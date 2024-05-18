Де Дзерби в «Баварии» не будет. Это подтвердили все стороны (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби не сможет возглавить «Баварию».

Инсайдер Флориан Плеттенберг получил подтверждение как у представителей клуба, так и представителей итальянского тренера: новым тренером мюнхенцев станет кто-то другой.

При этом журналист отмечает, что многие нынешние футболисты «Баварии» и потенциальные новички хотят поскорее узнать, кто возглавит «Баварию», поскольку от этого зависит их будущее.

Ранее стало известно, что Де Дзерби покинет «Брайтон» по окончании текущего сезона.

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42 комментария
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ФК Голливуд превращается в ФК Болливуд
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+16
шансы Юрана и Ташуева растут
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Ответ v.belorussky
Хаби Алонсо ❌ Нагельсманн ❌ Рангник ❌ Эмери ❌ Лопетеги ❌ Гвардиола ❌ Флик ❌ Тухель ❌ Де Дзерби ❌
Mostowoy ✅️
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кто-то разыгрывает неплохие карты... только его имени мы пока не знаем)
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Где-то на даче под Мюнхеном, отключив все телефоны и тревожно оглядываясь, сидит и нервничает Юпп Хайнкес.
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Сто пудово Юпа Хайкенса с пенсии вытащат
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Бавария первый клуб, который будет играть без тренера.
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Надо понимать, что в Баварии обязательно знать и понимать немецкий язык. Так что, де Дзерби изначально не был первым вариантом.

Думаю, все же назначат Флика. И скорее, он будет «временным» из-за его терок с руководством (ну, или из-за терок руководства с Фликом).
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А Де Шалимова?
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Теперь тогда загадка куда перейдет ДЕ Дзерби.
Почему ощущение что в МС пойдет. ( Звучит фантастически но ощущение почему то такие. )
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Ответ Ben Shelton
кто-то разыгрывает неплохие карты... только его имени мы пока не знаем)
Плюсую, дельный коммент
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Ответ ERNST
Надо понимать, что в Баварии обязательно знать и понимать немецкий язык. Так что, де Дзерби изначально не был первым вариантом. Думаю, все же назначат Флика. И скорее, он будет «временным» из-за его терок с руководством (ну, или из-за терок руководства с Фликом).
Для временного тренера есть Лотар Маттеус или Миро Клозе. Вряд ли Флик согласится быть затычкой в бочке
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Ответ ERNST
Надо понимать, что в Баварии обязательно знать и понимать немецкий язык. Так что, де Дзерби изначально не был первым вариантом. Думаю, все же назначат Флика. И скорее, он будет «временным» из-за его терок с руководством (ну, или из-за терок руководства с Фликом).
Зачем ему так унижаться?
+1
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0
Ответ v.belorussky
Хаби Алонсо ❌ Нагельсманн ❌ Рангник ❌ Эмери ❌ Лопетеги ❌ Гвардиола ❌ Флик ❌ Тухель ❌ Де Дзерби ❌
Моуриньо
+1
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0
Ответ v.belorussky
Хаби Алонсо ❌ Нагельсманн ❌ Рангник ❌ Эмери ❌ Лопетеги ❌ Гвардиола ❌ Флик ❌ Тухель ❌ Де Дзерби ❌
Тен Хаг ❌
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Ответ v.belorussky
Хаби Алонсо ❌ Нагельсманн ❌ Рангник ❌ Эмери ❌ Лопетеги ❌ Гвардиола ❌ Флик ❌ Тухель ❌ Де Дзерби ❌
Зидан❌
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