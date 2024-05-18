УЕФА из-за долгов отстранил солигорский «Шахтер» и «Адана Демирспор» от еврокубков на год. «Порту», софийский ЦСКА и «Витория» получили условный бан. Оштрафованы 12 клубов, включая «Бетис» и «Брагу»
УЕФА наказал 13 команд из-за долгов.
Инстанция по финансовому контролю клубов применила к ним санкции в связи с появлением просроченной задолженности перед другими клубами, сотрудниками и/или социальными либо налоговыми органами, а также предоставлением недостоверной информации о такой задолженности.
«Порту» оштрафован на 1,5 млн евро, софийский ЦСКА – на 450 000, «Витория» Гимараэш – на 200 000, «Динамо» Тбилиси – на 80 000, «Брага» и «Партизан» – на 40 000, «Галатасарай» и «Реал Бетис» – на 30 000, «Ордабасы», «Рига» и «Ауда» – на 10 000.
Кроме того, по причине повторного нарушения, просроченной более чем на 90 дней задолженности и/или нарушения критериев лицензирования к «Порту», софийскому ЦСКА и «Витории» применена мера в виде условного исключения из еврокубков на ближайший сезон, в который они туда попадут (санкция распространяется на сезоны с 2025/26 по 2027/28).
ЦСКА предоставляется испытательный срок в три сезона, и клуб будет исключен только в том случае, если не выполнит требования в части платежеспособности в течение этого периода. В случае с «Порту» испытательный срок составляет два сезона, «Витории» – один.
Апелляционная палата также приняла решение по двум обращениям, направленным солигорским «Шахтером» и «Адана Демирспор». В обоих случаях вердикт первой инстанции подтвержден, клубы отстранены от еврокубков на ближайший сезон, в который они туда попадут (санкция распространяется на сезоны с 2025/26 по 2027/28).
Белорусская команда также оштрафована на 1 010 000 евро.
Сумма для белорусов приличная.
Так что деньги там водились. По белорусским меркам немалые. Обычно бюджет закладывали около 6 американских мультиков на сезон.
Дать пятерке лидеров по 20 тысяч американских рублей для них никогда не было проблемой.
Во-вторых, откуда взялись долги. Сумма правдоподобная. А, возможно, даже больше, потому как только троим футболистам они были должны 1,5 миллиона. Может, уже частично раздали.
А долги взялись от черной бухгалтерии. В 2021-м в белфутболе ввели потолок зарплат: 3 тысячи американских рублей для игроков, не выступающих за сборные, 6 тысяч – для сборников.
Сейчас он вообще в районе 5 тысяч у сборников и около 1,9 у остальных. Плюс чуть больше 5 для 5 футболистов, получающих надбавки из негосударственных средств.
Клубы поверещали, но делать нечего – затянули пояса. Но не в Шахтере. Там официальные контракты посчитали по-новому. Зато подписывали допсоглашения с суммами от 20 до 50 к в месяц. При этом брали на них заморский ширпотреб. Отсюда и долги. Подробнее расписывают здесь
https://football.by/news/176134
1) Еврокубки в ближайшие годы им и так не светят. У них такой очковый минус, что вероятность сохранения прописки в элите при наложенном на клуб трансферном бане сводится к нулю.
2) Они и так должны пропустить ближайший сезон в еврокубках из-за участия в договорняках.
а мишки в эта време тратют сотни милеонов!!!!!!!!!
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