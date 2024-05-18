Де Дзерби в «Баварии» не будет. Это подтвердили все стороны (Флориан Плеттенберг)

Роберто Де Дзерби не сможет возглавить «Баварию».

Инсайдер Флориан Плеттенберг получил подтверждение как у представителей клуба, так и представителей итальянского тренера: новым тренером мюнхенцев станет кто-то другой.

При этом журналист отмечает, что многие нынешние футболисты «Баварии» и потенциальные новички хотят поскорее узнать, кто возглавит «Баварию», поскольку от этого зависит их будущее.

Ранее стало известно, что Де Дзерби покинет « » по окончании текущего сезона.