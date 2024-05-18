«Байер» провел 51 матч без поражений со старта сезона – 42 победы, 9 ничьих

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Аугсбург рекорды Футбол

«Байер» в 51-й раз подряд не проиграл.

В заключительном туре Бундеслиги леверкузенцы на своем поле победили «Аугсбург» (2:1).

Команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. У них 42 победы и 9 ничьих.

У леверкузенцев осталось две игры в сезоне – финал Лиги Европы против «Аталанты» и финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».

77 комментариев
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На самом деле это достижение намного круче, чем тот же требл, который Байер может выиграть. Треблы в истории немецкого футбола были ( и круче, чем тот, что может сделать Байер), а сезонов без поражений в Бундеслиге не было. Байер навечно себя вписал в историю, они навсегда будут первыми.
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+277
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, увидевшим команду, которая не проиграла за сезон в бундеслиге
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Ответ JuVero
На самом деле это достижение намного круче, чем тот же требл, который Байер может выиграть. Треблы в истории немецкого футбола были ( и круче, чем тот, что может сделать Байер), а сезонов без поражений в Бундеслиге не было. Байер навечно себя вписал в историю, они навсегда будут первыми.
Ну если они возьмут свой требл, то это будет не просто требл, а требл без поражений.
+139
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весь этот невероятный сезон байера был создан для того, чтобы в финале лиги европы лёха миранчук казнил их своим победным голом
+82
-13
+69
Ответ Никита Алексеев
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, увидевшим команду, которая не проиграла за сезон в бундеслиге
Ну это голден бой как минимум.
+50
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Браво👏🏻 Интересно что Бавария дважды была близка к этому, в 86/87 и 12/13 сезонах было по одному поражению, и оба раза их нанес Байер😃
+31
0
+31
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
как ты его побъешь? это вечный рекорд который можно только повторить.
+27
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+27
Бавария в итоге даже не на втором месте, ай да Тухель, вот это тренер
+23
0
+23
Ответ Никита Алексеев
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, увидевшим команду, которая не проиграла за сезон в бундеслиге
Даже к Байеру свой нелепый хейт игрока Барсы сумел прилепить. Это конечно эго талант. Либо клиника.
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Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Как ты хочешь побить сезон без поражений в Бундеслиге?
+17
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+17
Это конечно величие!!!
+18
-1
+17
Первый за всё время Бундеслиги сезон без поражений. Байер золотыми буквами вписал себя в историю немецкого футбола. Колоссальная работа Хаби Алонсо, за полтора года сделал из Неверкузена Неверлузеном.
+17
-1
+16
Для Байера ещё все только начинается. 2 финала впереди. Большой удачи банде Алонсо!
+12
0
+12
Историческое достижение, которое нужно оценить высоко. Алонсо вошёл в историю Бундеслиги
+10
-1
+9
Теперь Штутгарт сыграет с Байером за суперкубок Германии! Тухель решил пробить дно напоследок 😂
+14
-6
+8
Спасибо Байеру за чудо сезона 23/24. Это было леге подожди-подожди дарно, это было легегдарно! Мы с вами воочию это наблюдали!
+11
-3
+8
Давайте все болеть за требл и продолжение в следующем сезоне в официальных матчах
+6
0
+6
И стали первыми в истории, кто прошел сезон в Бундеслиге без единого поражения!
+7
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+5
Ответ Dima Dima
3 финала. суперкубок германии со штутгартом
или с Кайзерслаутерном)
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Ответ Yobo
Теперь Штутгарт сыграет с Байером за суперкубок Германии! Тухель решил пробить дно напоследок 😂
Это чё, Кейн ещё минимум год без трофеев? В Евро с Англией верится с трудом.
+4
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+4
Ответ JuVero
На самом деле это достижение намного круче, чем тот же требл, который Байер может выиграть. Треблы в истории немецкого футбола были ( и круче, чем тот, что может сделать Байер), а сезонов без поражений в Бундеслиге не было. Байер навечно себя вписал в историю, они навсегда будут первыми.
треблы были, но вся их разница в том, что они были с лигой чемпионов, и на этом всё
а тут уникальность в том, что требл может быть без поражений, пускай хоть и требл не традиционный, а малый
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Золотую салатницу в студию!
+5
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Ответ Max Volkov
как ты его побъешь? это вечный рекорд который можно только повторить.
Если вместо ЛЕ выиграть ЛЧ и все без поражений, плюс Суперкубок до начала сезона
+3
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+3
Бундеслига без поражений! Это великое национальное достижение!

А если ещё выиграют оставшиеся матчи, то и в мировую историю футбола впишут себя!
+3
0
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Ожидания от Байера в начале сезона:
Попадание в зону ЛЧ
Плей-офф ЛЕ

Ожидания в конце сезона:
Сезон без поражений в Бундеслиге ✅
Требл …
+3
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+3
Вот это да 😳😳😳 Так держать 💪 💪💪
+3
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+3
Удивительно, что во всех матчах 34 тура Германии зашло тотал больше 2.5.
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+2
Ответ Max Volkov
как ты его побъешь? это вечный рекорд который можно только повторить.
Сделать 43 победы и 8 ничьих
+2
0
+2
Даже гегемону Баварии такое не удавалось. Фантастика. Если ещё и оставшиеся два финала выиграют - было ли такое в истории футбола, чтоб команда прошла сезон без поражений во всех турнирах?
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Ответ Alex Stanley
У баварцев не было никакой мотивации, как и у Тухеля, из зоны ЛЧ они не выпали бы, так что им разницы нет 2-3 или 4 место
Ну тут как - есть нюанс. Если Байер возьмет кубок, то второе место играет в Суперкубке. Т.е. с большой долей вероятности Тухель на прощание выкинул Баварию из Суперкубка)
+2
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