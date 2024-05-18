УЕФА из-за долгов отстранил солигорский «Шахтер» и «Адана Демирспор» от еврокубков на год. «Порту», софийский ЦСКА и «Витория» получили условный бан. Оштрафованы 12 клубов, включая «Бетис» и «Брагу»

УЕФА наказал 13 команд из-за долгов.

Инстанция по финансовому контролю клубов применила к ним санкции в связи с появлением просроченной задолженности перед другими клубами, сотрудниками и/или социальными либо налоговыми органами, а также предоставлением недостоверной информации о такой задолженности.

«Порту» оштрафован на 1,5 млн евро, софийский ЦСКА – на 450 000, « » Гимараэш – на 200 000, « » Тбилиси – на 80 000, «Брага» и « » – на 40 000, « » и «Реал Бетис» – на 30 000, « », «Рига» и «Ауда» – на 10 000.

Кроме того, по причине повторного нарушения, просроченной более чем на 90 дней задолженности и/или нарушения критериев лицензирования к «Порту», софийскому ЦСКА и «Витории» применена мера в виде условного исключения из еврокубков на ближайший сезон, в который они туда попадут (санкция распространяется на сезоны с 2025/26 по 2027/28).

ЦСКА предоставляется испытательный срок в три сезона, и клуб будет исключен только в том случае, если не выполнит требования в части платежеспособности в течение этого периода. В случае с «Порту» испытательный срок составляет два сезона, «Витории» – один.

Апелляционная палата также приняла решение по двум обращениям, направленным солигорским «Шахтером» и «Адана Демирспор». В обоих случаях вердикт первой инстанции подтвержден, клубы отстранены от еврокубков на ближайший сезон, в который они туда попадут (санкция распространяется на сезоны с 2025/26 по 2027/28).

Белорусская команда также оштрафована на 1 010 000 евро.