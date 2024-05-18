В Англии запретят играть головой футболистам младше 11 лет – для безопасности детей

Детям в Англии запретят играть в футбол головой – для повышения безопасности.

(FA) объявила, что начнет постепенно запрещать намеренную игру головой во всех матчах команд для детей 11 лет и младше. Идею тестировали около двух лет. За намеренную игру головой будут наказывать свободным ударом.

Дети от 7 до 9 лет прекратят играть головой со следующего сезона, до 10 лет – с сезона-2025/26, до 11 – с сезона-2026/27. С 12-летнего возраста игра головой будет разрешена.

«Мы продолжаем играть ведущую роль в оценке и повышении безопасности футбола.

Наша цель среди прочего – создать больше технических возможностей для футболистов играть с мячом в ногах, обеспечить более эффективное использование игрового времени и сократить время, в течение которого мяч находится в воздухе во время матча», – говорится в заявлении FA.

Мера была введена на фоне исследований, предполагающих, что бывшие футболисты чаще умирают от проблем с состоянием мозга, чем обычные люди. Например, профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем люди того же возраста в среднем, сообщалось в исследованиях.