Зарема об уходе Джикии: «Капитана предали, это аукнется руководителям «Спартака». При Федуне обязательно пришли бы к компромиссному решению»
Зарема Салихова прокомментировала уход Георгия Джикии из «Спартака».
Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона.
«Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче [Федуне] обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба. Есть деньги платить Бальде 2,5 млн евро в год, а с капитаном расстаются.
Амарал рассказывает, что пришел строить семью в «Спартак» и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из «Спартака» надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией, а вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.
Вот только у меня вопрос: кто теперь будет отвечать за атмосферу в команде, помогать молодым русским игрокам? Или теперь продолжать спартаковские традиции возложено на Угальде, Бонгонда и Медину?
У «Лукойла» достаточно средств, чтобы каждое трансферное окно привозить по два иностранца, но только ничего не останется от команды. Будут ли болеть за нее так же, если в составе скоро станет больше уругвайцев, парагвайцев, костариканцев?
Баланс с легионерами уже нарушен, дальше будет хуже. У каждого русского будет страх, что в следующее трансферное окно ему привезут замену. И не факт, что сильнее, но на поле будут играть новые покупочки.
За четыре трансферных окна новое руководство не приобрело ни одного русского игрока, не подняло в основу ни одного выпускника академии. Первые полгода при Абаскале на поле выходило десять русских, и шла череда побед.
Я не верю в «Спартак» без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат. Время покажет, что уход Джикии еще несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В этом году он проиграл конкуренцию Бабичу - 1,7 млн., Дуарте - 1,4 млн., Чернов - 1 млн., Литвинов - 0,4 млн. И сидя на банке они хотели 2 млн. с агентом и не рубля ниже. Спартак предлагал лавочнику - 1,5.
Очень хорошо, что не будет его в следующем сезоне.
Странно, что она Зенит не упомянула за столько предложений)
Если бы Зарема футбол смотрела, то поняла бы давно, что Георгий безусловно красавец, но в последнее время сдал. Откровенно. А зарплата у него одна из самых больших в клубе. Руководство так-то все правильно делает. Еще и нормально попрощалось в соцсетях с человеком, который действительно большой вклад сделал. Никто не умаляет заслуг Джикии - но его время реально прошло.
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У заремы память рыбки. Она же ругала Абаскаля совсем недавно
Хотя, все нормальные люди знают, что пишет с её аккаунта кукуруза, он же аланазаров
Очень жаль, а ведь когда-то был одним из лучших ЦЗ страны.
Скатертью дорожка.
Честно говоря, Зарема довольно неглупая дама. Но ее комментарии, которые журналисты радостно берут у нее по любому вопросу (потому что хайп и трафик), больше похожи на обидки, что ее отодвинули от управления.
Зиньковский стал папуасом?