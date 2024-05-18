Зарема об уходе Джикии: «Капитана предали, это аукнется руководителям «Спартака». При Федуне обязательно пришли бы к компромиссному решению»

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Зарема Салихова прокомментировала уход Георгия Джикии из «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона. 

«Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче [Федуне] обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба. Есть деньги платить Бальде 2,5 млн евро в год, а с капитаном расстаются.

Амарал рассказывает, что пришел строить семью в «Спартак» и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из «Спартака» надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией, а вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.

Вот только у меня вопрос: кто теперь будет отвечать за атмосферу в команде, помогать молодым русским игрокам? Или теперь продолжать спартаковские традиции возложено на Угальде, Бонгонда и Медину?

У «Лукойла» достаточно средств, чтобы каждое трансферное окно привозить по два иностранца, но только ничего не останется от команды. Будут ли болеть за нее так же, если в составе скоро станет больше уругвайцев, парагвайцев, костариканцев?

Баланс с легионерами уже нарушен, дальше будет хуже. У каждого русского будет страх, что в следующее трансферное окно ему привезут замену. И не факт, что сильнее, но на поле будут играть новые покупочки.

За четыре трансферных окна новое руководство не приобрело ни одного русского игрока, не подняло в основу ни одного выпускника академии. Первые полгода при Абаскале на поле выходило десять русских, и шла череда побед.

Я не верю в «Спартак» без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат. Время покажет, что уход Джикии еще несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

76 комментариев
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Так это при вас ему насыпали контракт 2,7 миллиона в год.
В этом году он проиграл конкуренцию Бабичу - 1,7 млн., Дуарте - 1,4 млн., Чернов - 1 млн., Литвинов - 0,4 млн. И сидя на банке они хотели 2 млн. с агентом и не рубля ниже. Спартак предлагал лавочнику - 1,5.
Очень хорошо, что не будет его в следующем сезоне.
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+155
Её выступления рассчитаны на тех кто забыл про управление Федуна Спартаком или что ? Звучит будто при Зареме и Арнольдыче был суперклуб с кучей титулов, а не цирк и бардак
+117
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+116
А то, что в последний год хинкальный на футболиста не был похож и был слабее Бабича, Дуарте, Чернова - как бы ничто, да
+65
-1
+64
Посмотрите на Начо в Реале. При здоровом Рюдигере, Алабе и Милитао, то скорее всего это 4-й ЦЗ. Но выходя на поле тогда, когда его выпускает тренер, он играет как бог. И ни слова упрёка. Это отличает профессионала и настоящего капитана команды от шашлычника
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+39
Какой компромисс Федун нашел в истории с Титовым?))
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Ответ damondiamond
Компромиссное решение - баночный контракт на год с небольшим понижением зп
Им предлагали выше баночного. Но они нос воротили.
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Он проиграл конкуренцию Чернову. Какое ещё продление
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+24
Ответ Pucheslav
Её выступления рассчитаны на тех кто забыл про управление Федуна Спартаком или что ? Звучит будто при Зареме и Арнольдыче был суперклуб с кучей титулов, а не цирк и бардак
Ну это Зарема же.
Странно, что она Зенит не упомянула за столько предложений)
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Ответ Marat_NJL
Какой компромисс Федун нашел в истории с Титовым?))
...Моцартом, Калиниченко...)))
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Чет лень эту воду читать.

Если бы Зарема футбол смотрела, то поняла бы давно, что Георгий безусловно красавец, но в последнее время сдал. Откровенно. А зарплата у него одна из самых больших в клубе. Руководство так-то все правильно делает. Еще и нормально попрощалось в соцсетях с человеком, который действительно большой вклад сделал. Никто не умаляет заслуг Джикии - но его время реально прошло.
+16
-1
+15
Компромиссное решение - баночный контракт на год с небольшим понижением зп
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Интересно, почему Федун не пришел к компромиссу тогда с Глушаковым? На тот момент копитаном команды. Просто выперли и всë.
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Какая же она глупая склочница, отвратительный человек.
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Амарал пришёл "строить семью в Спартаке", а Джикия строить свои 6 квартир...
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+8
"... в составе скоро станет больше уругвайцев, парагвайцев, костариканцев" - не, ща сербы попрут.
+8
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+7
Ответ Konstantin Zorin
Заремка, чтоб тебе Глушаков ночью приснился!
в бане))
+5
0
+5
Ответ Unnamed80
Посмотрите на Начо в Реале. При здоровом Рюдигере, Алабе и Милитао, то скорее всего это 4-й ЦЗ. Но выходя на поле тогда, когда его выпускает тренер, он играет как бог. И ни слова упрёка. Это отличает профессионала и настоящего капитана команды от шашлычника
Про бога перебор, конечно, но насчёт профессионального подхода - это да. Здесь же расплывшийся шашлычник уже второй год мутит воду просто потому, что не хочет тренироваться, но хочет играть🤓
+6
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+5
Ответ Marat_NJL
Какой компромисс Федун нашел в истории с Титовым?))
Тоже хотел написать, а ведь Титов куда более значимая фигура для красно-белых, чем Джикия. При всем к нему уважении
+6
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Спартак сказал экс-капитану спасибо и просто не стал продлевать контракт. Думаю, всё это было известно ещё осенью, не просто так же агент устроил истерику. А Георгий просто сдал. Но лично я рад, у нас играл такой футболист. Спасибо ему и удачи в новом клубе.
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Первые полгода при Абаскале на поле выходило десять русских, и шла череда побед

------

У заремы память рыбки. Она же ругала Абаскаля совсем недавно

Хотя, все нормальные люди знают, что пишет с её аккаунта кукуруза, он же аланазаров
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Ппц, предали бедного повелителя хинкалей, который растеряв форму еще и пытался гнать на тренера.
Очень жаль, а ведь когда-то был одним из лучших ЦЗ страны.
Скатертью дорожка.
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Заремка, чтоб тебе Глушаков ночью приснился!
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Георгий заслуженный игрок. Но спорить с тем, что он в последние годы сильно сдал, бессмысленно. Дуарте и Бабич сильнее него даже по сравнению с его лучшими годами (и вообще сильнее большинства наших пар ЦЗ за многие годы). Какой смысл держать его на лавке, усложняя (а не улучшая) атмосферу в команде и платить ему за это деньги? Место в клубе - а может, он не хочет? А может, клуб не хочет? И мало ли что вообще.
Честно говоря, Зарема довольно неглупая дама. Но ее комментарии, которые журналисты радостно берут у нее по любому вопросу (потому что хайп и трафик), больше похожи на обидки, что ее отодвинули от управления.
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Компромисное решение, это когда шашлычник сидя на бенче и протирая трусами лавку получает больше чем глав врач московской больницы?
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"За 4 окна ни одного русского"
Зиньковский стал папуасом?
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Эх, привязать бы её к Смородской, да в прорубь...
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что ты несешь, шашлычник уже далеко не уровень основы, и после его слов в адрес тренера гнать его надо было взашей. Что и сделали. Спасибо нынешнему руководству Спартака, и тренера хорошего привели, и выгоняют лентяев.
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Федун за 20 лет (или сколько там) всего лишь однажды привел клуб к чемпионству вот с такими вот "компромиссами".
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да че за бред,я хоть и за коней,но джика года два ели ели по полю ходил
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Ощущение, что она рассказывает не про Джикию, который болт забил на футбол уже пару сезонов назад, а не меньше чем про Модрича
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