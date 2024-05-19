Швентек проиграла только 10 матчей на грунте в основном туре

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Ига Швентек Теннис

Ига Швентек выиграла «тысячник» в Риме и продолжила серию из 12 побед подряд. 

У Швентек девять титулов на грунте, из них четыре – категории WTA 1000. Она трижды побеждала на «Роллан Гаррос» – в 2020-м, 2022-м и 2023-м.

Полька выиграла 80-й матч на грунте в карьере (в основных сетках и квалификациях), при этом проиграла она 10 встреч. В этом сезоне соотношение побед и поражений Швентек на этом покрытии – 14:1.

Статистика по другим сезонам:

  • 2023 – 19:2
  • 2022 – 18:1
  • 2021 – 12:2
  • 2020 – 7:1
  • 2019 – 10:3

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