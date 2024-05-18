«Байер» провел 51 матч без поражений со старта сезона – 42 победы, 9 ничьих
«Байер» в 51-й раз подряд не проиграл.
В заключительном туре Бундеслиги леверкузенцы на своем поле победили «Аугсбург» (2:1).
Команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. У них 42 победы и 9 ничьих.
У леверкузенцев осталось две игры в сезоне – финал Лиги Европы против «Аталанты» и финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».
а тут уникальность в том, что требл может быть без поражений, пускай хоть и требл не традиционный, а малый
А если ещё выиграют оставшиеся матчи, то и в мировую историю футбола впишут себя!
Попадание в зону ЛЧ
Плей-офф ЛЕ
Ожидания в конце сезона:
Сезон без поражений в Бундеслиге ✅
Требл …