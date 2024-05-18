УЕФА из-за долгов отстранил солигорский «Шахтер» и «Адана Демирспор» от еврокубков на год. «Порту», софийский ЦСКА и «Витория» получили условный бан. Оштрафованы 12 клубов, включая «Бетис» и «Брагу»

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УЕФА наказал 13 команд из-за долгов.

Инстанция по финансовому контролю клубов применила к ним санкции в связи с появлением просроченной задолженности перед другими клубами, сотрудниками и/или социальными либо налоговыми органами, а также предоставлением недостоверной информации о такой задолженности.

«Порту» оштрафован на 1,5 млн евро, софийский ЦСКА – на 450 000, «Витория» Гимараэш – на 200 000, «Динамо» Тбилиси – на 80 000, «Брага» и «Партизан» – на 40 000, «Галатасарай» и «Реал Бетис» – на 30 000, «Ордабасы», «Рига» и «Ауда» – на 10 000.

Кроме того, по причине повторного нарушения, просроченной более чем на 90 дней задолженности и/или нарушения критериев лицензирования к «Порту», софийскому ЦСКА и «Витории» применена мера в виде условного исключения из еврокубков на ближайший сезон, в который они туда попадут (санкция распространяется на сезоны с 2025/26 по 2027/28).

ЦСКА предоставляется испытательный срок в три сезона, и клуб будет исключен только в том случае, если не выполнит требования в части платежеспособности в течение этого периода. В случае с «Порту» испытательный срок составляет два сезона, «Витории» – один.

Апелляционная палата также приняла решение по двум обращениям, направленным солигорским «Шахтером» и «Адана Демирспор». В обоих случаях вердикт первой инстанции подтвержден, клубы отстранены от еврокубков на ближайший сезон, в который они туда попадут (санкция распространяется на сезоны с 2025/26 по 2027/28).

Белорусская команда также оштрафована на 1 010 000 евро.

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32 комментария
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"По делу им" - прокомментировало руководство Сити и ПСЖ
+130
-4
+126
Я не пойму, Работнички и Эвертон безнаказанными останутся? Эх, Уефа, размякли с годами
+51
0
+51
Ответ kaka10
"По делу им" - прокомментировало руководство Сити и ПСЖ
"Лудогорец забыли" - добавило руководство Сити и ПСЖ
+44
0
+44
В этот раз Лудогорцу очень повезло 😎
+24
-1
+23
"Инстанция по финансовому контролю клубов применила к ним санкции в связи с новым эпизодом нарушения ФПП у Манчестер Сити"
+14
0
+14
Ответ Plkhrdhh
Я не пойму, Работнички и Эвертон безнаказанными останутся? Эх, Уефа, размякли с годами
Мафия из Лудогорца тоже останется безнаказанной?
+14
0
+14
Ответ Зизуха
"Лудогорец забыли" - добавило руководство Сити и ПСЖ
Поняли, что с Лудогорцем было бы палевно.
+8
0
+8
Ответ Homelander_666
Мафия из Лудогорца тоже останется безнаказанной?
Этих и вовсе, как рецидивистов, сослать в низшие лиги, как Рейнджерс в 2012. И обязать пройти курс от Хелаифи по финансовой грамотности
+3
0
+3
Интересно, как у белорусского Шахтёра высчитали сумму штрафа - "1 010 000 €" ?
Сумма для белорусов приличная.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно, как у белорусского Шахтёра высчитали сумму штрафа - "1 010 000 €" ? Сумма для белорусов приличная.
Во-первых, речь идет не о рядовом белорусском клубе, а о солигорском Шахтере. Их главный спонсор – Беларуськалий, располагающийся том же городе и возглавляемый президентом клуба. А какая одна из главных составляющих белорусского экспорта? Правильно, калийные удобрения!

Так что деньги там водились. По белорусским меркам немалые. Обычно бюджет закладывали около 6 американских мультиков на сезон.

Дать пятерке лидеров по 20 тысяч американских рублей для них никогда не было проблемой.

Во-вторых, откуда взялись долги. Сумма правдоподобная. А, возможно, даже больше, потому как только троим футболистам они были должны 1,5 миллиона. Может, уже частично раздали.

А долги взялись от черной бухгалтерии. В 2021-м в белфутболе ввели потолок зарплат: 3 тысячи американских рублей для игроков, не выступающих за сборные, 6 тысяч – для сборников.

Сейчас он вообще в районе 5 тысяч у сборников и около 1,9 у остальных. Плюс чуть больше 5 для 5 футболистов, получающих надбавки из негосударственных средств.

Клубы поверещали, но делать нечего – затянули пояса. Но не в Шахтере. Там официальные контракты посчитали по-новому. Зато подписывали допсоглашения с суммами от 20 до 50 к в месяц. При этом брали на них заморский ширпотреб. Отсюда и долги. Подробнее расписывают здесь
https://football.by/news/176134
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Лудогорец и Динамо Загреб напряглись...
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Еще поди деньги пойдут в кормушку УЕФА
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Ответ 20 лет в офсайде
«Солигорский» добавили буквально секунду назад.
Не понял 🤔🤔 это как секунду назад
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Возникает аналогия, с избиением младенцев.
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Для Шахтера лям это как приговор
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Ответ Зизуха
"Лудогорец забыли" - добавило руководство Сити и ПСЖ
ещё венгерский Видеотон
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А Шахтеру в целом все равно по двум причинам

1) Еврокубки в ближайшие годы им и так не светят. У них такой очковый минус, что вероятность сохранения прописки в элите при наложенном на клуб трансферном бане сводится к нулю.

2) Они и так должны пропустить ближайший сезон в еврокубках из-за участия в договорняках.
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Ответ savik-A.M.
Для Шахтера лям это как приговор
Беларуськалий деньги найдет
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Ответ SerZ
Тем временем: «Челси» близок к подписанию Эстевана за 34+26 млн евро. Форвард «Палмейраса» станет самым дорогим несовершеннолетним игроком в истории Южной Америки
Ну так Челси и зарабатывает больше всех вместе взятых команд из статьи
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А. П. Чехов рассказ "пари"
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Где то усмехаются владельцы ПСЖ/Сити .
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оштрофуйте лудогориц!!!!!!!!!
а мишки в эта време тратют сотни милеонов!!!!!!!!!
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Эх, надо было этим клубам тоже рычаги применять, как Барселона!
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Миланский «Интер» перекрестился.
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Классика от уефа
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Где Сити?
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Тем временем:
«Челси» близок к подписанию Эстевана за 34+26 млн евро. Форвард «Палмейраса» станет самым дорогим несовершеннолетним игроком в истории Южной Америки
+1
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Понравилось избивать условный Лудогорец вместо мешков и решили сделать шире круг мальчиков для битья. Позор.
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«Солигорский» добавили буквально секунду назад.
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Турки видимо в Дзюбу вложились, потому и долги. Получал небось больше Холланда и Беллингема.
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