большинства пацанов
Тогда штанги тоже пусть запрещают, я в детстве несколько раз головой о штангу ударялся, по итогу на Марго Робби не женат, не являюсь акционером Газпрома, не попадаю на акции в супермаркетах, а если за нами бы так же бережно следили тогда , как сейчас в UK, возможно, всё могло быть иначе, эххх.
0
0
0
Ответ Edo Milanian
Мера была введена на фоне исследований, предполагающих, что бывшие футболисты чаще умирают от проблем с состоянием мозга, чем обычные люди. * Боксеров не хотят проверить?
так уже были, и давно. Боксеры стали больше получать сотрясений с того момента, когда ввели мягкие перчатки для бокса. Вообще бокс противопоказан, там чего только стоит отслойка сетчатки. Но это деньги и зрелища, сколько вон народу ходят смотреть на то, как два человека бьют друг друга.
0
0
0
Ответ Edo Milanian
Мера была введена на фоне исследований, предполагающих, что бывшие футболисты чаще умирают от проблем с состоянием мозга, чем обычные люди. * Боксеров не хотят проверить?
Бокс для меня далёкая тема, но разве дети не боксируют в специальных шлемах?
0
0
0
Ответ wadwill13
а в чем проблема научится играть головой помле 12 лет? основное становление техники в футболе происходит в возрасте 14-16 лет. это общепринятый факт. люди приходят в школу футбольную в основном в 12, второй популярный возраст- 14 лет. не вижу проблем- наоборот молодцы. первое нововведение которое в Англии поддерживаю двумя руками
А можно ссылки на ваши показания? А то первые три в Гугле по запросу "во сколько лет начинают заниматься футболом" говорят, что вы пишите настоящий, кристаллизованный бред
0
0
0
Ответ Kerghoodoo
Странное решение. Почему бы просто не выдать шлемы и лифчики, и играть воздушным шаром?
а в чем проблема научится играть головой помле 12 лет? основное становление техники в футболе происходит в возрасте 14-16 лет. это общепринятый факт. люди приходят в школу футбольную в основном в 12, второй популярный возраст- 14 лет. не вижу проблем- наоборот молодцы. первое нововведение которое в Англии поддерживаю двумя руками
0
0
0
А ты докажи, что намеренно?😅
0
0
0
Ответ Kykyryznik
Одна из лучших серий Южного Парка!
У них вообще про спорт огненные серии. И про то, как Картман у Краснокожих брэнд своровал, и моя одна из самых любимых - Кубок Стэнли.
+1
-1
0
Ответ Kerghoodoo
Странное решение. Почему бы просто не выдать шлемы и лифчики, и играть воздушным шаром?
Потому что мяч весит больше, чем сами дети в этом возрасте.
+1
-1
0
В России хотят запретить молодым футболистам дрочить до 18 лет
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
получать мячом в тыкву, в раннем возрасте, и вправду небезопасно
Никогда не безопасно, вообще, профессиональные футболисты после завершения карьеры как доказательство
0
0
0
Нужны новые технологии, шлемы и т.п. Уже невозможно смотреть на столкновения футболистов головами. Первую такую травму на моей памяти игроки получили на ЧЕ 1992 г. в матче Штоландия - Германия. До этого ничего подобного вообще не было.
0
0
0
станет меньше футболистом по типу Балотелли, Кантоны и тд
0
0
0
поддерживаю...
0
0
0
Пол менять не опасно, а мяч головой бить оказывается опасно?!
+1
-1
0
Интересно такой футбол будет смотреться...

Раньше считалось, что лучше всех головой играют именно англичане.
Лет через 10-15 это будет их слабым местом.
0
0
0
то есть облегченные мячи проблему не снимают...
0
0
0
Значит век молчали, а теперь запретили. Шикарно
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий