Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по поулам подряд
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен повторил достижение, не покорявшееся более 30 лет.
Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи и повторил рекорд другого трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны, выиграв восемь поулов подряд. Сенне удалось это сделать в 1988-1989 годах.
Кроме того, нидерландец повторил рекорд по поулам кряду на старте сезона – в 1993-м Ален Прост выиграл семь квалификаций подряд.
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram