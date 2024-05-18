Морено продолжит тренировать «Сочи», несмотря на вылет из РПЛ: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе»

Роберт Морено продолжит тренировать «Сочи», несмотря на вылет в Первую лигу.

После поражения от «Краснодара» в 29-м туре Мир (2:3) сочинцы потеряли шансы остаться в высшем дивизионе.

«Я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе.

Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта», – сказал главный тренер « ».