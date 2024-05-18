Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по поулам подряд

Теги Айртон Сенна Ален Прост Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен повторил достижение, не покорявшееся более 30 лет.

Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи и повторил рекорд другого трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны, выиграв восемь поулов подряд. Сенне удалось это сделать в 1988-1989 годах.

Кроме того, нидерландец повторил рекорд по поулам кряду на старте сезона – в 1993-м Ален Прост выиграл семь квалификаций подряд.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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15 комментариев
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Сегодня поул выгрыз, в отличие от некоторых предыдущих, где даже не успевал вспотеть.
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Символично, что как раз в Имоле и повторил рекорд Сенны.
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Он наверное ещё столько рекордов понаставит)
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УРА УРА УРА ! ! ! 🏁🏎💪👏👏👏
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Ответ grag68
Комментарий скрыт
Мертвое не может умереть
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Редбулл со своим лидером
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Молодец Макс!!!Надо ещё в Монако взять поул!!!Феррари рано начали праздновать победу.Выиграть 3 тренировки и провалиться в квалификации.4 и 5 Феррари.Кака и Перес 11.
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Ответ Эрик Байтуканов
Сильнейшие выступали с сильнейшими.
а сейчас слабейшие выступают со слабейшими, судя по твоей логике?
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Ответ Paninaro
1988-1989: Прост выступал с Сеной, Сенна выступал с Простом. Тапок выступает с Пересом.)
Сильнейшие выступали с сильнейшими.
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