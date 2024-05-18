Де Дзерби в «Баварии» не будет. Это подтвердили все стороны (Флориан Плеттенберг)
Роберто Де Дзерби не сможет возглавить «Баварию».
Инсайдер Флориан Плеттенберг получил подтверждение как у представителей клуба, так и представителей итальянского тренера: новым тренером мюнхенцев станет кто-то другой.
При этом журналист отмечает, что многие нынешние футболисты «Баварии» и потенциальные новички хотят поскорее узнать, кто возглавит «Баварию», поскольку от этого зависит их будущее.
Ранее стало известно, что Де Дзерби покинет «Брайтон» по окончании текущего сезона.
Думаю, все же назначат Флика. И скорее, он будет «временным» из-за его терок с руководством (ну, или из-за терок руководства с Фликом).
Почему ощущение что в МС пойдет. ( Звучит фантастически но ощущение почему то такие. )