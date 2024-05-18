Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по поулам подряд

Гонщик « » повторил достижение, не покорявшееся более 30 лет.

Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи и повторил рекорд другого трехкратного чемпиона «Формулы-1» , выиграв восемь поулов подряд. Сенне удалось это сделать в 1988-1989 годах.

Кроме того, нидерландец повторил рекорд по поулам кряду на старте сезона – в 1993-м выиграл семь квалификаций подряд.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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