Морено продолжит тренировать «Сочи», несмотря на вылет из РПЛ: «Я принял предложение о продлении контракта. Горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Матч ТВ Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено продолжит тренировать «Сочи», несмотря на вылет в Первую лигу.

После поражения от «Краснодара» в 29-м туре Мир РПЛ (2:3) сочинцы потеряли шансы остаться в высшем дивизионе.

«Я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе.

Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта», – сказал главный тренер «Сочи».

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40 комментариев
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Неожиданно вообще, надеюсь, что продолжат так же интересно играть и вернутся в РПЛ
+57
-5
+52
Возможно это даже лучший исход, с нуля и под себя делать команду, пока только восторг от его работы в Сочи!
+41
-1
+40
интересное решение...
+29
-1
+28
Если так, то Ротенберг ему однозначно закупит/сохранит нужный актив и уже через сезон Сочи вернётся в РПЛ без особых проблем 💁‍♂️

пы. сы. Чего только стоят праймовый Лёшка Сутормин, Юкич и Гуарирапа (ну и фамилия, однако ж)
+14
-2
+12
Ответ </c/>
интересное решение...
Ну это хорошо для клуба, игру то он поставил.
+10
0
+10
Бывший тренер сборной Испании в первой лиге, круто. Вызывает уважение. 👍 Послежу в следующей сезоне.
+9
0
+9
Морено толковый специалист. Смотрибельную игру поставил, и отчаянно пытался вытащить за волосы Сочи, но уж больно много растеряли очков осенью. Если бы Сочи назначили его перед началом сезона, а не держались за каких-то физруков, то могли и в восьмерке быть. Состав уж точно сильнее, чем у НН, Факела, Урала и Балтики. Теперь вместо играющей команды с отличным стадионом придется лицезреть всякие никчемные Химки.
+8
0
+8
Ответ Элдор ШоуУродов
Если так, то Ротенберг ему однозначно закупит/сохранит нужный актив и уже через сезон Сочи вернётся в РПЛ без особых проблем 💁‍♂️ пы. сы. Чего только стоят праймовый Лёшка Сутормин, Юкич и Гуарирапа (ну и фамилия, однако ж)
Гуарирапа следующий сезон может начать уже в Зените. Чел рвёт и мечет. Изидор в аренду уйдёт скорее всего - местечко освободится.
+8
-1
+7
В следующем сезоне его ждёт много открытий по поводу уровня игроков первой лиги
+3
0
+3
Хорошая новость 👍
+3
-1
+2
Краснодару стоило бы его пригласить, симпатичный футбол играл Сочи весной, а Гуарирапа один из открытий весны 👏🏼
+3
-1
+2
Если это правда, то Сочи может не просто вернуться быстро в РПЛ, но и повторить результаты Федотова
+2
0
+2
Лигу расширят что ли?))
+3
-1
+2
Хочется, чтобы получилось. Но в ФНЛ акулы, в ФНЛ гориллы, в ФНЛ большие злые крокодилы
+1
0
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Бывший тренер сборной Испании и Монако будет тренировать в ФНЛ. В Пердиве блет...
Реально лучшая лига мира теперь
+1
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+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Краснодару стоило бы его пригласить, симпатичный футбол играл Сочи весной, а Гуарирапа один из открытий весны 👏🏼
Не надо им приглашать нормального тренера- пусть марионеточные работают
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Ответ xoms
Возможно это даже лучший исход, с нуля и под себя делать команду, пока только восторг от его работы в Сочи!
Да, но есть разница между Рпл и Фнл в количестве легионеров на поле. По идее надо новую команду собирать, а после выхода снова.
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Ответ Гроссмейстер Д
Морено толковый специалист. Смотрибельную игру поставил, и отчаянно пытался вытащить за волосы Сочи, но уж больно много растеряли очков осенью. Если бы Сочи назначили его перед началом сезона, а не держались за каких-то физруков, то могли и в восьмерке быть. Состав уж точно сильнее, чем у НН, Факела, Урала и Балтики. Теперь вместо играющей команды с отличным стадионом придется лицезреть всякие никчемные Химки.
А еще и факел, Урал итд
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Прям по пути испанца из Торпедо идет))
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Это круто на самом деле
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Ответ Гроссмейстер Д
Морено толковый специалист. Смотрибельную игру поставил, и отчаянно пытался вытащить за волосы Сочи, но уж больно много растеряли очков осенью. Если бы Сочи назначили его перед началом сезона, а не держались за каких-то физруков, то могли и в восьмерке быть. Состав уж точно сильнее, чем у НН, Факела, Урала и Балтики. Теперь вместо играющей команды с отличным стадионом придется лицезреть всякие никчемные Химки.
Не придется, Химки одной ногой в премьер-лиге.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Кстати к вопросу о лимите в РПЛ и ФНЛ на примере Сочи, вот они взяли Морено, подписали интересных легионеров таких как Гуарипапа, Яхьят-Айлда, Сааведра и т. д., и у них пошла игра, но не хватило времени, и ошибки некоторых игроков и клуб вылетел и теперь игроки у которых пошла игра, должны уйти из-за лимита в 3 игрока
Лимит не в 3, а в 4 игрока.
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Ответ Богдан Агафонов
Лигу расширят что ли?))
очень хотелось бы
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ага, а бабок им дадут на следующие года?
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намек на то, что РПЛ расширят))
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Ай да хитрец этот Морено! Он явно приходил с целью тренировать команду из лучшей лиги мира. Многоходовочку провернул.
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Тренер сборной Испании горд тренировать в нашем пердиве, и кто то ещё считает что ФНЛ - не лучшая лига мира?!
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Жаль. Было бы круто увидеть тот же Краснодар под его руководством.
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хорошая банда в пердиве будет зажигать следующий сезон, если останутся на своих местах конечно: деограсия, морено, артига. давай, оренбург! сделай красиво!
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Круто. И правильно. Условия супер, город прекрасен, море, климат! Удачи. Ждём в следующем году в РПЛ!
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