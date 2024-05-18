«Байер» провел 51 матч без поражений со старта сезона – 42 победы, 9 ничьих

«Байер» в 51-й раз подряд не проиграл.

В заключительном туре Бундеслиги леверкузенцы на своем поле победили « » (2:1).

Команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. У них 42 победы и 9 ничьих.

У леверкузенцев осталось две игры в сезоне – финал Лиги Европы против «Аталанты» и финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».